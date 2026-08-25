 Ilie Bolojan anunță că va purta miercuri dimineață o discuție cu Cristina Trăilă. „Nu știu de ce este acuzată” | adevarul.ro
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Ilie Bolojan anunță că va purta miercuri dimineață o discuție cu Cristina Trăilă. „Nu știu de ce este acuzată”

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Premierul interimar Ilie Bolojan a declarat că va purta miercuri dimineața, 26 august, o discuție cu Cristina Trăilă, secretarul general al Guvernului, pentru a afla acuzațiile care îi sunt aduse. 

Ilie Bolojan
Ilie Bolojan, premier interimar Foto: Mediafax

”Am văzut comunicatul Parchetului, am rugat-o pe Cristina Trăilă să vină mâine dimineață să purtăm o discuție și vom lua o decizie. Nu știu de ce este acuzată și ce rol are în această ecuație. Trebuie să văd care este situația, încerc să nu condamn pe nimeni. Nu mă aștept să fiu chemat la DNA”, a declarat premierul interimar Ilie Bolojan. 

Întrebat dacă se așteaptă să fie chemat la DNA în dosarul Fănel Bogos premierul interimar a răspuns: ”Nu mă aștept, dar în orice dosar de genul acesta dacă ai avut o tangență sau alta, poți fi invitat să dai o declarație. Dacă ar fi o audiere, nu văd o formulă de implicare. Ce poate să fie?”.

Fănel Bogoș a ajuns la Ilie Bolojan în 2025, la insistențele lui Mihai Barbu, însă întâlnirea nu ar fi avut rezultatul urmărit de omul de afaceri.

Secretarul general adjunct al Guvernului, Cristina Trăilă, este urmărită penal de DNA în dosarul omului de afaceri vasluian Fănel Bogoș. Procurorii o acuză că ar fi sprijinit demersurile pentru schimbarea șefului DSVSA Vaslui, pe care afaceristul ar fi încercat să-l îndepărteze printr-o serie de intervenții și relații la nivel politic.

Potrivit DNA, în perioada 3-4 noiembrie 2025, Cristina Trăilă ar fi sprijinit demersurile lui Mihai Barbu de a-și exercita influența asupra președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA). 

Procurorii susțin că scopul acestor demersuri ar fi fost înlocuirea directorului Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) Vaslui cu o persoană agreată de inculpatul Fănel Bogoș.

„Suspecta Cristina Trăilă, în calitate de secretar general adjunct al Guvernului României, ar fi sprijinit demersurile inculpatului Barbu Mihai de exercitare a influenței asupra președintelui A.N.S.V.S.A., în scopul înlocuirii din funcție a directorului D.S.V.S.A. Vaslui cu o persoană agreată de inculpatul B.F. Scopul urmărit ar fi fost obținerea unor foloase necuvenite pentru inculpatul B.F. și pentru societatea deținută de acesta, constând, între altele, în aprobarea unui dosar de despăgubire în valoare de aproximativ 3 milioane de euro, precum și în diminuarea sau încetarea controalelor sanitar-veterinare la fermele societății”, au transmis reprezentanții DNA. 

În urma anunțului DNA,  PSD și AUR au cerut demisia Cristinei Trăilă din funcția de secretar general adjunct al Guvernului. AUR a făcut apel la răspunderea politică, în timp ce PSD a cerut demisia „imediată” a acesteia.

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