AUR anunţă moţiuni de cenzură împotriva Guvernului Bolojan și atacă miniștrii prin moţiuni simple

AUR acuză Guvernul condus de Ilie Bolojan de „încălcarea democraţiei” și anunţă depunerea unor moţiuni de cenzură, dar şi a unor moţiuni simple împotriva mai multor miniştri. Formaţiunea critică asumarea repetată a răspunderii de către Executiv, pe care o consideră o „lovitură” la adresa Parlamentului.

Într-un comunicat transmis duminică, Alianţa pentru Unirea Românilor (AUR) susţine că democraţia este „grav afectată” de modul în care guvernul acţionează.

„Decizia Guvernului condus de Ilie Bolojan de a-şi angaja răspunderea pe cel de-al doilea pachet de măsuri reprezintă o nouă lovitură dată principiilor democratice. Practica angajării răspunderii, repetată obsesiv, reduce Parlamentul la o simplă anexă şi ignoră complet dezbaterea democratică şi vocea românilor”, a transmis AUR, citat de News.ro.

Alegerile parţiale din Bucureşti, alt motiv de dispută

Consiliul Naţional de Conducere al AUR reclamă şi întârzierea stabilirii datei pentru alegerile parţiale la Primăria Municipiului Bucureşti.

„Democraţia şi legislaţia electorală sunt călcate în picioare prin întârzierea nejustificată a stabilirii unei date pentru alegerile parţiale. Indiferent de simpatiile politice, regula de bază într-un stat democratic este respectarea dreptului de a alege şi de a fi ales”, subliniază formaţiunea.

AUR denunţă „abuzuri” împotriva lui Călin Georgescu

În acelaşi comunicat, AUR apără cazul lui Călin Georgescu, despre care afirmă că este victima unor presiuni politice.

„Este inacceptabil ca justiţia să fie folosită ca instrument politic împotriva unui om care şi-a exprimat opiniile şi a atras atenţia asupra problemelor reale ale României şi care a fost votat de milioane de români”, susţine AUR.

Moţiuni de cenzură și atacuri la adresa miniştrilor

AUR anunţă că va folosi „toate pârghiile parlamentare pentru a stopa derapajele actualei guvernări”.

„Aşa cum am promis, vom depune moţiunile de cenzură necesare împotriva Guvernului Bolojan, dar şi moţiuni simple împotriva miniştrilor responsabili pentru haosul creat de această guvernare”, precizează partidul.

Contextul politic

Guvernul condus de Ilie Bolojan urmează să îşi asume luni răspunderea în Parlament pentru al doilea pachet de măsuri de reducere a deficitului bugetar. Pachetul include cinci proiecte de lege. Opoziţia are la dispoziţie trei zile pentru a depune moţiune de cenzură. În cazul în care aceasta nu strânge numărul necesar de voturi – aşa cum s-a întâmplat la prima asumare – pachetul legislativ va fi considerat adoptat.