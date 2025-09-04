Deputatul PSD, traseist POT, care a semnat moțiunea de cenzură a AUR: „Am crezut că e inițiativă legislativă”

Deputatul PSD Dorin Popa este singurul parlamentar al puterii care a semnat una dintre cele patru moțiuni de cenzură depuse de opoziție.

Dorin Popa, fost parlamentar POT, care apoi a trecut la PSD în 10 iunie, după ce s-a certat cu președinta partidului, Anamaria Gavrilă, este singurul parlamentar al puterii care a semnat una din moțiunile de cenzură ale opoziției.

Este vorba despre moțiunea cu privire la măsurile din domeniul sănătății.

„A fost o eroare. Am semnat doar un tabel, neștiind că e pentru moțiunea de cenzură. Dacă semnam, semnam toate patru, nu doar una. Am semnat în grabă, nici nu am văzut ce e, am crezut că e inițiativă legislativă”, a explicat Dorin Popa, într-o discuție cu HotNews, motivul pentru care apare ca semnatar pe una dintre moțiunile de cenzură.„Dacă eu fac parte din grupul parlamentar PSD, e normal că mă raliez la deciziile PSD-ului. Am depus la Biroul Permanent al Camerei Deputaților o solicitare prin care am solicitat să îmi retrag semnătura pentru că e doar una. Dacă eram de acord, semnam toate patru. În grabă… Știți cum e”, a detaliat Popa, pentru Hotnews.

AUR a depus miercuri seara, târziu, patru moțiuni de cenzură în Parlament, din cele 5 pe care le putea depune Opoziția. Executivul este acuzat, între altele, de ocolirea dezbaterilor, menținerea sinecurilor sau întărirea controlului politic asupra întreprinderilor publice. Toate vor fi dezbătute într-o ședință organizată duminică.