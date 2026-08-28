Guvernul se reunește în ședință extraordinară: mai mulți bani pentru Ministerul Transporturilor și noi măsuri pentru Programul pentru școli

Guvernul se reunește vineri, 28 august, într-o ședință extraordinară, pe agenda Executivului aflându-se mai multe proiecte de acte normative. Printre acestea se numără alocarea unor sume din Fondul de rezervă bugetară pentru suplimentarea bugetului Ministerului Transporturilor și Infrastructurii.

Guvernul se reunește vineri, 28 august, într-o ședință extraordinară. Foto: gov.ro

Proiectul de hotărâre privind alocarea banilor din Fondul de rezervă se află pe lista actelor normative care urmează să fie analizate și aprobate de Guvern.

Executivul urmează să discute și un proiect privind administrarea și utilizarea Punctului de contact unic electronic pentru licențe industriale, precum și un proiect referitor la metodologia de concurs pentru ocuparea funcției de director general în institutele naționale de cercetare-dezvoltare, potrivit Agerpres.

Buget pentru Programul pentru școli în anul școlar 2026-2027

Pe agenda ședinței se află și un proiect privind stabilirea bugetului necesar implementării Programului pentru școli al României în anul școlar 2026-2027.

Documentul prevede atât stabilirea fondurilor necesare pentru derularea programului în următorul an școlar, cât și modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 652/2023, care reglementează programul pentru perioada 2023-2029.

De asemenea, Executivul propune modificarea anexelor nr. 1-3 la Hotărârea Guvernului nr. 775/2025, privind bugetul alocat Programului pentru școli al României.

Proiectele urmează să fie analizate în cadrul ședinței extraordinare de vineri, iar forma finală și măsurile aprobate vor fi stabilite de Guvern.