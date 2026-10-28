 AUR va depune moțiune de cenzură împotriva Guvernului Niculescu: „Ne vom face datoria de opoziție” | adevarul.ro
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Video AUR va depune moțiune de cenzură împotriva Guvernului Niculescu: „Ne vom face datoria de opoziție”

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AUR va depune o moțiune de cenzură împotriva Guvernului condus de Luca Niculescu, indiferent dacă Executivul va recurge sau nu la procedura angajării răspunderii pentru rectificarea bugetară. Anunțul a fost făcut de liderul partidului, George Simion, și de senatorul Petrișor Peiu, care susțin că opoziția trebuie să sancționeze această procedură parlamentară.

AUR va depune moțiune de cenzură împotriva Guvernului Niculescu: „Ne vom face datoria de opoziție”
AUR va depune moțiune de cenzură împotriva Guvernului Niculescu: „Ne vom face datoria de opoziție” Foto: Mediafax

Cei doi au precizat că formațiunea își va continua demersurile împotriva Guvernului, chiar dacă alte partide nu vor susține inițiativa. Petrișor Peiu a criticat și declarațiile liderului UDMR, Kelemen Hunor, potrivit căruia actualul Executiv ar putea rămâne la guvernare până în 2028, în lipsa unei alianțe între partidele din opoziție.

George Simion: „Ne vom face datoria de opoziție”

George Simion a declarat, într-o conferință de presă, că AUR va depune moțiune de cenzură indiferent de decizia Guvernului privind asumarea răspunderii.

Liderul formațiunii a făcut o paralelă cu moțiunile depuse anterior împotriva Guvernului condus de Ilie Bolojan, amintind că PSD a susținut, la rândul său, o astfel de inițiativă.

„După opt moțiuni de cenzură împotriva Guvernului Bolojan, care trebuia oprit, a 9-a moțiune de cenzură a fost semnată și votată și de PSD. Vom avea aceeași atitudine și față de Guvernul Luca Niculescu. Este atributul opoziției, când este asumată răspunderea, mai ales pe un proiect de rectificare bugetară, să facă acest lucru. Și dacă se vine cu asumarea răspunderii, ne vom face datoria de opoziție”, a afirmat George Simion.

La rândul său, Petrișor Peiu, liderul senatorilor AUR, a precizat că depunerea unei moțiuni rămâne o opțiune și în cazul în care Executivul nu își angajează răspunderea.

„Dacă Guvernul nu își asumă răspunderea, tot va avea o moțiune de cenzură din partea noastră. Dacă și-o asumă, regula este că opoziția întotdeauna depune moțiune de cenzură”, a declarat acesta.

Petrișor Peiu: „Orice angajare de răspundere este sancționată cu o moțiune de cenzură”

Senatorul AUR a susținut că partidul va folosi acest instrument parlamentar ori de câte ori Guvernul recurge la procedura angajării răspunderii, cu anumite excepții.

„Orice angajare de răspundere, ca principiu, este sancționată cu o moțiune de cenzură. Asta este regula. Sunt cazuri cum a fost legea prin care s-au reglat salariile magistraților, în care nu am folosit instrumentul moțiunii de cenzură, pentru că nu era cazul, dar regula este că depunem moțiune de cenzură la fiecare angajare de răspundere”, a explicat Peiu la Digi24. 

Acesta a criticat folosirea procedurii la scurt timp după instalarea Guvernului, susținând că angajarea răspunderii ar trebui utilizată cu măsură.

„Procedura angajării răspunderii Guvernului nu este o procedură democratică, decât dacă este folosită cu parcimonie, cu echilibru. Dar dacă vii și ai două luni de când ai intrat la guvernare și începi să faci angajarea răspunderii, nu putem să nu sancționăm așa ceva”, a afirmat senatorul.

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Întrebat dacă AUR va avea sprijinul altor formațiuni parlamentare, Peiu a spus că nu știe deocamdată ce partide se vor alătura inițiativei.

„Noi ne facem treaba noastră de opoziție. Faptul că alte partide care se declară formal în opoziție nu se vor alătura unui astfel de demers, este alegerea domniilor lor. Când vor decide să se alăture, noi vom fi acolo”, a declarat liderul senatorilor AUR.

Atac la Kelemen Hunor: „Nu știu dacă e o boală tratabilă”

Petrișor Peiu a comentat și afirmațiile liderului UDMR, Kelemen Hunor, care a susținut că partidele din opoziție nu se vor alia cu AUR și că, în aceste condiții, Guvernul ar putea rămâne la putere până în 2028.

Senatorul AUR l-a acuzat pe liderul UDMR că manifestă o atitudine constantă față de formațiunea sa și a ironizat poziția acestuia.

„Cred că domnul respectiv, în primul rând, are o fixație cu AUR și nu știu dacă e o boală tratabilă, nu avem ce să îi facem. Îl lăsăm să se facă singuri de rușine”, a afirmat Peiu.

Acesta a ridicat apoi posibilitatea ca UDMR să inițieze propria moțiune de cenzură, pe care AUR să o susțină la vot.

„În al doilea rând, eu spun că există o situație care nu este acoperită de perlele gândirii domnului Kelemen, și anume: dacă depun ei o moțiune de cenzură și noi o votăm, ce o să facă atunci?”, a întrebat senatorul.

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Peiu a fost întrebat și despre demersul AUR de a-l chema pe premierul Luca Niculescu în Parlament, inițiativă în privința căreia au existat discuții despre o posibilă înțelegere cu social-democrații.

Senatorul a respins ideea că un asemenea demers ar reprezenta o alianță politică între AUR și PSD, partidul care face parte din actuala guvernare.

„Este o înțelegere făcută pe subiectul ăsta. Cum să fie o alianță dintre singurul partid de opoziție și partidul care are Guvernul? Chiar dacă ar fi ce spuneți dumneavoastră, nu cred că noi ar trebui să fim chestionați cu privire la poziția noastră, care este o poziție proprie opoziției. Poate pe dânșii să îi întrebați”, a replicat Petrișor Peiu.

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