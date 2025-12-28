search
Duminică, 28 Decembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

The Times: 2025, unul dintre cei mai neliniștiți ani de la Războiul Rece încoace

0
0
Publicat:

Anul 2025 va rămâne în memoria colectivă drept o perioadă marcată de incertitudine, tensiuni interne și conflicte majore pe scena internațională, într-un context în care ordinea globală postbelică pare mai fragilă ca oricând, scrie cotidianul britanic The Times.

Anul 2025, marcat de războaie și distrugeri/FOTO:AFP
Anul 2025, marcat de războaie și distrugeri/FOTO:AFP

Puține momente din ultimele decenii au pus sub semnul întrebării, într-o asemenea măsură, stabilitatea alianțelor, funcționarea comerțului global, soliditatea instituțiilor democratice și chiar inviolabilitatea frontierelor internaționale. Războaiele din Ucraina și Gaza, conflictul civil din Sudan, dar și dezastrele naturale – de la inundații la alte catastrofe climatice – au provocat moartea și suferința a milioane de oameni.

În pofida acestui tablou sumbru, liderii occidentali nu ar trebui să abandoneze eforturile de refacere a alianțelor și de descurajare a agresorilor, subliniază editorialiștii britanici. Costul păcii este mare, dar retragerea din afacerile internaționale ar fi și mai periculoasă.

Trump, un factor de instabilitate globală

Revenit la Casa Albă pentru un al doilea mandat, Donald Trump a intrat rapid într-o spirală de decizii controversate: a semnat ordine executive pe bandă rulantă, și-a atacat adversarii politici, a lansat inițiative diplomatice pentru oprirea războaielor din Ucraina și Gaza, a formulat pretenții teritoriale asupra Canadei și Groenlandei și a ordonat lovituri asupra unor obiective nucleare iraniene.

Agenda sa a fost adesea contradictorie, iar schimbările bruște de direcție au iritat aliații tradiționali ai SUA. Totuși, în anumite situații, aceste mișcări imprevizibile au deblocat dosare considerate până atunci fără ieșire.

Cel mai puternic impact global l-au avut însă deciziile comerciale. Majorarea tarifelor vamale pentru o gamă largă de importuri – inclusiv din țări aliate – a declanșat turbulențe economice majore. Unele măsuri au forțat statele europene să accepte negocieri și concesii grăbite, altele au fost percepute ca profund politice și punitive.

Amenințarea unor taxe de 100% asupra importurilor chineze a fost urmată de un răspuns dur al Beijingului, care a invocat posibilitatea blocării exporturilor de metale rare esențiale pentru industria americană. Piețele financiare globale au reacționat nervos, economii medii, precum cea britanică, au fost afectate colateral, în timp ce China a ieșit din confruntare cu o încredere sporită în statutul său global.

Instabilitate politică pe toate continentele

Anul 2025 a adus convulsii și în alte părți ale lumii. În Franța, președintele Emmanuel Macron a încercat să depășească blocajul politic din Adunarea Națională prin numirea și, ulterior, re-numirea lui Sébastien Lecornu ca premier, fără a reuși însă să restabilească stabilitatea. În Germania, Friedrich Merz l-a înlocuit pe Olaf Scholz în funcția de cancelar, însă economia germană a continuat să stagneze.

În Asia și Africa, schimbările au fost și mai dramatice: revolte studențești au dus la căderea guvernului din Nepal, tinerii au jucat un rol decisiv în răsturnarea puterii în Madagascar și în protestele postelectorale din Tanzania, iar în Coreea de Sud președintele Yoon Suk Yeol a fost arestat după manifestații masive generate de tentativa sa de a institui legea marțială.

Pe plan militar, India și Pakistan s-au confruntat în mai, iar în iulie au izbucnit ciocniri de frontieră între Cambodgia și Thailanda. Un contrast simbolic l-a oferit Vaticanul, unde, în mai, conclavul a ales un nou papă – americanul Leon al XIV-lea.

Ucraina și Gaza, între speranță și incertitudine

Războiul din Ucraina a continuat să macine securitatea europeană. Summitul organizat de Trump în Alaska cu președintele rus Vladimir Putin a produs rezultate limitate și acuzații că liderul american ar fi fost manipulat de Kremlin. Disputa publică anterioară cu președintele Volodimir Zelenski și un plan de pace perceput ca favorabil Moscovei au alarmat aliații NATO și au dus la summituri de urgență în SUA și Europa.

În Gaza, Trump a reușit să obțină o încetare a bombardamentelor israeliene, eliberarea unor ostatici și reluarea ajutorului umanitar, însă fără a avansa un plan de pace durabil.

„La finalul anului au apărut, totuși, unele semne timide de speranță, atât pentru Gaza, cât și pentru Ucraina. Dacă acestea se vor confirma, 2026 ar putea fi un an mai sigur, în ciuda șocurilor majore care au marcat 2025”, concluzionează editorialul The Times.

În lume

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Ceasuri Rolex, lingouri de aur și o diplomație „decimată din interior”. Cum funcționează politica externă a Americii în era Trump 2.0
digi24.ro
image
Fenomenul care a ”sculptat” litoralul românesc. Vântul puternic a creat terase de nisip de peste un metru în Mamaia
stirileprotv.ro
image
Avertizare ANM. Cod portocaliu de ninsori, polei și viscol în 14 județe din țară
gandul.ro
image
Volodimir Zelenski, îmbrăcat în costum, a ajuns la Mar-a-Lago și a fost întâmpinat de Donald Trump
mediafax.ro
image
Cel mai tare președinte din fotbal a povestit cum a ascuns valuta pe vremea comuniștilor: „Unde sunt banii, banditule?”
fanatik.ro
image
Donald Trump și Volodimir Zelenski anunță „progrese mari” după discuțiile de la Mar-a-Lago: războiul s-ar putea încheia „în câteva săptămâni”
libertatea.ro
image
Fostul preşedinte al Curţii, Augustin Zegrean, despre actuala decizie a CCR: „Duminica nu se judecă nicăieri în lume”
digi24.ro
image
Rodion Cămătaru a vrut să investească în imobiliare, în Grecia, dar a avut un șoc: „Acolo nu ai voie să faci asta”
gsp.ro
image
FOTO Dragostea trece prin aer: miliardarul i-a făcut un cadou de 32.000.000 € soției sale românce, cu 46 de ani mai tânără
digisport.ro
image
VIDEO Mirabela Grădinaru, partenera președintelui Nicușor Dan, mărturisire în lacrimi: 'Eram împreună cu el și am început amândoi...'
stiripesurse.ro
image
Într-un sat liniștit din Creta, un măslin cu o vechime cuprinsă între 2.000 și 4.000 de ani continuă să producă frunze noi și măsline
antena3.ro
image
Şi-a sedat mama şi apoi a asfixiat-o, ajutată de cea mai bună prietenă. Filmul crimei cumplite din Sibiu
observatornews.ro
image
Porecla pe care o are Mirabela Grădinaru. Cum i se mai spune partenerei lui Nicușor Dan
cancan.ro
image
FOTO. Cuplul anului. Vestea a venit chiar de Crăciun
prosport.ro
image
Ce perioade necontributive contează la pensie în 2026. Explicațiile specialiștilor
playtech.ro
image
Cum i-a dat un cap în gură Miron Cozma lui Dănuț Lupu după Jiul Petroșani – Dinamo: “Cineva a vrut să mă taie! A spart ușa și a intrat peste noi în vestiar”
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Secretul ”revoltător” din spatele imaginii care a făcut înconjurul lumii: ”Nu-mi vine să cred”
digisport.ro
image
Ordonanța Trenuleț - DOCUMENT / S-a complicat rău situația privitoare la colectarea de TVA: ANAF nu poate analiza muntele de date / UPDATE
stiripesurse.ro
image
Mișcare seismică într-o zonă neobișnuită din România! Ce magnitudine a avut seismul
kanald.ro
image
Se închide un mare lanț de magazine din România. Face reduceri uriașe ca să scape de marfă
playtech.ro
image
Boala cu care a fost diagnosticat Ion Drăgan. Artistul ar fi trecut prin mai multe operații dificile
wowbiz.ro
image
Se schimbă banii, cum îi afectează pe români trecerea la euro de la 1 ianuarie 2026
romaniatv.net
image
Pe 29 decembrie se schimbă banii! BNR a făcut anunțul despre moneda care se va lansa în România
mediaflux.ro
image
Radu Banciu a numit „cel mai tare cuplu de comentatori din România”: „Erau geniali, la acel nivel nu s-a ajuns niciodată la noi!”
gsp.ro
image
Ce etnie are Alessia Pop, câștigătoarea de la Vocea României: „Nu pot exprima durerea pe care o simt ...”
actualitate.net
image
De ce a plecat, de fapt, Theo Rose de la Vocea României: „Anul ăsta, show-ul se oprește pentru mine”
actualitate.net
image
Catrinel Sandu, sărbători cu Moș bogat, familie extinsă și mâncare bună: „S-a reîntregit familia! A făcut mama de toate!”
click.ro
image
Europa ridică un aeroport gigant care va depăși Heathrow și va crea 60.000 de locuri de muncă
click.ro
image
Cum au fost sărbătorile pentru soții Oana și Viorel Lis. Ce l-a supărat cel mai tare pe fostul edil al Capitalei: „Anul ăsta a fost cel mai groaznic Crăciun”
click.ro
Holly Ramsay, fiica celebrului chef Gordon Ramsay FOTO X @standardnews jfif
Nuntă „regală” în familia lui Gordon Ramsay. David și Victoria Beckham, starurile frumosului eveniment
okmagazine.ro
Ciuperci umplutute Sursa foto shutterstock 2644006253 jpg
Ciuperci umplute. Rețetă cu puține calorii
clickpentrufemei.ro
Tânărul Sargon din Akkad vizitat de zeița Iștar. O ilustrație de la începutul secolului XX (© Wikimedia Commons)
Top 6 „orașe pierdute”, care nu au fost descoperite de arheologi
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Viaţa interzisă a lui Brigitte Bardot: peste 100 de iubiţi, patru soţi, patru tentative de sinucidere şi un final care a şocat lumea
image
Catrinel Sandu, sărbători cu Moș bogat, familie extinsă și mâncare bună: „S-a reîntregit familia! A făcut mama de toate!”

OK! Magazine

image
Brigitte Bardot a murit la 91 de ani. Primul sex-simbol al Franței, diva din „Și Dumnezeu a creat femeia”, trăia izolată și devenise străbunică

Click! Pentru femei

image
Încă o stea a cinematografiei s-a stins. Ce nu știai despre legenda Brigitte Bardot!

Click! Sănătate

image
Boala femeilor neiubite: de ce apare şi cum poate fi tratată