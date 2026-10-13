Arabia Saudită a interceptat și distrus trei rachete balistice lansate de rebelii Houthi, în timp ce principalul aeroport internațional al țării rămâne închis pe fondul unei escaladări a atacurilor care au provocat moartea a cel puțin 20 de persoane și rănirea a sute de oameni în ultima săptămână.

Aeroportul din Riad rămâne închis după atacuril care au provocat moartea a cel puţin 20 de persoane Foto: captură YouTube 11Alive

Potrivit armatei saudite, o rachetă a fost interceptată deasupra capitalei Riad, iar alte două au fost doborâte în apropierea orașului Khamis Mushait, din sud-vestul țării, relatează CNN.

Rebelii Houthi au revendicat atacurile, susținând că au vizat Aeroportul Internațional „King Khalid” din Riad și o bază militară.

Autoritățile saudite au prelungit închiderea aeroportului din capitală până la noi ordine, după atacul de sâmbătă, considerat cel mai sângeros asupra regatului din ultimul deceniu. Cel puțin 13 persoane și-au pierdut viața, iar peste 300 au fost rănite după ce o rachetă a lovit terminalul aeroportului.

Cu o zi înainte, un alt atac asupra aeroportului s-a soldat cu moartea unui cetățean pakistanez și rănirea altor 11 persoane. Printre victimele atacului de sâmbătă s-au numărat cetățeni din Arabia Saudită, Bangladesh, SUA, Egipt, Iordania, Siria, Palestina și Sudan.

Rebelii Houthi au mai anunțat că au atacat și Aeroportul Internațional „King Fahd” din Dammam, în estul Arabiei Saudite, autoritățile evaluând în prezent pagubele.

Escaladarea conflictului din Yemen

Gruparea Houthi afirmă că atacurile reprezintă un răspuns la intensificarea operațiunilor militare saudite în Yemen. Gruparea a acuzat forțele saudite că au efectuat peste 100 de lovituri aeriene în ultimele 24 de ore, soldate, potrivit acestora, cu victime civile.

În paralel, rebelii au avertizat din nou companiile aeriene și pasagerii să evite aeroporturile saudite, pe care le consideră ținte militare.

Avertismente internaționale și reacția SUA

Mai multe state, inclusiv Statele Unite, Marea Britanie, Canada și Spania, au emis avertismente de călătorie pentru cetățenii lor și au recomandat evitarea aeroporturilor saudite.

Președintele american Donald Trump a declarat că analizează posibilitatea unei implicări mai directe a Washingtonului în sprijinul operațiunilor saudite împotriva rebelilor Houthi. Liderul de la Casa Albă a precizat că a discutat cu prințul moștenitor Mohammed bin Salman după atacurile recente, fără a oferi detalii suplimentare.

Seria de atacuri scoate în evidență dificultățile întâmpinate de Arabia Saudită în protejarea infrastructurii sale critice, în contextul în care rebelii Houthi, sprijiniți de Iran, dispun de un arsenal extins de rachete balistice și drone capabile să lovească ținte pe întreg teritoriul regatului.

Escaladarea confruntărilor riscă să afecteze și planurile Riadului de a se transforma într-un centru global pentru investiții, afaceri și turism, în condițiile în care securitatea spațiului aerian saudit este pusă tot mai des sub semnul întrebării.