Șeful OCDE a lăudat reformele României, în discuția cu Luca Niculescu: „Aștept cu interes aderarea țării”

Premierul Luca Niculescu a discutat marți, 3 noiembrie, cu secretarul general al Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE), Mathias Cormann, despre aderarea României. Șeful Guvernului a reafirmat angajamentul pentru obținerea statutului de membru cât mai curând posibil, în timp ce oficialul organizației a remarcat reformele realizate de țara noastră.

Foto: Facebook/Luca Niculescu

Într-un mesaj publicat pe Facebook, Luca Niculescu a descris discuţia drept una foarte bună și l-a numit pe Mathias Cormann „un prieten şi susţinător de nădejde al României”. Premierul a insistat asupra faptului că aderarea nu trebuie privită doar ca un obiectiv diplomatic, ci și ca o ocazie de a îmbunătăți politicile publice și modul în care funcționează instituțiile din România.

„Procesul de aderare la OCDE constituie o bază excelentă pentru politici şi practici bune în România, în interesul cetăţenilor şi al economiei”, a transmis Niculescu, adăugând că autoritățile vor să valorifice această oportunitate, așa cum este prevăzut și în programul de guvernare, și că România rămâne angajată să devină membră a organizației „cât mai curând posibil”.

La rândul său, Mathias Cormann a apreciat eforturile făcute de țara noastră și rolul pe care Luca Niculescu l-a avut în coordonarea procesului de aderare.

„România a depus eforturi susţinute, realizând reforme majore. Vă mulţumesc pentru conducerea fermă pe care aţi exercitat-o de-a lungul multor ani în calitate de ambasador, coordonator la nivel înalt şi, în prezent, prim-ministru. Aştept cu interes finalizarea cu succes a acestui proces şi aderarea României la OCDE”, a transmis secretarul general al organizației.

România, aproape de încheierea negocierilor

România a început oficial negocierile de aderare în ianuarie 2022, iar în iunie același an a primit „foaia de parcurs" care stabilește domeniile în care trebuie să își alinieze legislația și politicile la standardele OCDE. Evaluarea acoperă atât economia și fiscalitatea, cât și educația, sănătatea, piața muncii, protecția mediului și funcționarea instituțiilor. În acest proces, experții organizației verifică dacă România aplică standardele și recomandările asumate, nu doar dacă a adoptat legile necesare.

Potrivit informațiilor prezentate de Luca Niculescu în octombrie, România a încheiat 24 dintre cele 25 de evaluări tehnice. Ultimul rămas în lucru este cel privind comerțul, unul dintre cele mai complexe.

După încheierea evaluărilor tehnice, Consiliul OCDE trebuie să decidă în unanimitate dacă invită România să devină membră.

Ce ar însemna aderarea pentru România

OCDE reunește 38 de state, printre care se numără unele dintre cele mai dezvoltate economii ale lumii.

Pentru România, intrarea în OCDE ar însemna mai mult decât obținerea unui statut într-o organizație internațională. Unul dintre câștigurile așteptate este creșterea încrederii investitorilor străini, în condițiile în care apartenența la organizație presupune reguli mai clare și politici economice aliniate standardelor folosite de statele dezvoltate. Luca Niculescu a explicat anterior că există fonduri mari de investiții care se orientează cu precădere către țările membre OCDE, iar aderarea ar putea ajuta România să atragă investiții mai consistente și de o calitate mai bună.