Chivu nu poate fi dat jos de pe primul loc în Serie A. Inter, victorie mare cu Atalanta, o formație care impresionează în Europa

Derby-ul etapei a 16-a din Serie s-a jucat duminică seară, la Bergamo, între Atalanta și Inter Milano. Duelul s-a terminat cu victoria oaspeților cu 1-0. A decis golul lui Lautaro Martinez din minutul 65. Argentinianul a ajuns în total la 166 de goluri pentru Inter, dintre care 9 doar în acest sezon se Serie A. În urma rezultatului, Inter rămâne prima în clasament, cu 36 de puncte.

Chivu are succes în Italia FOTO EPA
Chivu are succes în Italia FOTO EPA

Inter este o „mașină de goluri” cu românul Cristian Chivu, 45 de ani, pe bancă. Are 35 de goluri, de departe cel mai bun atac din Serie A. Atalanta este doar pe locul 10 în campionat, dar excelează în Europa.

Și celelalte formații de pe podium au evoluat duminică și au învins. Inter este urmată de AC Milan, care a făcut 35 de puncte după ce a trecut azi, acasă, 3-0 cu Chievo, în timp ce campioana Napoli are 34 de puncte, după 2-0 cu Cremonese, în deplasare.

Atalanta, locul 5 în grupa de Liga Campionilor după 6 etape, cu 13 puncte și care și-a trecut recent în palmares un succes cu 2-1 în fața celor de la Chelsea, s-a dovedit o nucă tare pentru Inter, doar locul 6 în Ligă, cu 12 puncte. Asta deși gazdele nu l-au avut pe nigerianul Ademola Lookman, plecat la Cupa Africii pe Națiuni.

Trupa lui Chivu a deschis scorul în prima repriză prin francezul Thuram, dar reușita a fost anulată pentru  o poziție de ofsaid în care se afla pasatorul Martinez. După pauză a punctat și Atalanta, dar tot o poziție afară din joc i-a tăiat bucuria și i-a anulat reușita.

Mutu n-a fost dat pe spate de Chivu

Adrian Mutu (46 de ani), antrenor fără echipă, nu dă doi bani pe munca fostului său coleg de la națională, Cristi Chivu, care purta banderola la națională în perioada în care el marca peste 100 de goluri în Serie A.

La capitolul „realizări”, Mutu l-a numit pe Răzvan Lucescu (56 de ani. Chiar dacă acesta nu a câștigat titlul în sezonul precedent cu PAOK Salonic, a reușit o calificare în primăvara europeană din Europa League, acolo unde a fost eliminat de FCSB.

Cât despre Cristi Chivu, fostul său coleg generație, în prezent antrenor la Inter Milano, Mutu spune că acesta va trebui să-și îndeplinească obiectivele pentru a fi numit „antrenorul anului”.

Ca antrenor, în general, Răzvan Lucescu cred că a avut cele mai realizări. Dacă vreți să mă întrebați de Cristi (n.r. - Chivu), că asta probabil voiai să mă întrebi... încă n-a realizat nimic, e doar la Inter. La anul, dacă își va îndeplini obiectivele, care sunt mari și multe la o echipă ca Inter, probabil va fi antrenorul anului în următorul sezon”, a spus Mutu pentru PRO TV și Sport.ro.

„Briliantul” a avut o mențiune specială pentru Ioan Ovidiu Sabău (57 de ani), fostul antrenor de la Universitatea Cluj, care a avut un parcurs impresionant cu echipa sa în sezonul precedent, reușind și o calificare în cupele europene.

Dacă ar fi să numesc pentru sezonul trecut, pentru că sezonul ăsta este încă în curs, după părerea mea antrenorul din Liga 1 este Ioan Sabău, după părerea mea. Neluțu. Ce a realizat cu U Cluj a fost ceva extraordinar, parcursul a fost unul foarte bun. Multe etape pe primul loc, play-off. El ar fi, după părerea mea”, a zis piteșteanul.

Radu Drăgușin a revenit pe teren într-un meci oficial din Premier League după aproape un an

În Anglia, un alt român a avut duminică o zi fericită. Crystal Palace și Tottenham Hotspur s-au întâlnit în runda cu numărul 18 din Premier League.

Tottenham s-a impus pe terenul lui Crystal Palace, scor 1-0, după un meci în care londonezii au controlat momentele importante și au avut două goluri anulate prin VAR, ambele ale lui Richarlison.

Partida a avut o însemnătate aparte pentru Radu Drăgușin (23 de ani), internaționalul român bifând primele sale minute într-un meci oficial după o pauză de 332 de zile cauzată de o accidentare. Stoperul a fost introdus pe final, în minutul 86, chiar în locul unicului marcator Archie Gray.

Deși a evoluat doar 12 minute, Drăgușin a câștigat un duel aerian în careul advers și a trimis pe lângă țintă cu o lovitură de cap. În total, a avut 9 atingeri de balon și a pasat mingea de 7 ori, potrivit Opta. Stoperul este așteptat să fie titular în primăvară, la barajul cu Turcia.

Trupa lui Frank obține un nou succes după o serie de două eșecuri la rând și ocupă locul 11 în Premier League, cu 25 de puncte, în vreme ce Crystal Palace încheie anul pe 9, cu 26p și un bilanț negativ de 3 înfrângeri consecutive.

