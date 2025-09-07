search
Duminică, 7 Septembrie 2025
George Simion, la dezbaterea moțiunilor de cenzură: „În ritmul în care ne duce actuala coaliție, vom intra în scurt timp în incapacitate de plată”

Publicat:

Deputatul George Simion, liderul AUR, a declarat, duminică, în ședința de plen a Parlamentului pe tema celor patru moțiuni de cenzură inițiate de opoziție, că actuala putere deține „toată puterea în statul român”.

George Simion a cerut amânarea votului FOTO Inquam Photos George Călin
Liderul AUR, care înaintea ședinței anunțase că parlamentarii opoziției nu vor intra în sală pentru a amâna dezbaterea și votul pe moțiuni pentru luni, a cerut să se constate „lipsa de cvorum”.

„O să vă rog la finalul acestor dezbateri, înainte de votul pentru prima moțiune introdusă de noi, să constatați lipsă de cvorum. Nu există 232 de parlamentari care să spună «prezent» aici, în sală, atunci nu aveți cvorumul necesar. De asta, vreau să încep prin a vă spune că voi aveți toată, toată, toată puterea în statul român. Este fără precedent ca din primele 500 de funcții de conducere din statul român toate 500 să aparțină puterii”, a declarat George Simion.

George Simion susține că România riscă să intre „în scurt timp în incapacitate de plată”.

„Tot voi sunteți cei care v-ați cramponat de putere și ați anulat alegerile, și ați fraudat alegerile. În ritmul în care mergem, în ritmul în care ne duce actuala coaliție, vom intra în scurt timp în incapacitate de plată – și asta până să intre așa-zisele măsuri reformiste în vigoare. Dacă voi nu faceți ce trebuie făcut, și nu faceți, este evident, cu 13.000 de locuri de muncă, care la un moment dat vor fi tăiate, nu faceți nicio reformă, doar vă jucați de-a reforma, creșteți taxe și scădeți încasările la stat, acesta este singurul efect care se produce”, a continuat George Simion.

Liderul AUR a susținut acest discurs de la tribuna Parlamentului, deși anunțase anterior că parlamentarii opoziţiei nu intră în sala de şedinţe în care se dezbat moţiunile de cenzură iniţiate de propriul partid.

