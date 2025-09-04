Moțiunile de cenzură depuse de AUR împotriva Cabinetului Bolojan, citite în Parlament. Argumentele aduse împotriva Executivului

Moțiunile de cenzură depuse de AUR sunt citite joi, 4 septembrie în Parlament. În total au fost depuse 4 moțiuni de cenzură din cele 5 pe care le putea depune Opoziția. Executivul este acuzat, între altele, de ocolirea dezbaterilor, menținerea sinecurilor sau întărirea controlului politic asupra întreprinderilor publice. Toate vor fi dezbătute într-o ședință organizată duminică.

AUR citește joi, 4 septembrie, într-o ședință organizată de la 11.00, cele 4 moțiuni de cenzură depuse ca urmare a celor 5 proiecte pe care și-a asumat răspunderea Cabinetul Bolojan.

Cele 4 moțiuni de cenzură sunt:

„Demisia guvernului Bolojan – cel mai bun tratament pentru sistemul de sănătate, dar şi pentru România!"

Prima moțiune este depusă împotriva celei de-a doua legi pe care Cabinetul și-a angajat răspunderea, care privește schimbările din sănătate.

„Opriţi politizarea companiilor publice. Opriţi batjocorirea proprietăţii statului!"

A doua moțiune țintește proiectul de modificare a OUG 109/2011 privind guvernanța corporativă, cu privire la care acuză o întărire a controlului politic asupra întreprinderilor publice.

„Guvernul mimează reforma - ASF, ANRE şi ANCOM continuă să fie instituţii corupte, incompetente şi rău-voitoare, captive clientelei politice şi lipsite de guvernanţă profesionistă"

În cea de-a treia moțiune de cenzură acuză o menținere a sinecurilor și salariilor „colosale” în autoritățile administrative autonome ASF , ANRE și ANCOM.

„Opriţi sărăcirea românilor! Tăiaţi de la voi, nu de la ei!"

A patra moțiune atacă pachetul fiscal-bugetar în ansamblu. Angajarea răspunderii pe cinci proiecte e calificată drept o ocolire a dezbaterilor parlamentare.

Ce urmează

Parlamentarii dezbat duminică, 7 august, într-o ședință comună a Camerei Deputaților și Senatului, toate cele 4 moțiuni de cenzură depuse, un record al Opoziției.

Dacă una din cele patru trece de votul Parlamentului, atunci Guvernul este demis, iar inițiativa pică. Dacă cele patru moțiuni de cenzură sunt respinse de Parlament, inițiativele merg la promulgare în cazul în care nu sunt atacate la CCR pentru controlul de constituționalitate.