Înalta Curte avertizează că noua lege a salarizării ridică „serioase probleme de constituționalitate” și o va ataca la CCR

Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ) a transmis parlamentarilor luni, 27 iulie, că proiectul noii legi a salarizării ridică „serioase probleme de constituționalitate care afectează chiar procedura de elaborare și promovare a proiectului de lege.”

„În exercitarea atribuțiilor sale constituționale și instituționale, Înalta Curte de Casație și Justiție s-a adresat, în mod preventiv, conducerii Senatului și Camerei Deputaților, solicitând ca procedura parlamentară privind proiectul Legii salarizării personalului plătit din fonduri publice să se desfășoare cu respectarea strictă a Constituției și a regulilor care guvernează procesul legislativ.

Demersul a fost determinat de existența unor serioase probleme de constituționalitate care afectează chiar procedura de elaborare și promovare a proiectului de lege”, a transmis ÎCCJ într-un comunicat.

De aceea, ÎCCJ afirmă că proiectul legii salarizării a fost inițiat într-un context în care există îndoieli privind competența constituțională a unor membri ai Guvernului de a-și exercita funcțiile.

Din acest motiv, instanța consideră că însăși procedura de inițiere a proiectului poate fi neconstituțională, iar această problemă nu poate fi remediată prin continuarea dezbaterilor în Parlament.

„În același timp, Înalta Curte a atras atenția asupra numeroaselor probleme de constituționalitate pe care le ridică soluțiile legislative propuse, între care afectarea principiului separației și echilibrului puterilor în stat, încălcarea independenței autorității judecătorești, nerespectarea principiilor egalității în drepturi, securității juridice, protecției încrederii legitime, proporționalității și a exigențelor privind claritatea și previzibilitatea legii.

Înalta Curte de Casație și Justiție reafirmă că rolul său constituțional nu este acela de a apăra interesele unei singure categorii profesionale, ci de a contribui la garantarea supremației Constituției și a statului de drept”, adaugă sursa citată.

Înalta Curte avertizează că va sesiza Curtea Constituțională dacă legea salarizării va fi adoptată fără corectarea deficiențelor semnalate. Contestația nu va viza doar prevederile referitoare la magistrați, ci toate dispozițiile pe care instanța le consideră neconstituționale și care afectează diferite categorii profesionale.

„Respectarea Constituției nu este o opțiune politică, ci o obligație care revine tuturor autorităților publice.”

Guvernul estimează că proiectul privind Legea salarizării va fi finalizat la începutul lunii august, însă și acesta trebuie adoptat până la 31 august pentru ca România să poată încasa finanțarea de 770 milioane de euro din PNRR.

PSD își condiționează sprijinul de preluarea amendamentelor formulate de sindicate, în special pentru sistemul de sănătate, educație și apărare.

Reforma prevede plafonarea drastică a sporurilor și integrarea acestora în salariile de bază. Deși măsura este promovată de Comisia Europeană ca un pas către alinierea la standardele din alte state membre, unde veniturile angajaților nu depind de alocații discreționare, implementarea sa generează controverse legate de scăderile salariale efective.