search
Duminică, 28 Decembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Mersul rapid, mai mult decât un exercițiu banal. Cum poate fi antrenat eficient pentru a-i maximiza beneficiile

0
0
Publicat:

Mersul într-un ritm mai alert, o activitate aparent banală, a intrat în ultimii ani în atenția oamenilor de știință, iar unele studii recente arată că viteza cu care oamenii se deplasează le poate influența starea de sănătate.

Mersul rapid este considerat un execițiu benefic pentru corp. Foto: Freepik.com
Mersul rapid este considerat un execițiu benefic pentru corp. Foto: Freepik.com

Mersul pe jos într-un ritm grăbit poate deveni o formă de antrenament de intensitate moderată dacă este abordat într-un mod corect, iar beneficiile aduse celor care îl practică regulat și conștient sunt confirmate de oamenii de știință.

„Mersul pe jos îți poate oferi antrenamentul intens care pune inima la treabă și de care ai nevoie, dacă îi crești intensitatea, durata și frecvența. Însă primul pas este să înveți să mergi mai repede”, arată medicul Lauren Elson, specialist în medicină fizică și reabilitare la Harvard Medical School (HMS – Școala Medicală Harvard), într-o cercetare intitulată „Walking for Health” (Mers pentru sănătate), publicată recent de instituție.

Specialista afirmă că, deși mersul mai rapid poate părea simplu, prin simpla accelerare a pasului, acest lucru nu se întâmplă în mod natural pentru majoritatea oamenilor. Aceștia sunt obișnuiți să se deplaseze într-un ritm lejer, alternând adesea mersul cu opririle, în loc să meargă susținut pe perioade mai lungi.

Lauren Elson recomandă oamenilor să se concentreze pe intensitate, astfel încât deplasarea să o facă într-un ritm care crește pulsul, îngreunează respirația și permite purtarea unei conversații doar în propoziții scurte. De asemenea, adaugă ea, este importantă exersarea unei posturi corecte, care ajută la creșterea eficienței și la evitarea rezistenței ce poate încetini mersul.

Cum să mergem rapid, în mod corect

Specialistul indică pașii pe care ar trebui să îi urmeze cei care vor să își îmbunătățească modul de deplasare:

Stai drept: Alungește-ți coloana ca și cum ai fi tras în sus de creștetul capului cu un fir invizibil. O postură bună oferă un pas mai puternic și mai eficient.

Privirea înainte: Îndreaptă-ți privirea la aproximativ 3–6 metri în față. Vei putea observa obstacolele din drum, reducând în același timp tensiunea din partea superioară a corpului.

Îndoaie brațele: Mersul cu brațele drepte te încetinește. Când brațele sunt îndoite, ele pot fi mișcate mai rapid. Iar pentru că organismul caută sincronizarea, picioarele vor accelera pentru a ține pasul cu brațele. Îndoaie coatele la 85–90 de grade și mișcă brațele înainte și înapoi, nu lateral și nu în diagonală peste corp.

Aterizează pe călcâi: La fiecare pas, calcă mai întâi pe călcâi, rulează talpa și împinge-te apoi cu degetele. Concentrează-te să ții vârfurile ușor ridicate când calci. Acest lucru facilitează mișcarea călcâi–vârf și face mersul rapid mai ușor decât atunci când întreaga talpă lovește solul deodată la fiecare pas.

Fă pași scurți și rapizi: „Pașii lungi pot da impresia că înaintezi mai mult cu fiecare pas, dar, de fapt, te încetinesc. În schimb, concentrează-te pe pași naturali, mai rapizi. Această mișcare permite un pas mai fluid, cu rulare ușoară, fără sărituri sau mers greoi”, arată specialistul.

Antrenamente pentru mers rapid

Un alt studiu publicat recent de oamenii de știință din Canada arată că viteza cu care oamenii se deplasează reprezintă un indicator important al mobilității, independenței și stării generale de sănătate.

Citește și: De ce mulți români preferă să înceapă lucrul devreme. Avantajele și dezavantajele programului matinal

„Vitezele mai lente de mers au fost asociate cu un risc crescut de căderi, reducerea activității fizice și chiar declin cognitiv”, afirmă cercetătorii de la Universitatea McMaster, din Ontario, Canada, pe platforma „Optimal Aging Portal”.

Specialiștii universității din Canada arată că îmbunătățirea forței picioarelor și a zonei centrale ajută la stabilizarea corpului în timpul mersului, iar flexibilitatea permite o mișcare mai eficientă. Platforma creată de instituție recomandă cinci exerciții pentru antrenarea corpului și creșterea forței și flexibilității în deplasare:

Ridicări pe vârfuri: ridică-te ușor pe vârfuri, menține 3 secunde, apoi revino pe călcâie și menține 3 secunde.

Ridicări laterale ale piciorului: ridică piciorul lateral, menține 3 secunde, apoi revino.

Extensii în spate: du piciorul înapoi, cu genunchiul întins, și menține 3 secunde. Nu te apleca înainte.

Mers pe loc cu ridicarea genunchilor: ridică genunchii alternativ, ca într-un marș.

Flexii ale genunchilor: îndoaie încet ambii genunchi, menține 3 secunde și revino. Ține tălpile pe podea.

Obiectiv: 20 de repetări pentru fiecare exercițiu, de trei ori pe zi.

Exerciții de mobilitate și rezistență

Specialiștii citați în raportul publicat de Școala Medicală Harvard oferă și alte recomandări pentru îmbunătățirea vitezei de mers. Tipurile de antrenamente care pot ajuta la creșterea ritmului și a rezistenței includ:

Plimbări cronometrate: Mergi pe jos un interval de timp prestabilit, de exemplu 20–30 de minute, și vezi ce distanță parcurgi. O altă variantă este să măsori cât timp îți ia să parcurgi o distanță fixă, cum ar fi 1–2 mile (aproximativ 1,6–3,2 km).

„Apoi, la antrenamentele următoare, încearcă să egalezi sau să depășești distanța sau timpul respectiv”, adaugă Michele Stanten, antrenor și consultant de fitness pentru raportul Walking for Health al Harvard.

Intervale: Antrenamentele cu intervale presupun mersul într-un ritm mai rapid decât cel obișnuit pentru o perioadă scurtă, urmat de mers mai lent pentru recuperare, ciclul fiind repetat pe o durată sau o distanță stabilită.

„Aceste reprize scurte îți antrenează corpul să meargă mai repede, te fac mai puternic, îți cresc rezistența și îmbunătățesc conexiunile neuromusculare”, explică Stanten.

Un punct de plecare este mersul în ritm normal timp de două–trei minute, urmat de accelerare timp de 30 de secunde, apoi revenirea la ritmul obișnuit pentru încă două–trei minute. Modelul poate fi repetat de cinci până la zece ori.

Citește și: Marcus Aurelius, împăratul roman redevenit „viral” în secolul XXI: „Pe cei răi îi făcea buni, iar pe cei buni, foarte buni”

O altă metodă este folosirea reperelor pentru a marca intervalele este mersul rapid pe un segment de stradă, apoi încetinire pe următorul; accelerare între doi stâlpi de iluminat sau pe un sfert de tură de pistă; ori numărarea pașilor (25 de pași rapizi, urmați de 50 în ritm normal).

Scări de viteză: În acest tip de antrenament, viteza de mers este crescută și apoi redusă treptat. Se începe cu un ritm confortabil timp de câteva minute, apoi se mărește ritmul la fiecare unu–două minute, până la atingerea unui nivel dificil de menținut. Această viteză ridicată este menținută timp de 30 de secunde până la două minute, după care ritmul este redus treptat până la nivelul inițial.

Conform Ghidurilor canadiene de mișcare pe 24 de ore, adulții cu vârste între 18 și 64 de ani ar trebui să aloce cel puțin 150 de minute de activitate aerobă moderată sau intensă pe săptămână. De asemenea, este recomandată includerea exercițiilor pentru întărirea mușchilor și oaselor de cel puțin două ori pe săptămână, reducerea timpului sedentar la opt ore sau mai puțin pe zi și asigurarea a 7–9 ore de somn de calitate, cu ore regulate de culcare și trezire.

Pentru adulții cu vârste de peste 65 de ani, specialiștii recomandă adăugarea exercițiilor de echilibru pentru reducerea riscului de căderi. Înainte de începerea oricărui program nou de exerciții, este indicată consultarea medicului, mai ales în cazul persoanelor cu probleme de sănătate, notează platforma Universității McMaster.

Sănătate

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Ceasuri Rolex, lingouri de aur și o diplomație „decimată din interior”. Cum funcționează politica externă a Americii în era Trump 2.0
digi24.ro
image
Fenomenul care a ”sculptat” litoralul românesc. Vântul puternic a creat terase de nisip de peste un metru în Mamaia
stirileprotv.ro
image
Avertizare ANM. Cod portocaliu de ninsori, polei și viscol în 14 județe din țară
gandul.ro
image
Volodimir Zelenski, îmbrăcat în costum, a ajuns la Mar-a-Lago și a fost întâmpinat de Donald Trump
mediafax.ro
image
Cel mai tare președinte din fotbal a povestit cum a ascuns valuta pe vremea comuniștilor: „Unde sunt banii, banditule?”
fanatik.ro
image
Donald Trump și Volodimir Zelenski anunță „progrese mari” după discuțiile de la Mar-a-Lago: războiul s-ar putea încheia „în câteva săptămâni”
libertatea.ro
image
Fostul preşedinte al Curţii, Augustin Zegrean, despre actuala decizie a CCR: „Duminica nu se judecă nicăieri în lume”
digi24.ro
image
Rodion Cămătaru a vrut să investească în imobiliare, în Grecia, dar a avut un șoc: „Acolo nu ai voie să faci asta”
gsp.ro
image
FOTO Dragostea trece prin aer: miliardarul i-a făcut un cadou de 32.000.000 € soției sale românce, cu 46 de ani mai tânără
digisport.ro
image
VIDEO Mirabela Grădinaru, partenera președintelui Nicușor Dan, mărturisire în lacrimi: 'Eram împreună cu el și am început amândoi...'
stiripesurse.ro
image
Într-un sat liniștit din Creta, un măslin cu o vechime cuprinsă între 2.000 și 4.000 de ani continuă să producă frunze noi și măsline
antena3.ro
image
Şi-a sedat mama şi apoi a asfixiat-o, ajutată de cea mai bună prietenă. Filmul crimei cumplite din Sibiu
observatornews.ro
image
Porecla pe care o are Mirabela Grădinaru. Cum i se mai spune partenerei lui Nicușor Dan
cancan.ro
image
FOTO. Cuplul anului. Vestea a venit chiar de Crăciun
prosport.ro
image
Ce perioade necontributive contează la pensie în 2026. Explicațiile specialiștilor
playtech.ro
image
Cum i-a dat un cap în gură Miron Cozma lui Dănuț Lupu după Jiul Petroșani – Dinamo: “Cineva a vrut să mă taie! A spart ușa și a intrat peste noi în vestiar”
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Secretul ”revoltător” din spatele imaginii care a făcut înconjurul lumii: ”Nu-mi vine să cred”
digisport.ro
image
Ordonanța Trenuleț - DOCUMENT / S-a complicat rău situația privitoare la colectarea de TVA: ANAF nu poate analiza muntele de date / UPDATE
stiripesurse.ro
image
Mișcare seismică într-o zonă neobișnuită din România! Ce magnitudine a avut seismul
kanald.ro
image
Se închide un mare lanț de magazine din România. Face reduceri uriașe ca să scape de marfă
playtech.ro
image
Boala cu care a fost diagnosticat Ion Drăgan. Artistul ar fi trecut prin mai multe operații dificile
wowbiz.ro
image
Se schimbă banii, cum îi afectează pe români trecerea la euro de la 1 ianuarie 2026
romaniatv.net
image
Pe 29 decembrie se schimbă banii! BNR a făcut anunțul despre moneda care se va lansa în România
mediaflux.ro
image
Radu Banciu a numit „cel mai tare cuplu de comentatori din România”: „Erau geniali, la acel nivel nu s-a ajuns niciodată la noi!”
gsp.ro
image
Ce etnie are Alessia Pop, câștigătoarea de la Vocea României: „Nu pot exprima durerea pe care o simt ...”
actualitate.net
image
De ce a plecat, de fapt, Theo Rose de la Vocea României: „Anul ăsta, show-ul se oprește pentru mine”
actualitate.net
image
Catrinel Sandu, sărbători cu Moș bogat, familie extinsă și mâncare bună: „S-a reîntregit familia! A făcut mama de toate!”
click.ro
image
Europa ridică un aeroport gigant care va depăși Heathrow și va crea 60.000 de locuri de muncă
click.ro
image
Cum au fost sărbătorile pentru soții Oana și Viorel Lis. Ce l-a supărat cel mai tare pe fostul edil al Capitalei: „Anul ăsta a fost cel mai groaznic Crăciun”
click.ro
Holly Ramsay, fiica celebrului chef Gordon Ramsay FOTO X @standardnews jfif
Nuntă „regală” în familia lui Gordon Ramsay. David și Victoria Beckham, starurile frumosului eveniment
okmagazine.ro
Ciuperci umplutute Sursa foto shutterstock 2644006253 jpg
Ciuperci umplute. Rețetă cu puține calorii
clickpentrufemei.ro
Tânărul Sargon din Akkad vizitat de zeița Iștar. O ilustrație de la începutul secolului XX (© Wikimedia Commons)
Top 6 „orașe pierdute”, care nu au fost descoperite de arheologi
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Viaţa interzisă a lui Brigitte Bardot: peste 100 de iubiţi, patru soţi, patru tentative de sinucidere şi un final care a şocat lumea
image
Catrinel Sandu, sărbători cu Moș bogat, familie extinsă și mâncare bună: „S-a reîntregit familia! A făcut mama de toate!”

OK! Magazine

image
Brigitte Bardot a murit la 91 de ani. Primul sex-simbol al Franței, diva din „Și Dumnezeu a creat femeia”, trăia izolată și devenise străbunică

Click! Pentru femei

image
Încă o stea a cinematografiei s-a stins. Ce nu știai despre legenda Brigitte Bardot!

Click! Sănătate

image
Boala femeilor neiubite: de ce apare şi cum poate fi tratată