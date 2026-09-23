Kelemen Hunor anunță că UDMR îl sprijină pe Siegfried Mureșan să formeze guvernul. Legea salarizării și indexarea pensiilor, cerute în program

Premierul desemnat Siegfried Mureșan s-a întâlnit miercuri dimineață, la Parlament, cu parlamentarii UDMR, pentru a discuta programul de guvernare și calendarul pentru învestirea viitorului Cabinet.

Kelemen Hunor, liderul UDMR Foto: Inquam Photos/Octav Ganea

„Am luat decizia că vom continua negocierile pe programul de guvernare, strucrtura și lista cabinetului. Vom mai cere un vot așa cum este în statutul nostru. Era una din variante să nu continuăm, că nu avem majoritate, dar consecințele pe termen lung ar fi fost mult mai grave mai ales că Mureșan a spus că indiferent de voturile pe care le are acum dorește să continue. A venit la noi la grup și a prezentat grupurilor parlamentare ideile principale din programul de guvernare. Cea mai mare concentrare este pe deficitul bugetar, fiscalitate și stimularea economică. Noi am ținut mult să existe și prevederea cu legea salarizării, să o trecem până la la finalul anului, dar indexarea pensiilor din 2027. Ceea ce se conturează în programul de guvernare este de susținut”, a spus Kelemen Hunor imediat după întâlnirea cu Sigfried Mureșan.

Totodată, liderul UDMR susține că dialogul dintre PSD și PNL trebuie să continue iar rotativa trebuie luată în calcul.

„Trebuie să lași toate ușile deschide pentru dialog, pentru acele forțe cu care se poate discuta corect și predictibil. Iar PSD se înscrie în asta. Politica nu se poate face fără dialog. Vom vedea care va fi finalitatea discuțiilor dintre Bolojan și Grindeanu. Într-o astfel de situație trebuie să te gândești foarte serios la rotativă”, a mai spus Kelemn Hunor

Mureșan a avut marți întâlniri cu grupurile parlamentare ale PNL și USR. După discuția cu USR, premierul desemnat a transmis că în programul de guvernare a fost inclus un plan de reforme și a mulțumit parlamentarilor formațiunii pentru susținere.

„Putem fi mândri de planul de reforme pe care l-am inclus în programul de guvernare. Sunt convins că USR va fi un partener de nădejde pentru reformarea României mult timp de acum înainte”, a scris Siegfried Mureșan pe Facebook.

În discuțiile cu liberalii, premierul desemnat a prezentat, printre altele, măsuri privind reducerea numărului de parlamentari, comasarea unor agenții, reforma pensiilor speciale și managementul companiilor de stat. Mureșan a susținut, de asemenea, că nu este nevoie de creșteri de taxe și impozite sau de majorarea TVA.