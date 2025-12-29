search
Luni, 29 Decembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Rivalitatea SUA–China ajunge în Grecia. Porturile revin în centrul jocului geopolitic

0
0
Publicat:

Grecia se regăsește din nou la intersecția intereselor marilor puteri. De această dată, miza nu este una simbolică, ci profund strategică: controlul infrastructurii maritime. În joc se află influența asupra Mediteranei și întrebarea cine va modela rutele comerciale ale Europei în următoarele decenii, scrie defence24.com.

Portul Pireu/FOTO: shutterstock
Portul Pireu/FOTO: shutterstock

Atena se află la confluența dintre Inițiativa chineză „Belt and Road” și eforturile Statelor Unite de a limita extinderea acesteia. Încercând să mențină un echilibru delicat, Grecia caută beneficii din ambele direcții. În acest context, porturile sale nu mai sunt simple noduri logistice, ci piese-cheie într-un peisaj geopolitic în schimbare.

Pireu – poarta Chinei către Europa

În centrul acestei competiții se află portul Pireu, situat lângă Atena, pe coasta estică a Mediteranei. Pireul este un nod esențial pe coridorul comercial care leagă Europa de Africa și Asia. Cu doar un deceniu în urmă, portul se afla într-o situație critică, afectat sever de criza financiară a Greciei.

Punctul de cotitură a venit odată cu intrarea companiei chineze de stat COSCO. În 2009, aceasta a preluat în concesiune două terminale de containere, pe o perioadă de 35 de ani, extinzându-și ulterior operațiunile. În 2016, COSCO a devenit acționar majoritar, cu 67% din Autoritatea Portuară Pireu. În același an, Grecia a aderat oficial la Inițiativa „Belt and Road”, iar în 2019 s-a alăturat platformei de cooperare China–Europa Centrală și de Est.

Pentru Beijing, Pireul a devenit o verigă esențială în extinderea influenței sale economice în Europa. Președintele Xi Jinping a descris portul drept „capul dragonului”, subliniind rolul său ca prim mare hub logistic chinez pe continent.

Câștiguri economice pentru Atena

Investițiile chineze au transformat Pireul într-unul dintre cele mai dinamice porturi din Europa, consolidând poziția Greciei în sectorul maritim și logistic. Proiectele de modernizare au creat peste 10.000 de locuri de muncă și au adus îmbunătățiri semnificative infrastructurii.

Datele financiare publicate în martie 2025 arată că, în 2024, portul a înregistrat un profit net record de 87,4 milioane de euro, cu venituri totale de peste 230 de milioane de euro. Traficul de containere a ajuns la aproximativ 5,4 milioane TEU, plasând Pireul în primele cinci porturi de containere din Europa. În 2008, înainte de intrarea COSCO, volumul era de doar 0,7 milioane TEU.

Reacția Washingtonului

Creșterea rapidă a influenței Chinei în regiune a determinat un răspuns ferm din partea Statelor Unite. Pe fondul tensiunilor comerciale și al disputelor strategice, expansiunea maritimă a Beijingului a devenit o preocupare majoră pentru Washington.

Citește și: Parchetul European anchetează proiectele de reciclare din Grecia pentru suspiciuni de fraudă cu fonduri UE

Administrația americană pregătește una dintre cele mai ambițioase inițiative maritime din ultimele decenii, menită să reducă rețeaua globală de porturi controlate de China. Planul include evaluarea activelor chineze din porturi-cheie, inclusiv Pireu, și posibilitatea preluării acestora de companii occidentale.

Un dezechilibru maritim

În acest domeniu, China are un avans considerabil. Până în 2024, Beijingul investise în peste 120 de proiecte portuare la nivel global. Industria sa de construcții navale este estimată a fi de sute de ori mai mare decât cea a Statelor Unite, un decalaj care ar putea necesita ani sau chiar decenii pentru a fi redus.

Ca răspuns, SUA au recurs la instrumente de reglementare: taxe portuare mai mari, sancțiuni și controale mai stricte. În ianuarie 2025, Departamentul Apărării a inclus COSCO pe lista companiilor cu legături cu armata chineză, semnalând o posibilă escaladare a competiției pentru infrastructura portuară globală.

Elefsina – alternativa americană

În paralel, Washingtonul caută să dezvolte alternative la Pireu. Un proiect recent vizează orașul Elefsina, unde Corporația Financiară pentru Dezvoltare Internațională a SUA a acordat un împrumut de 125 de milioane de dolari pentru modernizarea șantierului naval local. Portul este conceput ca un hub logistic regional, cu potențial atât comercial, cât și militar.

Grecia, stat-punte între marile puteri

Poziția geostrategică a Greciei între două mari puteri rivale reprezintă atât o provocare, cât și o oportunitate. Atena pare să adopte o politică externă calculată, bazată pe mai multe direcții: angajamentul euro-atlantic (UE și NATO), cooperarea cu China în cadrul „Belt and Road” și parteneriatele mediteraneene.

Această abordare îi permite Greciei să rămână flexibilă și să valorifice competiția dintre Washington și Beijing. Investițiile cresc, porturile se dezvoltă, iar importanța logistică a țării se consolidează.

Pe termen lung, această strategie ar putea transforma Grecia într-un actor maritim regional de prim rang. Dacă își menține cursul actual, porturile sale ar putea deveni puncte strategice esențiale pe harta geopolitică a Mediteranei.

China

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Ceasuri Rolex, lingouri de aur și o diplomație „decimată din interior”. Cum funcționează politica externă a Americii în era Trump 2.0
digi24.ro
image
Fenomenul care a ”sculptat” litoralul românesc. Vântul puternic a creat terase de nisip de peste un metru în Mamaia
stirileprotv.ro
image
Avertizare ANM. Cod portocaliu de ninsori, polei și viscol în 14 județe din țară
gandul.ro
image
Volodimir Zelenski, îmbrăcat în costum, a ajuns la Mar-a-Lago și a fost întâmpinat de Donald Trump
mediafax.ro
image
Cel mai tare președinte din fotbal a povestit cum a ascuns valuta pe vremea comuniștilor: „Unde sunt banii, banditule?”
fanatik.ro
image
Donald Trump și Volodimir Zelenski anunță „progrese mari” după discuțiile de la Mar-a-Lago: războiul s-ar putea încheia „în câteva săptămâni”
libertatea.ro
image
Fostul preşedinte al Curţii, Augustin Zegrean, despre actuala decizie a CCR: „Duminica nu se judecă nicăieri în lume”
digi24.ro
image
Rodion Cămătaru a vrut să investească în imobiliare, în Grecia, dar a avut un șoc: „Acolo nu ai voie să faci asta”
gsp.ro
image
FOTO Dragostea trece prin aer: miliardarul i-a făcut un cadou de 32.000.000 € soției sale românce, cu 46 de ani mai tânără
digisport.ro
image
VIDEO Mirabela Grădinaru, partenera președintelui Nicușor Dan, mărturisire în lacrimi: 'Eram împreună cu el și am început amândoi...'
stiripesurse.ro
image
Într-un sat liniștit din Creta, un măslin cu o vechime cuprinsă între 2.000 și 4.000 de ani continuă să producă frunze noi și măsline
antena3.ro
image
Şi-a sedat mama şi apoi a asfixiat-o, ajutată de cea mai bună prietenă. Filmul crimei cumplite din Sibiu
observatornews.ro
image
Porecla pe care o are Mirabela Grădinaru. Cum i se mai spune partenerei lui Nicușor Dan
cancan.ro
image
FOTO. Cuplul anului. Vestea a venit chiar de Crăciun
prosport.ro
image
Ce perioade necontributive contează la pensie în 2026. Explicațiile specialiștilor
playtech.ro
image
Cum i-a dat un cap în gură Miron Cozma lui Dănuț Lupu după Jiul Petroșani – Dinamo: “Cineva a vrut să mă taie! A spart ușa și a intrat peste noi în vestiar”
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Secretul ”revoltător” din spatele imaginii care a făcut înconjurul lumii: ”Nu-mi vine să cred”
digisport.ro
image
Ordonanța Trenuleț - DOCUMENT / S-a complicat rău situația privitoare la colectarea de TVA: ANAF nu poate analiza muntele de date / UPDATE
stiripesurse.ro
image
Mișcare seismică într-o zonă neobișnuită din România! Ce magnitudine a avut seismul
kanald.ro
image
Se închide un mare lanț de magazine din România. Face reduceri uriașe ca să scape de marfă
playtech.ro
image
Boala cu care a fost diagnosticat Ion Drăgan. Artistul ar fi trecut prin mai multe operații dificile
wowbiz.ro
image
Se schimbă banii, cum îi afectează pe români trecerea la euro de la 1 ianuarie 2026
romaniatv.net
image
Pe 29 decembrie se schimbă banii! BNR a făcut anunțul despre moneda care se va lansa în România
mediaflux.ro
image
Radu Banciu a numit „cel mai tare cuplu de comentatori din România”: „Erau geniali, la acel nivel nu s-a ajuns niciodată la noi!”
gsp.ro
image
Ce etnie are Alessia Pop, câștigătoarea de la Vocea României: „Nu pot exprima durerea pe care o simt ...”
actualitate.net
image
De ce a plecat, de fapt, Theo Rose de la Vocea României: „Anul ăsta, show-ul se oprește pentru mine”
actualitate.net
image
Catrinel Sandu, sărbători cu Moș bogat, familie extinsă și mâncare bună: „S-a reîntregit familia! A făcut mama de toate!”
click.ro
image
Europa ridică un aeroport gigant care va depăși Heathrow și va crea 60.000 de locuri de muncă
click.ro
image
Cum au fost sărbătorile pentru soții Oana și Viorel Lis. Ce l-a supărat cel mai tare pe fostul edil al Capitalei: „Anul ăsta a fost cel mai groaznic Crăciun”
click.ro
Holly Ramsay, fiica celebrului chef Gordon Ramsay FOTO X @standardnews jfif
Nuntă „regală” în familia lui Gordon Ramsay. David și Victoria Beckham, starurile frumosului eveniment
okmagazine.ro
Ciuperci umplutute Sursa foto shutterstock 2644006253 jpg
Ciuperci umplute. Rețetă cu puține calorii
clickpentrufemei.ro
Tânărul Sargon din Akkad vizitat de zeița Iștar. O ilustrație de la începutul secolului XX (© Wikimedia Commons)
Top 6 „orașe pierdute”, care nu au fost descoperite de arheologi
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Viaţa interzisă a lui Brigitte Bardot: peste 100 de iubiţi, patru soţi, patru tentative de sinucidere şi un final care a şocat lumea
image
Catrinel Sandu, sărbători cu Moș bogat, familie extinsă și mâncare bună: „S-a reîntregit familia! A făcut mama de toate!”

OK! Magazine

image
Brigitte Bardot a murit la 91 de ani. Primul sex-simbol al Franței, diva din „Și Dumnezeu a creat femeia”, trăia izolată și devenise străbunică

Click! Pentru femei

image
Încă o stea a cinematografiei s-a stins. Ce nu știai despre legenda Brigitte Bardot!

Click! Sănătate

image
Boala femeilor neiubite: de ce apare şi cum poate fi tratată