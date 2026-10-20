 România are un nou Guvern. Cabinetul Luca Niculescu a primit votul de învestitură al Parlamentului | adevarul.ro
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Breaking România are un nou Guvern. Cabinetul Luca Niculescu a primit votul de învestitură al Parlamentului

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România are un nou Guvern. Cabinetul condus de Luca Niculescu a primit votul de învestitură al Parlamentului, punând capăt unei perioade de criză politică începute în luna mai, după căderea Guvernului condus de Ilie Bolojan: 280 de voturi „pentru”. 

Premierul Luca Niculescu
Premierul Luca Niculescu Foto: Inquam Photos / George Călin

Guvernul Niculescu a trecut cu 280 de voturi „pentru”. Din cei 464 total parlamentari au fost prezenți prezenti 355, iar voturi exprimate- 338, anulate- 0, voturi pentru- 280, voturi contra-58.

Luca Niculescu a declarat, după votul de învestitură din Parlament, că România iese din șase luni de criză politică și că noul Guvern își va începe imediat activitatea.

Premierul a anunțat că prima ședință a Executivului va avea loc chiar în această seară.

„Cu emoție și responsabilitate am primit acest vot. Mulțumesc Parlamentului pentru încredere, mulțumesc PSD pentru susținere, mulțumesc PNL, UDMR, minorităților și parlamentarilor care au votat acest Guvern. Este un moment important pentru România, ieșim din șase luni de criză, ne punem imediat pe treabă. Chiar din această seară vom organiza prima ședință de Guvern. Prioritățile sunt cunoscute, iar România nu mai poate aștepta”, a declarat Luca Niculescu.

Noul premier a transmis că Executivul va începe lucrul imediat după învestire, în condițiile în care România traversează o perioadă de instabilitate politică și are de gestionat mai multe probleme economice și administrative.

Premierul Luca Niculescu va susţine o conferinţă de presă. 

Jurământul noului Guvern va avea loc la ora 18.00.

Parlamentarii s-au reunit marți, 20 octombrie, în ședință comună a celor două Camere, pentru a vota programul de guvernare și lista miniștrilor propuși de premierul desemnat Luca Niculescu.

Înaintea votului, Luca Niculescu a semnat acorduri de susținere cu PNL și UDMR. Sprijinul liberalilor este condiționat de respectarea angajamentelor bugetare, în timp ce UDMR a cerut garanții privind drepturile minorităților și învățământul în limba maghiară.

AUR și USR au anunțat că nu vor vota învestirea Guvernului.

Ce prevede acordul cu PNL

Președintele PNL, Ilie Bolojan, a anunțat că acordul de susținere prevede, printre altele, reducerea deficitului bugetar în 2027 până la maximum 5,3%, în conformitate cu ținta asumată de România.

Bolojan a subliniat că documentul nu reprezintă un acord politic și nici un „cec în alb” pentru noul Executiv, ci urmărește asigurarea sprijinului parlamentar pentru măsurile bugetare și actele normative necesare funcționării statului.

„Nu este un acord politic, nu este un cec în alb dat acestui guvern, ci pur și simplu este un acord necesar pentru ca ordonanțele care trebuie date, de exemplu, pentru rectificările bugetare, în așa fel încât serviciile de bază să poată funcționa în perioada următoare, să poată fi aprobate în Parlament, pentru ca ordonanțele care vin în pregătirea bugetului pe 2027 să poată fi date și să fie aprobate în Parlament”, a explicat Ilie Bolojan.

La rândul său, președintele UDMR, Kelemen Hunor, a anunțat că formațiunea sa va susține învestirea Cabinetului, cu condiția respectării drepturilor minorităților naționale și a sprijinirii învățământului în limba maghiară.

Sprijin pentru noul Executiv au mai anunțat grupul minorităților naționale, parlamentari din Uniți pentru România și alți aleși.

Criza politică a început în luna mai, când Guvernul condus de Ilie Bolojan a fost demis prin moțiune de cenzură, inițiată de PSD și AUR. Ulterior, negocierile pentru formarea unei noi majorități parlamentare au fost marcate de mai multe tentative de depășire a blocajului politic.

Președintele Nicușor Dan l-a desemnat pe Luca Niculescu să formeze noul Guvern, într-un moment în care România avea nevoie de un Executiv cu puteri depline pentru gestionarea problemelor bugetare și adoptarea măsurilor economice.

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