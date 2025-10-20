Președintele Nicușor Dan spune că premierul Bolojan nu trebuie să demisioneze după decizia CCR privind pensiile speciale

Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, luni, despre o demisie a premierului, că nicidecum, arătând că nu e o chestiune aşa de importantă încât un guvern să-şi dea demisia.

„Nicidecum, am spus asta de mai multe ori. Dreptul e o știință respectabilă, numai că interpretările, tocmai pentru că textul de lege nu poate să prevadă toată posibilitatea de situaţii care apare în viaţa reală, textul de lege este interpretabil. Şi atunci se întâmplă că unii se interpreteze aşa, unii se interpreteze invers, guvernul să fi interpretat că legea poate să fie dată fără aviz, unii judecători au spus că aşa e, alţii au spus că nu e aşa. Nu e o chestiune aşa de importantă încât un guvern să-şi dea demisia”, a declarat președintele Nicușor Dan, la Antena 1, întrebat dacă premierul ar trebui să demisioneze în urma deciziei CCR prin care a fost respinsă reforma pensiilor magistraților, potrivit News.

Şeful statului a mai spus că legea arată că trebuie să ai aviz, dar nu spune cât timp trebuie să aștepți pentru un aviz.

„Constituția nu spune în cât timp trebuie să vină avizul ăsta... iar judecătorii se raportează strict la Constituție... Şi atunci întrebarea este care este termenul rezonabil în care aștepți avizul dacă avizul ăsta nu vine”, a mai afirmat președintele Nicușor Dan.