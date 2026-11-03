Premierul Luca Niculescu a vorbit, marți, 3 noiembrie, la TVR, despre relația cu PSD, rolul lui Sorin Grindeanu în Guvern și modul în care sunt luate deciziile la nivelul Executivului.

Șeful Executivului spune că primele două săptămâni de guvernare au fost extrem de intense, pe fondul volumului mare de muncă și al problemelor acumulate după aproape șase luni de incertitudine politică.

„Știți cum este: o echipă nouă se formează, se coagulează. Dar, după primele două săptămâni, pot să spun că activitatea este extrem, extrem de intensă și lucrăm pentru a pune în practică programul de guvernare.

Avem deja câteva rezultate și nu pot decât să fiu optimist, dar, în același timp, sunt conștient de cât de complicată este situația în general. Avem însă motive de optimism și cred că una dintre misiunile acestui Guvern este și aceea de a reda speranța de a reda încrederea.”

Guvernul așteaptă o evaluare a situației bugetare

Întrebat dacă a simțit că a preluat o „moștenire grea” la Palatul Victoria, așa cum susțin social-democrații, Luca Niculescu a spus că va exista o comunicare din partea ministrului Finanțelor.

„Nu pot să spun că este cea mai ușoară slujbă să fii prim-ministrul României. Dimpotrivă, cred că este una dintre cele mai complexe și complicate, mai ales într-un asemenea context.

Avem de guvernat o țară. Știam care sunt provocările care ne așteaptă. Mai avem de cules niște date pentru a vedea cum arată exact situația bugetară și fiscală a țării. Va exista o comunicare din partea ministrului Finanțelor relativ curând și atunci vom ști exact cum stăm.

Lucrăm la ceea ce avem de făcut în cadrul programului de guvernare. Discuțiile pe care le am cu colegii sunt profesionale, tehnice, pe mandatul fiecăruia și încerc, în ceea ce mă privește, să mă ocup mai puțin de politică. După cum știți, nu sunt politician, și mai mult de politicile care trebuie făcute pentru România.

Chiar dacă venim din medii diferite, adică sunt colegi care vin din Partidul Social Democrat – singurul partid care și-a asumat intrarea la această guvernare –, am purtat dialog, după cum știți, cu mai multe partide, încă o dată, după o perioadă de criză și de instabilitate politică, care a durat ceva vreme.”

Întrebat când va fi gata raportul privind situația bugetară și dacă ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, îl va prezenta în Parlament, Luca Niculescu a spus că documentul va fi finalizat în două-trei săptămâni.

„Este important că, în mai puțin de două săptămâni, am reușit să facem ceea ce ne-am propus. Am avut o rectificare bugetară. Aveam nevoie de această rectificare bugetară pentru ca România să poată continua să funcționeze. S-a întâmplat, așa cum am spus, ne-am ținut de promisiune.

O dovadă a credibilității Guvernului este că ieri, de exemplu, România a ieșit, după ceva vreme, pe piețele financiare de euroobligațiuni. Am reușit să obținem 4,5 miliarde de euro, pentru o cerere care era de 9 miliarde de euro.

Adică au fost mai mulți cei care au vrut să cumpere obligațiuni emise de România decât am putut noi să scoatem la vânzare.”

Luca Niculescu consideră că este un semn de credibilitate.

„S-a întâmplat pentru că am reușit o guvernare, o rectificare credibilă și cred că acest lucru contează: faptul că România redevine o țară credibilă pentru investitorii străini, pentru că trecem de această perioadă de incertitudine politică, care a existat în țară timp de aproape șase luni.”

România riscă să intre în deficit dacă nu încasează banii din PNRR

Întrebat despre riscul ca România să nu încaseze ultimele două tranșe din PNRR până la sfârșitul anului, Luca Niculescu a explicat că sumele respective au fost deja luate în calcul la construirea bugetului

„Execuția, vă referiți la încasarea sumelor din PNRR? E simplu. Aceste sume erau trecute în buget. Deci bugetul a fost făcut luând în calcul cea mai mare parte a acestor sume. Ele vor intra, vor face parte din bugetul României.

Dacă nu le încasăm – și acest lucru îl vom ști relativ curând, cât vom reuși să încasăm și cât nu –, atunci acestea intră direct pe deficit.

De aceea spune domnul Nazare: sigur că cifrele arată bine pentru primele luni ale anului, dar important este să vedem cum vor arăta până la sfârșitul anului. Și mai sunt cheltuieli de făcut până la sfârșitul anului. Deci, de aceea, este important să știm ce sume vom încasa din PNRR și ce sume nu vom încasa, iar acestea se vor duce în deficit.”

Niculescu afirmă că România și-a asumat o țintă de deficit bugetar de 6,2% din PIB, pe care o consideră ridicată, și spune că Executivul trebuie să continue consolidarea fiscală pentru a reduce deficitul în anul următor.

„După cum știți, ținta maximă de deficit în Uniunea Europeană este de 3%. Sigur că există probleme, au existat probleme în România și există și contextul internațional, care este unul complicat, dar noi trebuie să mergem pe această traiectorie. Trebuie ca la anul să avem un deficit și mai mic.

Avem din nou agențiile de rating care vin în ianuarie, în februarie, în martie. Orice degradare din partea uneia dintre agenții va însemna probleme și mai serioase pentru România, probleme pe care noi nu ni le dorim și nici românii nu și le doresc, evident.

De ce? Este important, cum ziceam, să găsim acest echilibru între consolidarea fiscală, menținerea deficitului sub control și o viață mai bună pentru oameni.”

Ce se întâmplă cu pensiile

Întrebat dacă pensiile vor fi indexate de la 1 ianuarie 2027 și dacă există deja calcule privind majorările, Luca Niculescu a spus că o indexare este probabilă, însă Guvernul așteaptă cifrele prezentate de ministrul Finanțelor.

„Evident că dorința noastră este de a merge către indexarea propusă de domnul Manole, ministrul Muncii.

Evident că ne dorim ca toți românii și toți pensionarii, care au lucrat atât de mult și câteodată atât de greu, să aibă pensii mai mari. Dorința noastră este să avem această indexare, așa cum am vorbit. Este probabilă, dar, cât timp nu avem cifrele, mă feresc să fac promisiuni.”

Întrebat dacă salariul minim va crește de la 1 ianuarie 2027, premierul a spus că Guvernul va continua discuțiile cu sindicatele și patronatele, inclusiv în cadrul Consiliului Național Tripartit.

Acesta a precizat că Executivul va analiza cifrele și va încerca să găsească soluții în limitele constrângerilor bugetare. El nu a oferit însă o confirmare privind majorarea salariului minim, dar a spus că speră ca răspunsul Guvernului să fie mai generos în următoarele săptămâni.

Despre majorarea alocațiilor pentru copii, Niculescu a răspuns afirmativ, fără să ofere detalii. În privința restanțelor de cinci miliarde de lei la plata salariilor magistraților, premierul a spus că statul trebuie să respecte hotărârile judecătorești și să își achite obligațiile.

„Va începe o discuție, un dialog, pentru a vedea cum poate exista o eșalonare. Sigur că o sumă ca aceasta este mare, dar, în același timp, după cum ziceam, este o hotărâre judecătorească definitivă și trebuie să o respectăm.

Dar întotdeauna am crezut în puterea dialogului. Ca jurnalist, ca diplomat, acum ca și coordonator al procesului de aderare la OCDE și acum, ca prim-ministru, cred că trebuie să avem dialog și cred că trebuie să găsim înțelegere, pentru că vor exista propuneri de eșalonare.”

Niculescu: Nu anticipăm probleme cu aprovizionarea cu energie în această iarnă

Luca Niculescu a declarat că Guvernul pregătește prelungirea mecanismului de acordare a voucherelor pentru energie electrică persoanelor vulnerabile și analizează în ce măsură acesta poate fi menținut.

În privința gazelor naturale, premierul a precizat că tarifele sunt reglementate până în martie 2027. El a dat asigurări că rezervele de gaz ale României sunt aproape 90% și că nu anticipează probleme majore privind aprovizionarea cu energie în această iarnă.

„Sper ca în următoarele zile să avem vești bune. Nu aș spune că există probleme în ceea ce privește securitatea aprovizionării cu energie și cu gaz în această iarnă. Nu aș avea emoții prea mari.

Întrebat când ar putea fi repornită centrala de la Cernavodă, Luca Niculescu a spus că speră ca acest lucru să se întâmple în câteva zile, pe fondul îmbunătățirii debitului Dunării.

„Sper să avem vești bune. După cum spuneam, în câteva zile. Sunt în dialog atât cu domnul ministru, cât și cu directorul de la Nuclearelectrica. Da, suntem în luna noiembrie, plouă, o vedem de câteva zile, debitul începe să fie ceva mai bun și vom vedea când va fi repornită. Dar sper să fie o chestiune de zile.”

Niculescu: Nu vrem taxe și impozite noi în 2027

Premierul a asigurat că nu vor crește taxele în 2027, întrucât „este greu de suportat pentru oameni să vii din nou cu taxe și impozite noi.”

„Cred că există și alte modalități de a echilibra bugetul. Putem reduce cheltuielile și aici lucrăm deja în acest sens. Putem mări colectarea, pentru că, după cum știți, România este țara care colectează cel mai puțin TVA din întreaga Europă, față de cât ar trebui să colecteze. Are cele mai mici venituri fiscalizate la buget, față de cât ar trebui să aibă.

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Deci aici ANAF-ul a început deja să lucreze mai bine, dar cred că există loc și de mai bine. Avem discuții cu ei și, încă o dată, chiar cu ministrul Finanțelor. Deci dorința noastră puternică este de a nu avea taxe și impozite noi. Asta este.”

Niculescu a declarat că își dorește ca Guvernul să nu introducă taxe și impozite noi, precizând însă că aceasta este, deocamdată, o dorință și că Executivul trebuie să găsească alte soluții pentru echilibrarea bugetului.

În privința majorării taxelor existente, premierul a spus că o decizie va fi luată după analizarea datelor, dar că, cel mai probabil, acestea vor rămâne la nivelul actual.

„Dar, încă o dată, avem de făcut o consolidare fiscală. Totuși, nu cred că, având în vedere cât de mare este presiunea socială în clipa de față, românii mai pot accepta cu ușurință taxe și impozite noi.

Guvernul trebuie să-și reducă cheltuielile, trebuie să colecteze mai bine și abia în al treilea rând să se gândească la taxe și impozite noi pentru cei care deja plătesc mult, foarte mult.”

Niculescu susține că eficientizarea instituțiilor statului, reducerea cheltuielilor și îmbunătățirea colectării taxelor pot fi realizate prin măsuri concrete, testate și în alte țări.

„Vă dau exemplul unei țări care nu este foarte departe de noi din punct de vedere cultural: Grecia. Aceasta, sigur, după ce a trecut printr-o criză majoră, a reușit să-și reducă deficitul de TVA. Diferența dintre cât trebuia să încaseze și cât încasa era de 30%, cam ca la noi. Acum este de 10%.”

Niculescu susține că digitalizarea instituțiilor statului poate contribui la îmbunătățirea colectării taxelor și spune că Guvernul are voința necesară pentru a depăși rezistența din sistem.

Premierul susține că Guvernul și PSD „trag la aceeași căruță”

În privința relației cu PSD, el a afirmat că discută săptămânal cu Sorin Grindeanu și chiar mai des, fără să răspundă însă direct dacă trebuie să tempereze propunerile social-democraților.

„Este ceva din ce s-a spus până acum în spațiul public care nu se regăsește în programul de guvernare și pe care credeți că eu ar trebui să îl corectez?

Vă întreb: există așa ceva până acum? Din ce am văzut, suntem în acord. Sigur că, așa cum spuneam, este o echipă care se coagulează. Sigur că discutăm mult, iar discuțiile duc la rezultate și, în general, la rezultate bune.

Dar, cât timp suntem în cadrul programului de guvernare – și acesta este cazul acum –, tragem la aceeași căruță. Suntem toți pe aceeași corabie și ne îndreptăm în aceeași direcție, iar direcția trebuie să fie una cât mai bună pentru România.

Nu avem disensiuni. Fiecare, în primul rând, se concentrează pe dosarele pe care le are și vă asigur că sunt foarte multe. Discutăm foarte des cu miniștrii.

Niculescu a respins indirect ideea că președintele PSD, Sorin Grindeanu, i-ar face agenda, afirmând că deciziile Guvernului sunt luate în ședințele Executivului. El a precizat că dialogul politic dintre partide este firesc, indiferent dacă acestea se află la guvernare sau în opoziție.

„Miniștrii vin cu propuneri, cu hotărâri de Guvern, cu ordonanțe de urgență, dar cel care își asumă responsabilitatea la final este prim-ministrul, iar acela sunt eu.

Încă o dată, dacă este ceva din ce ați văzut până acum – o acțiune, mai mult decât o declarație – care să iasă din cadrul programului de guvernare, vă rog să îmi spuneți. Și atunci mă voi gândi. Până atunci, sunt foarte concentrat pe ce avem de făcut.”

Eu am ultimul cuvânt, într-un mod diplomatic, dar mie nu îmi place să fac istorie contrafactuală. Îmi place să mă gândesc ce ar fi dacă. Dacă va fi ceva în genul acesta, vom vedea ce se va întâmpla atunci.”

Întrebat dacă l-a deranjat declarația liderului PSD, a evitat un răspuns direct, afirmând că nu dorește să alimenteze tensiunile din spațiul public și că preferă să se concentreze asupra activității Guvernului.

„Am văzut în spațiul public aceste încercări de a ne pune în opoziție, în tensiune. Încă o dată, avem multă, multă treabă de făcut. Eu sunt obișnuit să mă concentrez pe ce am de făcut și să mă uit ceva mai puțin la alte aspecte.

Avem atâta treabă de făcut pentru țara asta, iar oamenii au nevoie de un Guvern care să ia decizii pentru ei, încât, sigur, întrebările dumneavoastră sunt legitime, dar răspunsurile mele se concentrează mai mult pe ce avem de făcut.”

Modelul Republicii Moldova, invocat de premier pentru reforma administrativă

Niculescu a spus că Guvernul va evalua mai întâi rezultatele comasărilor voluntare ale localităților, proces care ar urma să se desfășoare până în martie.

„Până la asumarea răspunderii, să vedem, cel puțin în privința primei măsuri, cum se desfășoară comasările voluntare pe care le propune domnul ministru și asupra cărora am căzut de acord.

Chiar am fost săptămâna trecută în Republica Moldova, iar ei au un astfel de proces, care se numește „amalgamare”.

Este ceva despre care se vorbește de multă vreme. Procesul va dura până în martie și, în funcție de cum va evolua, vor exista niște bani în buget pentru a impulsiona aceste localități să vină împreună.

În funcție de cum va funcționa, vom vedea și pașii următori. Este o discuție pe care o putem avea, sigur, inclusiv despre asumarea răspunderii, pentru că ar mai trebui schimbate niște legi. Dar este un proces de care România are clar nevoie.”

Niculescu a spus că Guvernul va analiza mai întâi rezultatele procesului de comasare voluntară a localităților, iar reforma companiilor de stat va fi mai dificil de implementat, din cauza suprapunerilor și a rezistenței din sistem.

„Una dintre problemele pe care le are România – și aici încep să vorbesc mai mult cu titlu personal, fără să intru în haina pe care o aveam înainte de comentator, deci nu ca prim-ministru – este această schimbare frecventă a guvernelor.

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Cred că întotdeauna au existat bune intenții și chiar începuturi bune. Dar, dacă un guvern durează puțin, este greu să duci la capăt reformele pe care ți le-ai propus.”

Premierul a declarat că a discutat înainte de învestire cu PNL și UDMR, iar sprijinul acestora pentru Guvern depinde de respectarea țintelor bugetare și a traiectoriei de consolidare fiscală.

Luca Niculescu a subliniat că prezentarea unui buget credibil este esențială, în contextul evaluărilor agențiilor de rating din primele luni ale anului. Întrebat despre prefecții și secretarii de stat susținuți de UDMR, el a spus că activitatea acestora va fi analizată și că deciziile vor fi luate de la caz la caz.

Premierul mizează pe menținerea relației cu SUA, indiferent de rezultatul alegerilor

Niculescu a vorbit și despre viitoarea întâlnire cu subsecretarul american al Apărării, Elbridge Colby, în cadrul vizitei acestuia în România.

„Pentru noi, parteneriatul cu strategic, cu Statele Unite este esențial pentru securitatea României. Vorbeați despre ce se întâmplă în în zonă, dar nu numai în zonă, în lume. Planul. Se împlinesc 30 de ani de la semnarea acelui parteneriat.

Eram tânăr jurnalist și am urmărit din Piața Universității când au venit Bill Clinton cu Emil Constantinescu, imediat după ce semnaseră. Și, da, este foarte importantă prezența trupelor și a capabilităților americane în România. Deci vom discuta cu domnul Corvin. După cum am spus, vor exista mai multe runde de discuții”

Niculescu a afirmat că relația României cu Statele Unite va rămâne puternică, indiferent de rezultatul alegerilor de marți, 3 noiembrie.

„Relația dintre două state nu ține neapărat de partidul care se află la la putere în momentul respectiv. Deci contez pe faptul că vom avea o relație la fel de puternică cu Statele Unite.”

În ceea ce privește prioritățile de politică externă, premierul a spus că se va concentra pe atragerea investițiilor străine și dezvoltarea diplomației economice, inclusiv prin extinderea relațiilor cu state din Asia și din zona Golfului.

„Mă voi concentra mult pe diplomația economică. Alături de ministrul de Externe, vom vedea ce putem face în privința Agenției Române pentru Investiții și Comerț Exterior, care mai are nevoie de lucru pentru a deveni pe deplin funcțională.

Am avantajul de a cunoaște modul în care funcționează diplomația economică, încă de pe vremea când mă ocupam de OCDE.

Deci cred că unul dintre mijloacele prin care putem atrage mai multe investiții în România este de a prezenta România așa cum este, ca o țară importantă, ca o țară atractivă pentru investiții, ca o țară care merită să, la care merită să te gândești.”

Întrebat de ce a acceptat funcția de premier, în condițiile în care numirea sa a stârnit și reacții sceptice, Luca Niculescu a spus că a considerat că situația României, după aproape șase luni de criză politică, depășește interesele personale.

„Putea fi un guvern tehnocrat, dar, sincer, între noi, un guvern tehnocrat ar fi arătat foarte bine în fotografie, însă ar fi avut o susținere parlamentară și mai scăzută decât cea pe care o avem acum.

Putea fi un guvern mixt, cum este acesta, sau putea fi un guvern în care să fie mai multe partide. Am reușit să formăm un guvern. Nu aș spune că este neapărat un miracol, dar nu a fost cel mai simplu lucru.

Sigur că îmi închipui că nu toate comentariile sunt favorabile. Sigur că există un efect asupra imaginii mele și recunosc că și cei din familie îmi spun câteodată acest lucru. Dar, cum spuneam, uneori în viață sunt lucruri care depășesc simpla persoană și sunt hotărât să reușesc.”