Premierul desemnat Siegfried Mureșan a declarat luni, 21 septembrie, la RFI, că până la finalul acestei săptămâni va depune lista miniștrilor propuși pentru viitorul Guvern. El a precizat că lucrează în această perioadă la componența Cabinetului și la programul de guvernare.

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Mureșan a spus că fiecare ministru propus ar trebui să treacă printr-o audiere de cel puțin 60 de minute în Parlament. „Trebuie să fie capabil să le facă față. Miniștrii trebuie să se prezinte și să dea socoteală Parlamentului”, a declarat premierul desemnat. Audierile ar urma să reprezinte o etapă înaintea votului de învestitură.

Premierul desemnat Siegfried Mureșan a anunțat luni, la RFI, că intenționează să depună până la finalul acestei săptămâni în Parlament programul de guvernare și lista miniștrilor propuși. El estimează că audierile în comisiile parlamentare vor avea loc la începutul săptămânii viitoare și spune că va solicita ca fiecare candidat pentru un portofoliu ministerial să fie audiat cel puțin 60 de minute.

Mureșan susține că procesul de formare a Guvernului trebuie să fie transparent și că primele discuții vor avea loc cu PNL, USR și UDMR, formațiunile care îi oferă în prezent sprijin politic. Premierul desemnat spune că ulterior va discuta cu grupul minorităților naționale și cu PSD.

Mureșan vrea audieri de cel puțin o oră

Premierul desemnat spune că nu dorește ca audierile miniștrilor să fie o simplă formalitate și că parlamentarii trebuie să aibă suficient timp pentru a-i întreba pe candidați despre domeniile pe care urmează să le coordoneze.

„Estimarea mea este că în cursul acestei săptămâni vom avea dialog cu grupurile parlamentare și estimarea mea este că până la finalul acestei săptămâni voi depune programul de guvernare și cabinetul de miniștri în Parlamentul României, și că la începutul săptămânii viitoare vom avea audierile în Parlament. Voi solicita Parlamentului, voi solicita președinților celor două Camere ca audierea fiecărui ministru să aibă cel puțin 60 de minute”, a declarat Mureșan la RFI.

El spune că durata mai mare a audierilor ar permite atât candidaților, cât și parlamentarilor să aibă un dialog real.

„Doresc ca audierile miniștrilor să fie serioase și ca miniștrii să aibă șansa să arate parlamentarilor că sunt pregătiți să ocupe aceste portofolii. Și din respect față de Parlamentul României, cred că și parlamentarii trebuie să aibă șansa unui dialog serios cu candidații pentru funcția de ministru și să aibă șansa să adreseze întrebări. Niciodată nu mi-au plăcut audierile făcute pe repede înainte, de către 30 de minute, de aceea audierea fiecărui ministru – așa voi solicita Parlamentului – minim 60 de minute pentru a putea fi purtat un dialog serios”, a explicat premierul desemnat.

„Nu ești capabil să fii ministru dacă ți-e teamă de 60 de minute de întrebări”

Întrebat dacă audierile mai lungi îi pot vulnerabiliza pe miniștrii propuși, în condițiile în care aceștia ar putea fi supuși unor întrebări dure din partea parlamentarilor, inclusiv din PSD și AUR, Mureșan a spus că viitorii membri ai Cabinetului trebuie să fie pregătiți să răspundă.

„Miniștrii pe care îi voi propune vor fi bine pregătiți. Nu ești capabil să fii ministru în Guvernul României dacă ți-e teamă de o sesiune de întrebări și răspunsuri de 60 de minute cu parlamentarii. Consider că miniștrii trebuie să își cunoască bine portofoliul, trebuie să fie capabili să comunice bine în orice condiții, trebuie să fie capabili să explice oamenilor prioritățile pe care le vor avea”, a declarat el.

Mureșan a subliniat și rolul Parlamentului în controlul asupra Executivului.

„Nu îmi e teamă de audieri serioase, de audieri mai lungi în Parlamentul României. Și repet: Parlamentul trebuie să controleze Guvernul, e firesc să existe dialog și e firesc ca miniștrii să se prezinte, să dea socoteală în Parlamentul României. Și eu, ca prim-ministru, voi fi mereu la dispoziția parlamentarilor pentru dialog, voi primi toate solicitările legitime care vor exista. Sunt parlamentar de 12 ani, cred că Parlamentul și parlamentarii trebuie luați în serios”, a spus premierul desemnat.

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Primele discuții, cu PNL, USR și UDMR

Mureșan spune că marți ar urma să prezinte principalele elemente ale programului de guvernare, după care va începe dialogul cu grupurile parlamentare.

„Ne-am pus de acord cu Partidul Național Liberal, USR-ul și UDMR-ul să începem munca la programul de guvernare. Sigur că avem din cursul primăverii deja idei principale, ele trebuie actualizate la momentul la care cele trei partide au propus numirea mea”, a afirmat Mureșan.

Printre prioritățile menționate de premierul desemnat se află finalizarea PNRR și implementarea programului european de apărare SAFE. Mureșan spune că, după prezentarea programului, discuțiile vor fi extinse către celelalte formațiuni parlamentare.

„După dialogul pe care îl vom avea cu grupurile parlamentare ale Partidului Național Liberal, ale USR și ale UDMR (...) m-aș bucura să avem cât de curând o discuție cu grupul Minorităților Naționale și apoi urmează momentul adevărului pentru PSD, să vedem dacă PSD chiar dorește să susțină un guvern pro-european și să vedem sau dacă își consolidează parteneriatul cu AUR”, a declarat Mureșan.

Premierul desemnat spune că, în ciuda diferențelor politice, este dispus să discute cu PSD pentru a încerca să obțină sprijinul necesar învestirii.

„Toată lumea știe că eu nu sunt pesedist, dar voi fi deschis dialogului și tot ce ține de mine pentru a înlesni formarea unui guvern și trecerea acestui guvern voi face, de aceea un dialog cu Partidul Social Democrat cred că este firesc, să fim deschiși, dar trebuie să înțelegem dacă dinspre ei există o disponibilitate reală la dialog sau dacă doar sunt în căutarea unor pretexte pentru a vota împotriva acestui guvern”, a spus Mureșan.

„Am face rău românilor” dacă ar continua unele politici

Întrebat dacă intenția de a continua unele dintre politicile promovate de Guvernul Bolojan reduce șansele ca PSD să susțină noul Cabinet, Mureșan a afirmat că unele dintre măsurile pe care le are în vedere ar trebui să fie acceptabile și pentru social-democrați.

„Unele dintre lucrurile pe care eu le voi include în programul de guvernare sunt lucruri pe care și ei pretind că le doresc, doar că noi am văzut o punere în scenă a unui stat modern, eficient, care să servească cetățeanul, doar că până acum a existat o discrepanță între ceea ce Partidul Social Democrat spunea și ceea ce făcea: protejarea unei administrații ineficiente, a unor companii de stat cu insuficiente investiții, cu un management neperformant. Aici îmi pare rău, dar am face rău românilor dacă am continua cu aceste lucruri”, a declarat premierul desemnat.

În prezent, Mureșan pornește în negocierile pentru formarea Guvernului cu sprijinul parlamentarilor PNL, USR și UDMR. El a indicat anterior că cele trei formațiuni au împreună 169 de parlamentari, în timp ce pentru învestirea Guvernului sunt necesare 233 de voturi

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Siegfried Mureșan, după publicarea decretului de președinte

Decretul prin care Siegfried-Vasile Mureșan a fost desemnat candidat la funcția de prim-ministru a fost publicat luni în Monitorul Oficial, după ce a fost semnat de președintele Nicușor Dan. Mureșan a transmis că își asumă cu „maximă seriozitate” responsabilitatea de a forma noul Guvern.

„Decretul privind desemnarea mea drept candidat pentru funcția de prim-ministru a fost publicat în Monitorul Oficial. Îi mulțumesc Președintelui României pentru această desemnare”, a scris Mureșan pe Facebook.

Premierul desemnat spune că obiectivul său este formarea unui Executiv stabil și competent.

„Tratez această responsabilitate cu maximă seriozitate și cu un obiectiv clar: formarea unui guvern competent, stabil și capabil să ducă România înainte. Vom corecta nedreptățile acumulate în societate și vom fi un guvern proeuropean fără echivoc”, a transmis Siegfried Mureșan.

Publicarea decretului marchează începutul termenului de 10 zile în care premierul desemnat trebuie să ceară Parlamentului votul de încredere asupra programului de guvernare și a listei noului Cabinet, potrivit procedurii prevăzute de Constituție.