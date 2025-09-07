search
Duminică, 7 Septembrie 2025
Kelemen Hunor, despre cum funcționează statul: „Am și eu nemulțumirile mele profunde”. Critici la adresa ANAF și a Registrul Comerțului

Publicat:

Liderul UDMR, Kelemen Hunor, a afirmat că Guvernul se confruntă cu o „misiune grea” în reducerea deficitului bugetar și continuarea reformelor, subliniind totodată nemulțumirile profunde privind funcționarea statului și lipsa de responsabilitate în instituții precum ANAF și Registrul Comerțului. 

Șeful UDMR a spus de la tribuna Parlamentului ce îl nemulțumește / Sursa foto: Inquam Photos
Kelemen Hunor recunoaște că are „nemulțumiri profunde” legate de funcționarea statului român

Liderul UDMR, Kelemen Hunor, a declarat duminică, în plenul Parlamentului, că Guvernul Bolojan se află într-o „misiune dificilă” pentru a reduce deficitul bugetar și a continua reformele, menționând totodată că are „nemulțumiri profunde” privind modul în care funcționează instituțiile statului. 

„Suntem la a treia încercare a opoziției de a schimba acest guvern, care și-a asumat reducerea unui deficit bugetar imens și corectarea a ceea ce a fost greșit. Acest guvern s-a angajat în reforme profunde sectoriale și, mai important, în a reface încrederea între cetățean și stat. Am așezat cetățeanul pe primul loc. Fără el, care are încredere în instituțiile statului, care știe că va fi apărat de stat, statul va deveni slab, o formă abstractă lipsită de conținut. Statul trebuie să fie în slujba cetățeanului, atunci și omul va accepta sacrificii personale, fără de care nu vom reuși să stabilim un echilibru. Este o misiune grea pentru acest guvern și această coaliție”, a declarat liderul UDMR. 

Hunor a spus că este perfect conștient de realitatea socială din acest moment„Este o misiune grea. În același timp, trebuie să fim solidari cu oamenii. Nu trebuie să fii savant în sociologie ca să înțelegi realitatea. Mergi printre cetățeni și vei vedea chiar furia lor”.

Președintele UDMR critică ANAF și Registrul Comerțului pentru lipsa lor de responsabilitate

„Dacă mă intrebați cât de mulțumit sunt, răspund sincer că am și eu nemulțumirile mele profunde. Statul devine inutil dacă nu există consecințe când cineva greșește. M-am uitat la reportajul Recorder, este exclus să nu fi existat în acel caz complicități la nivelul ANAF, sau incompetență gravă, și la Registrul Comerțului (…) Registrul  Comerțului este inutil dacă poți să furi compania cuiva și să o treci pe numele tău”, a precizat președintele UDMR. 

Liderul UDMR a afirmat că un deficit de aproape 10% nu este sustenabil pentru România, avertizând că acesta duce la „agonie și creșterea îndatorării”. Hunor a subliniat totodată că procesul de reformă în administrație trebuie să continue. 

