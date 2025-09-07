AUR nu intră în plen, iar George Simion cere amânarea votului pe cele patru moțiuni de cenzură. „Nu plecăm nicăieri”

Liderul AUR, George Simion a cerut duminică, 7 septembrie, amânarea votului pentru cele patru moțiuni de cenzură depuse de partidul său împotriva Guvernului Bolojan.

George Simion a declarat, înaintea ședinței plenului reunit al celor două camere, că 90 de parlamentari ai AUR sunt prezenți la Parlament, dar nu vor să intre în sala de plen pentru a forța constatarea lipsei de cvorum și a amâna astfel dezbaterea și votul celor patru moțiuni.

„Buni, răi, şchiopi chiori, cum om fi noi, cum ne fac ei în toate felurile, reprezentăm trei partide de opoziție. Am înaintat patru moțiuni de cenzură şi ne așteptăm ca vocea opoziţiei să fie auzită”, a afirmat Simion.

El susţine că partidele suveraniste nu boicotează propriile moţiuni de cenzură.

„Nu le boicotăm, suntem aici şi cerem vot luni, aşa, cum este normal. Noi suntem prezenţi în integralitate şi astăzi, şi mâine, nu plecăm nicăieri, nu ne ducem în bar”, a spus Simion.

Pentru a fi întrunit cvorumul, ar fi nevoie de 233 de parlamentari prezenți fizic în sală.

Parlamentul României se reunește duminică, 7 septembrie, într-o ședință comună a Camerei Deputaților și Senatului pentru dezbaterea a 4 moțiuni de cenzură depuse de AUR, ca urmare a asumării răspunderii Guvernului pe mai multe proiecte privind măsurile fiscale. La finalul dezbaterilor, parlamentarii vor da un vot secret cu bile.

AUR a depus 4 moțiuni de cenzură împotriva Guvernului Bolojan. Un record posibil din cauza asumării răspunderii Executivului pe 5 proiecte în Parlament.

Singurul proiect pentru care nu a fost depusă moțiune de cenzură este cel al reformei pensiilor magistraților, pe care există un consens politic larg, dar care ajunge însă pe masa CCR, ca urmare a sesizării Înaltei Curți de Casație și Justiție (ÎCCJ).