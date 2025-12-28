Pe 29 decembrie, în 117, Thomas Becket, arhiepiscop de Canterbury, a fost asasinat, iar în 1837, Palatul de iarnă din Sankt Petersburg a ars în totalitate. 29 decembrie este și ziua în care au venit pe lume Regina Elisabeta a României, scriitorul Ioan A. Bassarabescu și actorul englez Jude Law.

1170: A fost asasinat Thomas Becket, Arhiepiscop de Canterbury, devenit mai târziu martir

Thomas Becket, Arhiepiscop de Canterbury, a fost asasinat în interiorul Catedralei Canterbury de susținători ai regelui Henric al II-lea, potrivit Wikipedia.

Motivul uciderii sale, la ordinul regelui, a fost legat de ridicarea sa împotriva limitării drepturilor Bisericii de către puterea regală.

El a devenit ulterior sfânt și martir în Biserica Anglicană și Biserica Catolică.

1837: Palatul de Iarnă din Sankt Petersburg a ars în totalitate

Palatul de Iarnă din Sankt Petersburg, o reședință a țarilor, a arscomplet.

Incendiul care a mistuit clădirea a durat 30 de ore.

1843: S-a născut Elisabeta de Wied prima regină a României

Elisabeta-Paulina-Otilia-Luisa, Principesă de Wied, a venit pe lume în Neuwied, Germania.



Severitatea care a înconjurat-o în copilărie pe Fiica lui Hermann, prinţ de Wied nu i-a diminuat blândețea și suavitatea, însă a pregătit-o pentru viața și greutățile cu care ar fi urmat să se confrunte. Până la vârsta de cinci ani, Elisabeta era numită de apropiați „Vâltoarea“ datorită energiei pe care o avea.

În 1869 s-a căsătorit cu Karl von Hohenzollern - Carol I al României - și a devenit astfel prima reginã a României.

Pasionată de artă, sub toate formele ei, Regina Elisabeta a României a fost o mecena a artiștilor români.

Este cunoscută pentru scrierile sale sensibile, însoțite de ilustrații minuțioase, toate semnate cu pseudonimul Carmen Sylva.

Scriitori celebri, Leconte de Lisle, Guy de Maupassant, Sully Prudhomme, au fost încântați să își vadă operele traduse în germană de Regina României, însă la fel de importante au fost și traducerile din Alecsandri și Eminescu.

Chiar dacă nu s-au cunoscut niciodată, renumitul Vincent van Gogh a avut bucuria s-o descopere pe Carmen Sylva prin intermediul scrierilor sale. Internat într-un ospiciu, pictorul a găsit alinare în „Cugetările“ reginei.

Într-o scrisoare către fratele său Theo, Van Gogh scria că a citit unul dintre gândurile lui Carmen Sylva așternute pe hârtie, pe care îl consideră „întru totul adevărat“: „Când suferi foarte tare, vezi lumea întreagă la mare distanță, de parcă s-ar afla la capătul unei imense arene, până și vocile par să vină de undeva din depărtare“.

În articolul „Amintiri despre Carmen Sylva“, publicat în 1943, în „Revista Fundațiilor Regale“, George Enescu istorisește că s-a numărat printre cei care au avut parte de bunătatea acestei ființe pe care o vedea ca reîncarnarea Sfintei Elisabeta. I-a fost dăruită colecția în 60 de volume a operei lui Johann Sebastian Bach, precum și partitura autografă a mai multor compoziții pentru orgă de Johann Jakob Froberger.

Pentru George Enescu, Carmen Sylva a fost „o prezență supraomenească, o ființă cu nimb, depărtată de oamenii obișnuiți, revărsând numai lumină și bunătate

Pentru sprijinul acordat soldaţilor români în Primul Război Mondial, poporul a numit-o Regina Răniţilor.

Cea mai mare durere a reginei Elisabeta a fost pierderea unicului copil la vârsta de 4 ani.

Regina Elisabeta murit pe 18 februarie 1916.

Regina este înmormântată la Curtea de Argeş, alături de soţul ei, regele Carol. Între mormintele celor doi, la dispoziţia Reginei Maria, au fost depuse osemintele prinţesei Maria, fetiţa pierdută a Elisabetei

1870: S-a născut scriitorul Ioan A. Bassarabescu

Ioan A. Bassarabescu (născut pe 17/29 decembrie 1870, la Giurgiu – decedat pe 27 martie 1952, la București) a fost un scriitor român și membru corespondent al Academiei Române.

Absolvent al Facultăţii de Litere şi Filosofie din Bucureşti, Ioan Bassarabescu a predat la Ploieşti ca profesor de geografie şi limba franceză.

La propunerea lui Duiliu Zamfirescu şi sprijinul lui Titu Maiorescu, Ioan Bassarabescu a devenit în 1909 membru corespondent al Academiei Române, iar din 1935 membru plin al acestei instituţii.

Inspector Şcolar şi inspector general al învăţământului primar, Ion Bassarabescu a fost numit în 1918 prefectul judeţului Prahova şi senator în guvernul Marghiloman. Între 1926-1927, Bassarabescu a fost senator şi în guvernul condus de generalul Averescu.

1892: Căsătoria dintre Prințul Ferdinand și prințesa Maria

Pe 29 decembrie 1892, la Sigmaringen Germania, s-a oficiat căsătoria dintre principele Ferdinand (viitor rege al României) și prințesa Maria Alexandra Victoria de Saxa-Coburg și Gotha (a doua regină a României).

Regele Ferdinand (1865, Sigmaringen – 1927, Sinaia) a fost al doilea rege al României, domnia sa, între 1914 şi 1927, fiind marcată de două evenimente majore din istoria ţării: Primul Război Mondial şi Marea unire de la 1918.

Regina Maria a României s-a născut la data de 29 octombrie 1875 la Eastwell Park în Anglia, fiind nepoata reginei Victoria a Marii Britanii, fiică a ducelui Albert de Edinburgh și a marii ducese Maria Alexandrovna Romanov, unica fiică a țarului Alexandru al II-lea al Rusiei.

Regina Maria a născut şase copii, respectiv Prinţul Carol, viitorul rege Carol al II-lea al României, Principesa Elisabeta, Principesa Maria, Prinţul Nicolae, Principesa Ileana şi Prinţul Mircea, însă ultimii doi nu au fost ai regelui Ferdinand.

1910: Demisia Guvernului liberal condus de Ion I. C. Brătianu

Demisia Guvernului liberal condus de Ion I. C. Brătianu are loc pe fondul activității legislative și necesității de reorganizare a partidului). Se formează un guvern conservator, în frunte cu P.P. Carp, care promovează o susținută și eficientă inițiativă.

1919: Parlamentul a ratificat Unirea cu România a Basarabiei, Bucovinei și Transilvaniei

La 29 decembrie 1919, Parlamentul României întregite a votat legile de ratificare ale Marii Uniri, care au fost depuse de bucovineanul Ion Nistor, de basarabeanul Ion Inculeţ şi de transilvăneanul Ştefan Cicio Pop, miniştri în cabinetul României Mari.

1933: A murit Ion G. Duca, prim-ministru al României

Liberalul român Ion G. Duca a fost inițiat în francmasonerie, când se afla la studii în Franța, potrivit Wikipedia.

Ion G. Duca a fost ministru al educației (1914-1918), ministru al agriculturii (1919-1920), ministru al afacerilor externe (1922-1926), ministru al afacerilor interne (1927-1928), și cel de-al 35-lea prim-ministru al României.

A fost asasinat de Nicadori ca urmare a eforturilor sale de a stăvili Mișcarea Legionară.

1937: A murit fizicianul Constantin Miculescu

Constantin I. Miculescu a venit pe lume în data de 6 septembrie 1863, la Crevenicu, județul Teleorman.

A fost fizician şi profesor de fizică, cel care a determinat echivalentul mecanic al caloriei.

Constantin Miculescu a absolvit Liceul „Matei Basarab” din Bucureşti (1882), apoi Facultatea de Ştiinţe din cadrul Universităţii din Bucureşti (1882-1885). Şi-a luat licenţa în ştiinţe la Universitatea din Paris (1888) iar doctoratul la aceeaşi universitate în 1891, sub îndrumarea profesorului G. Lippmann, cu lucrarea „Sur la determination de l’équivalent mécanique de la calorie”. Revenit în ţară în 1891, a fost numit profesor suplinitor la Universitatea din Bucuresti, la fosta catedră a profesorului Bacaloglu.

Principala sa contribuţie în domeniul fi zicii poate fi regăsită chiar în lucrarea sa de doctorat, unde a prezentat o determinare precisă a echivalentului mecanic al caloriei.

A fost profesor de fizică moleculară, acustică şi optică la Facultatea de Ştiinţe a Universităţii din Bucureşti (1894-1937), predând fizica moleculară şi la Facultatea de Medicină din Bucureşti (1895-1937). După ce a determinat cu precizie echivalentul mecanic al caloriei, a construit un dispozitiv special, cu ajutorul căruia, după mai multe experimente, considerate clasice în lucrările de termodinamică, a calculat valoarea J ca fi ind de 4,184 J/cal. Această valoare este foarte apropiată de valoarea utilizată în prezent, 4,1855 J/cal. A determinat indicele de refracţie al unei prisme, cu ajutorul unui microscop (1905-1908), apoi, prin alte experimente, bazate pe o metodă dezvoltată de M.F. Chaulnes, a reuşit să determine diametrul unui fir subţire şi diametrul interior al unui tub capilar.

În 1910, printr-o metodă acustică, a determinat coeficientul de elasticitate al corpurilor.

Constantin I. Miculescu murit pe 29 decembrie 1937, la București.

1947: S-a născut actorul Ted Danson

Actorul Ted Danson (Edward Bridge Danson III) s-a născut la 29 decembrie 1947 în San Diego, California, SUA. Este cunoscut mai ales pentru rolul din serialul de comedie „Cheers”, fiind și deţinător a trei Premii Globul de Aur.

Starul este căsătorit Mary Steenburgen, actriță, comediantă, cântăreață și compozitoare americană.

Înainte de acest mariaj, Ted Danson a fost însurat cu producătoarea Casey Coates din 1977 până în 1993, cu care are o fiică, pe actrița și regizoarea Kate Danson ( născută la 24 decembrie 1979).

1972: S-a născut actorul englez Jude Law

David Jude Heyworth Law, cu numele de scenă Jude Law, este actor, producător de filme și regizor englez,

A început să joace în 1987 la National Youth Music Theatre. A primit primul său rol la televiziune în 1989, potrivit Wikipedia.

După ce a jucat în filme regizate de Andrew Niccol, Clint Eastwood și David Cronenberg, în anul 1999 el a fost nominalizat pentru Premiul Academiei pentru cel mai bun actor în rol secundar pentru interpretarea sa din filmul regizat de Anthony Minghella: The Talented Mr. Ripley.

În 2000 el a câștigat Premiul BAFTA pentru cel mai bun actor în rol secundar pentru rolul său în film. În 2003, el a fost nominalizat pentru Premiul Academiei pentru cel mai bun actor pentru interpretarea sa din alt film al lui Minghella, Cold Mountain.

În 2006, a intrat în topul primilor zece actori de Hollywood, care pot garanta succesului unui film (Bancable film star). În 2011 la Festivalul de filme de la Cannes a fost ales ca membru al juriului.

1989: A avut loc prima ședință a guvernului provizoriu condus de Petre Roman

Ședința din 29 decembrie 1989 este cea dintâi a primului guvern al României de după căderea comunismului.

1994: A murit Tudor Greceanu, as român al aviației de vânătoare în Al Doilea Război Mondial

Născut în Bucureşti la 13 mai 1917, Tudor Greceanu a fost descendentul unei familii de boieri moldoveni, strănepot de-al lui Ion Ghica, unul dintre fruntaşii Revoluţiei de la 1848. În anul 1940 a început cursurile de perfecţionare la Şcoala de Aviaţie de Vânătoare din Buzău şi apoi Ghimbav, ieşind din şcoală cu şase brevete: de pilot de vânătoare, de instructor de zbor, de pilot de bimotoare, de înaltă acrobaţie, de zbor de noapte şi de zbor fără vizibilitate.

În timpul celui de-al Doilea Război Mondial, locotenentul Tudor Greceanu a avut 42 de victorii, doborând 42 de avioane inamice, pentru care a fost răsplătit devenind Cavaler al Ordinului „Mihai Viteazul” clasa III.

2020: A murit designerul francez de modă Pierre Cardin

Pierre Cardin (n. 1922) și-a fondat propria casă de modă în 1950, iar cariera lui a luat avânt când a creat 30 de costume pentru „petrecerea secolului”, un bal mascat la Palazzo Labia în Veneția, la 3 septembrie 1951. În 1953 a început să creeze „haute couture”.

A rămas celebru pentru stilul lui avangardist și pentru designul „space age" și preferința pentru formele și motivele geometrice, ignorând deseori formele feminine.

A avansat ideea de modă unisex.

2022: A murit jucătorul brazilian de fotbal Pelé

Edson Arantes do Nascimento, cunoscut ca Pele, a murit pe 29 decembrie 2022, la vârsta de 82 de ani. Era internat de o lună în spital din cauza cancerul la colon şi a unei infecţii respiratorii.

Pele este singurul fotbalist cu trei titluri de campion mondial în palmares.

Pele este golgheterul all-time al naționalei Braziliei, cu 77 de reușite în 92 de meciuri. Recordul a fost egalat de Neymar la Cupa Mondială 2022.(n. 1940)

2022: A murit Vivienne Westwood, designer de modă și femeie de afaceri engleză

Designer de pionierat, Vivienne Westwood şi-a făcut un nume pe scena modei în anii 1970, cu modele androgine, tricouri cu sloganuri şi o atitudinea ireverenţioasă faţă de elitele conducătoare, potrivit PA Media/dpa, citată de Agerpres.

Designer de modă şi femeie de afaceri, a fost în mare măsură responsabilă pentru aducerea modei punk şi a noului val în mainstream.

Westwood a ajuns să fie cunoscută după ce a început să creeze haine pentru magazinul pe care ea şi Malcolm McLaren l-au deschis pe King's Road şi care a devenit cunoscut sub numele de SEX. Abilitatea lor de a sintetiza îmbrăcămintea şi muzica a modelat scena punk din Marea Britanie din anii 1970, care a fost dominată de trupa lui McLaren, Sex Pistols.

Creatoare de modă a văzut punk-ul ca pe o modalitate de "a vedea dacă cineva ar putea pune beţe în sistem".