George Simion: „PSD se împacă cu Ilie Bolojan. Continuă prigoana împotriva românilor”

George Simion, președintele AUR, a declarat că formațiunea pe care o conduce nu va vota învestirea Guvernului condus de premierul desemnat Luca Niculescu, acuzând PSD și PNL că pregătesc o nouă înțelegere politică.

Simion respinge orice posibilitate de susținere a noului Executiv în Parlament Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

„După cinci luni de haos, PSD se împacă cu Ilie Bolojan. Vor vota același guvern și continuă prigoana împotriva românilor!”, a transmis liderul AUR într-un mesaj publicat pe Facebook

George Simion a reiterat că Alianța pentru Unirea Românilor nu va susține învestirea cabinetului pe cate îl va propune premierul desemnat Luca Niculescu.

„Niciun vot de la AUR!”, a scris Simion în același mesaj.

Amintim că, miercuri, Consiliul Național al PSD se reunește la Vila Lac, pentru a stabili poziția partidului față de viitorul Cabinet condus de premierul desemnat Luca Niculescu. Social-democrații vor decide dacă intră la guvernare cu miniștri sau dacă oferă doar sprijin parlamentar Executivului.

PNL a anunțat că nu intenționează să participe la guvernare. Ilie Bolojan a declarat că formațiunea pe care o conduce analizează semnarea unui acord politic bilateral cu premierul desemnat, document care ar stabili condițiile în care PNL poate contribui la menținerea stabilității politice în următoarele șase luni.

Potrivit lui Ilie Bolojan, liberalii nu vor iniția și nu vor vota moțiuni de cenzură împotriva Guvernului Niculescu în această perioadă, atât timp cât premierul respectă angajamentele asumate prin acord.