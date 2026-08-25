 Momentul în care avocata Cristinei Trăilă împinge un jurnalist la DNA Iași: „S-a apropiat periculos de mult” | adevarul.ro
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Video Momentul în care avocata Cristinei Trăilă împinge un jurnalist la DNA Iași: „S-a apropiat periculos de mult”

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Avocata Cristinei Trăilă a împins, în curtea DNA Iași, un jurnalist care îi cerea secretarului general adjunct al Guvernului să explice acuzațiile formulate de DNA. Trăilă este suspectată de procurori că ar fi sprijinit demersurile pentru schimbarea șefului DSVSA Vaslui.

Schimbul de replici al avocatei Cristinei Trăilă cu un jrnalist  SURSA video: dezvăluirea.ro

Avocata Andreea Pelinari a avut un schimb de replici cu un jurnalist de la publicația Dezvăluirea.ro, care a întrebat-o pe Cristina Trăilă despre acuzația că ar fi sprijinit demersurile pentru schimbarea șefului DSVSA Vaslui.

Nu mai sunteți pe domeniul public”, i-a spus avocata ziaristului în curtea DNA Iași.

Invitată la emisiunea „Miezul Problemei” de la Național TV, avocata a declarat că, momentan, este vorba doar de o suspiciune.

„Considerăm acuzațiile premature. În prezent, prin această calitate de suspect, rezultă că procurorii au doar o suspiciune, așa cum ne spune și codul de procedură penală, nu au o certitudine. Aceasta este, de altfel, diferența sau distincția, cum doriți, între calitatea de suspect și cea de inculpat”.

Declarațiile avocatei  SURSA: National TV

Andreea Pelinari adaugă că procurorii nu au dispus punerea în mișcare a acțiunii penale și nu au luat nicio măsură preventivă împotriva Cristinei Trăilă, dosarul aflându-se, în opinia sa, la stadiul unei „bănuieli rezonabile”.

Avocata adaugă că a solicitat acces la dosar pentru a pregăti apărarea și susține că procurorii au doar suspiciuni, nu certitudini în privința Cristinei Trăilă. Ea consideră că este prea devreme pentru acuzații ferme.

Despre incidentul cu jurnalistul: „Ca femeie, m-am temut în momentul ăla”

Întrebată despre incidentul cu jurnalistul, aceasta spune că bărbatul s-a apropiat „periculos de mult” de cele două.

„Eu nu am intervenit, atâta vreme cât domnul a păstrat o distanță de siguranță și se afla pe stradă. După care domnul cu pricina, că n-am reținut cum se numește, a intrat după noi în curtea DNA, ne-a urmat, s-a apropiat foarte mult, a depășit distanța de siguranță față de mine, cât și față de clienta mea, apropiindu-se periculos de mult.

Cristina Trăilă, propunerea PNL pentru funcția de secretar general al Guvernului SURSE

Sincer, ca femeie, m-am temut în momentul ăla. Nu-l cunosc pe acest domn, nu știam ce reacții poate să aibă, iar gestul meu a fost de a impune o distanță de siguranță.

Dumnealui era acolo când am ajuns, după cum se și vede. Dar ce m-a surprins foarte tare a fost lipsa unui organ de pază în instituția publică, ceea ce mi se pare inacceptabilă. Orice instituție publică are pază, școlile, instanțele și așa mai departe”, a explicat avocata.  

Întrebată dacă Cristina Trăilă are probleme în exercitarea funcției de secretar general adjunct al Guvernului, Andreea Pelinari a spus că, din punctul său de vedere, aceasta nu are nicio problemă, precizând că rolul ei este doar de avocat în dosarul penal.

Cristina Trăilă, urmărită penal de DNA în dosarul lui Fănel Bogos

Procurorii Direcției Naționale Anticorupție-Serviciul Teritorial Iași au dispus marți, 25 august, continuarea urmăririi penale față de Cristina Trăilă pentru complicitate la folosirea influenței ori autorității în scopul obținerii unor bani, bunuri sau alte foloase necuvenite.

Potrivit DNA, în perioada 3-4 noiembrie 2025, Cristina Trăilă ar fi sprijinit demersurile lui Mihai Barbu de a-și exercita influența asupra președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA). 

Procurorii susțin că scopul acestor demersuri ar fi fost înlocuirea directorului Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) Vaslui cu o persoană agreată de inculpatul Fănel Bogos.

DNA precizează că Cristina Trăilă a fost informată că are calitatea de suspectă și cu privire la acuzațiile care i se aduc, subliniind că ancheta este încă în etapa administrării probelor și nu stabilește vinovăția acesteia.

Cazul are legătură cu omul de afaceri Fănel Bogos și cu nereguli constatate de DSVSA Vaslui la o fermă de găini.

Potrivit anchetatorilor, Fănel Bogos ar fi apelat la persoane influente din politică și administrație pentru schimbarea conducerii DSVSA Vaslui, fiind sprijinit inclusiv de foști ofițeri și generali ai serviciilor de informații.

Printre persoanele cu care s-ar fi întâlnit se numără și premierul Ilie Bolojan, care a susținut că discuția a fost una scurtă și că „nu s-a întâmplat absolut nimic”.

Cristina Trăilă, avocat și fost deputat PNL, a fost numită în aprilie 2025 în funcția de secretar general al Guvernului, cu rang de ministru. În 2024, aceasta a fost vizată și de o petiție privind un presupus conflict de interese.

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