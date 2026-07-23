ÎCCJ decide joi în procesul cu Guvernul privind restanțele salariale ale magistraților. Soarta celor 5 miliarde de lei

Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ) este așteptată să pronunțe joi decizia definitivă în procesul intentat Guvernului și Ministerului Finanțelor privind plata unor restanțe salariale către magistrați, rezultate din majorări salariale acordate retroactiv prin hotărâri judecătorești.

Miza litigiului este de aproximativ 5 miliarde de lei, iar cauza a ajuns în faza de recurs după ce Curtea de Apel București a dat câștig de cauză ICCJ, obligând Executivul și Ministerul Finanțelor să asigure plata sumelor restante, inclusiv prin rectificare bugetară, amintește Agerpres.

Instanța de fond a stabilit totodată că autoritățile trebuie să pună în aplicare hotărârea în termen de 10 zile de la rămânerea definitivă a acesteia. În caz de întârziere, Guvernul ar urma să suporte penalități de 1% pe zi, precum și amenzi calculate în funcție de salariul minim brut.

Guvernul contestă obligația de a aloca fonduri suplimentare

În cadrul procesului, reprezentanții Guvernului au susținut că decizia Curții de Apel este nelegală, argumentând că instanțele nu pot obliga Executivul să facă alocări bugetare suplimentare pentru o anumită categorie profesională.

Executivul a solicitat sesizarea Curții Constituționale pentru clarificarea unor prevederi din legea contenciosului administrativ și a cerut, de asemenea, sesizarea Curții de Justiție a Uniunii Europene, cu suspendarea judecării cauzei până la pronunțarea unei decizii europene.

Conflict între Guvern și sistemul judiciar

Disputa vizează plata unor drepturi salariale restante rezultate din decizii prin care salariile judecătorilor și procurorilor au fost majorate cu 25%, cu aplicare retroactivă începând din 2018.

Deși în proiectul de buget pentru 2026 au fost prevăzute aproape 5 miliarde de lei pentru ICCJ, destinați inclusiv acestor plăți, Guvernul a decis amânarea unei părți a sumelor și redirecționarea unor fonduri către alte programe bugetare.

Premierul interimar Ilie Bolojan a anunțat pe 2 iulie că Guvernul a sesizat Curtea Constituțională pentru soluționarea unui conflict juridic de natură constituțională cu Înalta Curte, susținând că instanța s-a substituit puterii executive și legislative în materie de politici bugetare.

În acțiunea depusă în instanță, semnată de președinta ICCJ, Lia Savonea, Înalta Curte susține că neplata restanțelor afectează drepturile patrimoniale ale magistraților și reprezintă o încălcare a principiului separației puterilor în stat.