PNL decide joi dacă susține Guvernul Tomac. Ședință extinsă a conducerii partidului

Conducerea Partidului Național Liberal se reunește joi, 11 iunie, de la ora 10:00, într-o ședință a Biroului Politic Național, pentru a decide dacă va susține sau nu Guvernul propus de premierul desemnat Eugen Tomac.

La întâlnire au fost invitați, pe lângă membrii conducerii, și deputații și senatorii PNL, primarii municipiilor reședință de județ, precum și președinții de Consilii Județene care nu fac parte din BPN, într-un demers menit să lărgească baza de consultare înaintea unei decizii politice majore, potrivit News.ro.

Decizie crucială pentru votul din Parlament

Liberalii urmează să decidă dacă vor acorda votul de încredere în Parlament pentru Cabinetul Tomac, în condițiile în care negocierile politice se află într-un punct sensibil.

Premierul desemnat a avut deja discuții cu reprezentanții PNL, însă poziția formațiunii politicei rămâne rezervată. Ilie Bolojan, președintele partidului, a transmis anterior că un guvern fără susținere politică clară nu reprezintă o soluție viabilă.

„Un astfel de guvern, care nu se bazează pe o susţinere politică explicită, nu este o soluţie pentru România”, a declarat Bolojan.

Premierul interimar a avertizat că, fără sprijin parlamentar, reformele necesare nu pot fi duse la capăt.

Tomac speră să obțină sprijinul liberalilor

De cealaltă parte, Eugen Tomac s-a arătat optimist după discuțiile cu conducerea PNL și a subliniat că speră într-un vot favorabil din partea liberalilor.

„Am o mare speranţă într-o judecată corectă, cinstită, în acord cu aşteptările cetăţenilor români”, a afirmat acesta, exprimându-și încrederea că partidul va susține viitorul Executiv.

Critici din interiorul PNL

În interiorul PNL există însă voci critice la adresa formulei de guvern propuse. Prim-vicepreședintele Ciprian Ciucu a acuzat lipsa de transparență și a sugerat că unele nominalizări ar reflecta influența PSD.

De asemenea, secretarul general Dan Motreanu a cerut social-democraților să își asume direct guvernarea, acuzând partidul că încearcă să controleze anumite ministere prin intermediari, evitând în același timp responsabilitatea politică.

Decizia vine într-un context de blocaj politic, în care formarea unei majorități parlamentare rămâne incertă. Mai mulți lideri PNL au transmis în ultimele zile că PSD ar trebui să își asume guvernarea, în condițiile în care dispune de o majoritate alături de AUR în Parlament.