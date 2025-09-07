search
Duminică, 7 Septembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zilei

LIVE TEXT Cursă de foc în Parlament. Deputații și senatorii dezbat și votează 4 moțiuni de cenzură

0
0
Publicat:

Parlamentul României se reunește duminică, 7 septembrie, într-o ședință comună a Camerei Deputaților și Senatului pentru dezbaterea a 4 moțiuni de cenzură depuse de AUR, ca urmare a asumării răspunderii Guvernului pe mai multe proiecte privind măsurile fiscale. La finalul dezbaterilor, parlamentarii vor da un vot secret cu bile. 

FOTO Inquam Photos / George Călin
FOTO Inquam Photos / George Călin


AUR a depus 4 moțiuni de cenzură împotriva Guvernului Bolojan. Un record posibil din cauza asumării răspunderii Executivului pe 5 proiecte în Parlament.

Singurul proiect pentru care nu a fost depusă moțiune de cenzură este cel al reformei pensiilor magistraților, pe care există un consens politic larg, dar care ajunge însă pe masa CCR, ca urmare a sesizării Înaltei Curți de Casație și Justiție (ÎCCJ). 

Senatul și Camera Deputaților se reunesc duminică, 7 septembrie, începând cu ora 13.00, în ședință comună. La finalul dezbaterilor este organizat votul secret cu bile, care se desfășoară exclusiv cu prezență fizică. 

Guvernul, acuzat de „terorism legislativ”

Liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, a declarat în plen, în timpul citirii celor 4 moțiuni de cenzură, că unul dintre proiectele de lege pentru care Guvernul Bolojan și-a asumat răspunderea în Parlament „face parte dintr-un act de terorism legislativ fără precedent în Europa democratică”.

„Niciodată, în istoria democrațiilor europene, un Guvern nu a sfidat logica democratică și separația puterilor în stat în asemenea măsură - asumându-si răspunderea în Parlament pe cinci proiecte de lege într-o singură zi. Poate că tehnică legislativă respectă strict textul constituțional, dar, în mod sigur, acesta este un abuz pe care nu și l-au permis față de parlamentele nationale decât regimurile dictatoriale”, argumentează liderul senatorilor AUR.

Cele 4 moțiuni de cenzură sunt:

„Demisia guvernului Bolojan – cel mai bun tratament pentru sistemul de sănătate, dar şi pentru România!"

Prima moțiune este depusă împotriva celei de-a doua legi pe care Cabinetul și-a angajat răspunderea, care privește schimbările din sănătate. 

„Opriţi politizarea companiilor publice. Opriţi batjocorirea proprietăţii statului!"

A doua moțiune țintește proiectul de modificare a OUG 109/2011 privind guvernanța corporativă, cu privire la care acuză o întărire a controlului politic asupra întreprinderilor publice. 

„Guvernul mimează reforma - ASF, ANRE şi ANCOM continuă să fie instituţii corupte, incompetente şi rău-voitoare, captive clientelei politice şi lipsite de guvernanţă profesionistă"

În cea de-a treia moțiune de cenzură acuză o menținere a sinecurilor și salariilor „colosale” în autoritățile administrative autonome ASF , ANRE și ANCOM. 

„Opriţi sărăcirea românilor! Tăiaţi de la voi, nu de la ei!"

A patra moțiune atacă pachetul fiscal-bugetar în ansamblu. Angajarea răspunderii pe cinci proiecte e calificată drept o ocolire a dezbaterilor parlamentare. 

„Programul impus prin angajarea răspunderii nu a fost votat de români la alegeri şi nici aprobat de Parlament la momentul învestirii. În locul unei dezbateri transparente, puterea actuală a preferat să îşi aroge dreptul de a dicta legi după bunul plac, sfidând logica democratică şi separaţia puterilor în stat”, a transmite AUR într-un comunicat. 

Fără voturile necesare 

La citirea moțiunilor sala de plen a fost aproape goală, mulți dintre aleșii Opoziției lipsind de la ședință. Președintele de ședință, Sorin Grindeanu, a anunțat la începutul ședinței plenului că, din totalul de 464 de senatori și deputați, doar 172 și-au înregistrat prezența. De altfel, cei mai mulți au participat online.

Pentru trecerea unei moțiuni de cenzură este nevoie de o majoritate de jumătate plus unu, deci Opoziția are nevoie de voturile a 234 de parlamentari, adică mai mult decât pot aduna AUR, SOS, POT și neafiliații, în contextul în care Puterea are o majoritate confortabilă de 70% în Parlament. 

Membrii partidelor coaliției cel mai probabil se vor abține de la vot, pentru a nu exista suspiciuni. Același lucru s-a întâmplat și la moțiunea precedentă, care a strâns 134 de voturi. 

Un singur membru al Puterii a semnat una dintre moțiunile de cenzură. Acesta a fost parlamentar POT, însă a trecut la PSD. El a argumentat că nu și-a dat seama pe ce pune pixul și a „semnat ca primarul”. 

Politică

Top articole

Partenerii noștri

image
VIDEO Imagini șocante la Timișoara: a dat foc unei pompe de benzină. Jetul de flăcări e înfricoșător
digi24.ro
image
Armata belgiană, gata să intervină pe străzile din Bruxelles într-o mare luptă. Situația din oraș este „catastrofală”
stirileprotv.ro
image
Ce salariu primește acest srilankez, după 3 ani de muncă în România: „Aduc aici toată Sri Lanka!”
gandul.ro
image
Horoscop 6 septembrie: Săgetătorii sunt spontani, Fecioarele descoperă lucruri noi
mediafax.ro
image
Cum arată, de fapt, viața unei soții de fotbalist în Arabia Saudită. Cele mai ascunse secrete au fost dezvăluite de soția fostului star de la Manchester City
fanatik.ro
image
Vasile Iliuță, șeful CJ Călărași, va fi judecat pentru că a plătit o firmă de croitorie să păzească obiectivele din județ: „Bravo lor, băieți deștepți!”
libertatea.ro
image
VIDEO „Controlul maselor prin COVID”. Conferință conspiraționistă despre vaccin cu medici din România
digi24.ro
image
Șoc în presa britanică! O știre din România i-a lăsat pe jurnaliștii de la The Sun fără cuvinte: „Zou, ce?!”
gsp.ro
image
Lovitură după lovitură: divorțează, la doar TREI luni de la nuntă! ”S-a terminat”
digisport.ro
image
VIDEO Nicușor Dan, după 100 de zile la Cotroceni: Nu știu în ce birou stau. Mi s-a spus, dar am uitat
stiripesurse.ro
image
Fizicienii au reușit să „dea timpul înapoi” într-un sistem cuantic, cu o precizie uluitoare
antena3.ro
image
Filmul accidentului în lanţ din Ialomiţa soldat cu 7 răniţi. Patru copii au ajuns la spital
observatornews.ro
image
Cristian Popescu Piedone își face partid politic! Va candida la Primăria Capitalei?
cancan.ro
image
FOTO. Cum arată seducătoarea de fotbaliști: „Nu mi-am făcut nicio operație”
prosport.ro
image
Cum aerisești corect baia. Greșeli pe care mulți le fac și de ce nu e bine să o faci noaptea
playtech.ro
image
Zodiile care sunt înconjurate de o aură de pe 6 septembrie, de la ora 13.00. Se schimbă totul în calea lor
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Se pregătește încă o lovitură în România: golgheterul all-time de la naționala Algeriei!
digisport.ro
image
Compania austriacă OMV intenţionează să facă reduceri de personal, în special la Petrom
stiripesurse.ro
image
Soțul Teodorei Marcu rupe tăcerea la trei luni de la moartea ei: ,,Mă doare în fiecare zi”. Gestul cutremurător făcut în memoria soției sale
kanald.ro
image
O elevă ia bacalaureatul la 9 ani și rescrie limitele...
playtech.ro
image
Ioana Tufaru, la un pas de moarte. Soțul, Ionuț, a găsit-o leșinată pe jos în casă și s-a speriat teribil. ”Puteam să mă duc…dincolo”. Primele declarații sunt șocante
wowbiz.ro
image
Ireal! Cabiria Morgenstern i-a dăruit un copil unui bărbat care ar putea să-i fie bunic! Este un celebru actor
romaniatv.net
image
Cu cât se măresc impozitele pentru locuințe și mașini în 2026. Pentru o categorie auto șoferii vor plăti mai puțin
mediaflux.ro
image
Șoc în presa britanică! O știre din România i-a lăsat pe jurnaliștii de la The Sun fără cuvinte: „Zou, ce?!”
gsp.ro
image
Cum arată fiica adolescentă a lui Kim Jong Un. Apariția spectaculoasă a lui Kim Ju Ae alături de liderul corean la Beijing, la prima ieșire internațională
actualitate.net
image
Cele mai ciudate superstiții legate de luna plină din lume
actualitate.net
image
Din familie de căldărari, scriitoare și profesoară la Edinburgh: „Am primit o palmă de la un polițist când citeam în parc”
click.ro
image
Andreea Raicu, făcută praf de fostul ei iubit din tinerețe! A umilit-o cu vorbe dure: „Veneai la mine să te satisfac”
click.ro
image
Riști să rămâi fără pensie dacă nu depui luna aceasta un act esențial. Ce trebuie să faci, mai exact?
click.ro
Prințesa Leonor cu Regele Felipe al Spaniei profimedia 1027876969 jpg
Regele Felipe al Spaniei mai are o fiică secretă? „Se spunea că e blondă și că semăna cu el”
okmagazine.ro
Strudel cu nuci Sursa foto shutterstock 410310433 jpg
Ştrudel cu nuci aşa cum n-ai mai gustat până acum
clickpentrufemei.ro
The First Monumental Discovery in Dibra Albania webp
Un mormânt roman unic, cu inscripție bilingvă: prima descoperire monumentală din Dibra, Albania
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Sfeclă roșie la borcan. Rețetă simplă și gustoasă pentru iarnă
image
Din familie de căldărari, scriitoare și profesoară la Edinburgh: „Am primit o palmă de la un polițist când citeam în parc”

OK! Magazine

image
Doliu la Palatul regal. Elegantă și stilată, verișoara Elisabetei a fost regina inimilor cu mult înaintea Prințesei Diana

Click! Pentru femei

image
Vedeta din filmul cu James Bond a devenit mamă la 47 de ani, după ce-a pierdut două sarcini

Click! Sănătate

image
Medicamentele care pot cauza hepatită toxică