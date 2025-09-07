PSD va respinge cele patru moțiuni de cenzură depuse de AUR împotriva Guvernului. Sorin Grindeanu: „Doamnelor și domnilor de la AUR, țipați ipocrit zi de zi”

Liderul PSD, Sorin Grindeanu, a transmis că social-democrații vor respinge toate cele patru moțiuni de cenzură propuse de AUR împotriva Guvernului Bolojan.

„Vreau să fiu limpede de la bun început: PSD respinge toate moțiunile AUR! PSD nu va vota nicio moțiune, pentru că refuzăm haosul. România are nevoie de stabilitate și de rezultate, nu de circ! Aceste moțiuni ale AUR sunt doar un exercițiu de pură demagogie”, a spus Sorin Grindeanu.

El a avut un mesaj tranșant pentru membrii AUR: „Doamnelor și domnilor de la AUR, țipați ipocrit zi de zi cum sunteți de partea poporului, dar când se închide live-ul sunteți doar de partea bogaților, a banilor și a privilegiilor. Altfel, nu v-ați opune prin moțiune de cenzură unor măsuri absolut corecte pe care noi, cei de la PSD, le-am introdus în aceste legi de asumare. Vă opuneți să taxăm corect multinaționalele. Vă opuneți să limităm scoaterea banilor corporațiilor în afara țării și să taxăm de TREI ori mai mult vilele și mașinile de lux."

Liderul PSD a acuzat membrii AUR că „se înghesuie să pună mâna pe contracte de avocatură bănoase prin care să îi apere în instanțe pe cei mai bogați dintre bugetari”.

„Indignarea AUR durează doar câteva minute, cât pentru un video pe Tik-Tok. În Parlament, doar apărați privilegiile!”, a adăugat Sorin Grindeanu.

El a transmis, de asemenea, că PSD urmează să prezinte, atât public, cât și la nivelul Coaliției, un program de relansare economică a României.

„Invit partenerii de guvernare să susțină acest program nu cu vorbe, ci cu sprijin politic, cu proceduri accelerate și execuție! Invit toate partidele, sindicatele și specialiștii să contribuie pentru a-l face mai bun (...) România are nevoie de oameni care muncesc, de autostrăzi care se construiesc și de șantiere care se redeschid. Fără asta, niciun discurs nu ține loc de stabilitate. După cum nici o scuză nu plătește factura la curent sau creditul la casă", a mai spus Sorin Grindeanu.

El a adăugat: „Dacă vrem ca această majoritate să reziste, trebuie să demonstrăm că România poate atrage investiții de peste tot: din SUA, din Orientul Mijlociu sau din Asia. Capitalul serios nu se teme de granițe, ci de indecizie și lipsă de viziune. Criteriile noastre sunt clare: tehnologie și capacități noi de producție aici ca să ajutăm capitalul românesc, locuri de muncă bine plătite pentru români, transfer de know-how și respectarea interesului național, aici, în România. De aceea, acest Program va cuprinde: credite fiscale pentru investiții, garanții de stat pentru IMM-uri, accelerarea marilor proiecte de infrastructură, energie sigură la prețuri corecte și forță de muncă calificată”.

Senatul și Camera Deputaților s-au reunit, duminică, în ședință comună, pentru a dezbate și vota cele patru moțiuni de cenzură ale Opoziției depuse după angajarea răspunderii Guvernului pentru pachetul al doilea de măsuri privind reducerea deficitului bugetar.