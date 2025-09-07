Video Premierul Bolojan, la dezbaterea moțiunilor de cenzură: „Nu mai blocați guvernul cu moțiuni de tip «Cațavencu»”

Premierul Ilie Bolojan a transmis duminică, în cadrul ședinței în care se dezbat cele patru moțiuni de cenzură împotriva Guvernului, un mesaj în care cere respingerea acestora.

„Nu mai avem timp de pierdut, trebuie să reașezăm scara valorilor și să ducem România spre modernizare. Avem un pachet de reforme Am citit moțiunile depuse, am respect pentru orice opinie, dar unele arată lipsă de logică și respect asupra țării noastre. Un mesaj pentru Opoziție: Nu mai blocați guvernul cu moțiuni de tip Cațavencu”, a transmis premierul.

Premierul Ilie Bolojan a respins criticile din moțiunea simplă depusă de opoziție, susținând că noile măsuri din sănătate nu restricționează accesul pacienților la investigații, ci urmăresc folosirea mai eficientă a fondurilor publice.

„În moțiune se vorbește despre limitarea decontării la o singură investigație de înaltă performanță, ca și cum aceasta ar fi o barieră pusă în fața pacienților. Nicidecum. România cheltuiește astăzi banii haotic, cu investigații repetate, uneori fără justificare medicală, diagnosticul întârzie. Noua reglementare nu limitează accesul, ci îl organizează, traseul pacientului devine mai clar, iar resursele sunt utilizate pentru cei care au cu adevărat nevoie de monitorizare complexă”, a mai declarat Ilie Bolojan.

El a adăugat: „Am înțeles că parlamentarii opoziției au dorit să bifeze un exercițiu politic. Eu vă rog să respingeți această moțiune plină de contradicții.”

Senatul și Camera Deputaților se reunesc, duminică, în ședință comună, pentru a dezbate și vota cele patru moțiuni de cenzură ale Opoziției depuse după angajarea răspunderii Guvernului pentru pachetul al doilea de măsuri privind reducerea deficitului bugetar.

AUR a depus 4 moțiuni de cenzură împotriva Guvernului Bolojan. Un record posibil din cauza asumării răspunderii Executivului pe 5 proiecte în Parlament.