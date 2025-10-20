Ilie Bolojan nu mai vorbește de demisie după decizia CCR. Premierul spune că va reveni cu o nouă asumare a răspunderii pe același proiect

Curtea Constituțională a admis obiecția de neconstituționalitate formulată de Înalta Curte de Casație și Justiție – Secțiile Unite și a constatat că Legea pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu în ansamblu este neconstituțională.

Premierul Ilie Bolojan a avut luni seara o primă reacție după decizi CCR din cursul zilei, de a declara neconstituțională legea privind pensiile speciale ale magistraților.

Bolojan nu mai invocă demisia în luarea sa de poziție, ci spune că va reveni cu o nouă asumare a răspunderii Guvernului, dar numai după ce va curge termenul de 30 de zile pentru avizul CSM, termen cerut de CCR.

„Am luat act de decizia CCR în privința legii privind pensiile magistraților, stabilită cu o majoritate strânsă, de 5-4. Reforma pensiilor magistraților rămâne un obiectiv ferm pentru Guvern, asumat de întreaga coaliție. CCR nu a respins pe fond proiectul acestei reforme, obiecția a fost exclusiv procedurală, deci Guvernul poate relua demersul, ceea ce este o necesitate. Nicăieri în lume nu se iese la pensie la 48-50 de ani și nu se ia o pensie cât ultimul salariu. Acestea nu sunt aspecte politice, ci sunt privilegii insuportabile social și bugetar. Nu Guvernul, nu un om politic sau un partid au nevoie de această reformă, ci România are nevoie de ea. Înțelegem că CCR a setat un standard procedural privind durata în care trebuie așteptat avizul consultativ al CSM. Guvernul, prin Ministerul Muncii, a solicitat avizul CSM în data de 22 august, iar angajarea răspunderii Guvernului pe acest proiect a avut loc după 10 zile, în data de 1 septembrie, un termen de așteptare a avizului consultativ al CSM pe care 4 dintre judecătorii CCR l-au considerat rezonabil. Desigur, standardul fixat de CCR va fi respectat”, a scris Bolojan pe pagina sa de Facebook.

CCR a precizat în motivare că lipsa avizului CSM coroborat cu reașteptarea curgerii de către Guvern a întregului termen de 30 de zile necesar obținerii acestuia încalcă art.1 alin.(3) și (5) raportat la art.133 alin.(1) și art.134 alin.(4) din Constituție.

Și președintele Nicușor Dan a promis redactarea unui nou text legislativ, care să corecteze o „prevedere anormală – pensia egală cu salariul – pe care clasa politică a reglementat-o defectuos acum câțiva ani”.