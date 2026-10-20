Guvernul Luca Niculescu, zi decisivă în Parlament. De ce are șanse reale de a fi învestit

Guvernul condus de premierul desemnat Luca Niculescu ajunge marți, 20 octombrie, la votul de învestitură în plenul reunit al Parlamentului. După trei tentative eșuate de formare a unui Cabinet, noul Executiv are șanse să obțină susținerea necesară, cu ajutorul voturilor PSD, PNL și UDMR, precum și al altor grupuri parlamentare.

Guvernul condus de premierul desemnat Luca Niculescu ajunge marți la vot. Foto: INQUAM Photos / Octav Ganea

Votul este programat la ora 14.00, după audierea ultimilor miniștri propuși, care se desfășoară între orele 09.00 și 12.00. Pentru învestirea Guvernului sunt necesare cel puțin 233 de voturi favorabile. Luni, toți miniștrii audiați în comisiile parlamentare au primit avize favorabile.

Printre cei care urmează să fie audiați marți se numără Radu Marinescu, propus la Ministerul Justiției, Mihai Ghigiu, pentru Ministerul Proiectelor Europene, Dan Neculăescu, pentru Externe, Florin Manole, pentru Muncă, și Alexandru Rogobete, pentru Sănătate.

De ce partide este susținut Guvernul Luca Niculescu

Luca Niculescu a semnat acorduri de susținere cu PNL și UDMR. Președintele liberalilor, Ilie Bolojan, a anunțat că acordul cu PNL prevede, printre altele, reducerea deficitului bugetar în 2027 până la maximum 5,3%, în conformitate cu ținta asumată de România.

Bolojan a precizat că documentul nu reprezintă un acord politic și nici un „cec în alb”, ci urmărește asigurarea sprijinului parlamentar pentru măsurile bugetare și ordonanțele necesare funcționării statului.

„Nu este un acord politic, nu este un cec în alb dat acestui guvern, ci pur şi simplu este un acord necesar pentru ca ordonanţele care trebuie date, de exemplu, pentru rectificările bugetare, în aşa fel încât serviciile de bază să poată funcţiona în perioada următoare, să poată fi aprobate în Parlament, pentru ca ordonanţele care vin în pregătirea bugetului pe 2027 să poată fi date şi să fie aprobate în Parlament”, a explicat Ilie Bolojan.

La rândul său, președintele UDMR, Kelemen Hunor, a anunțat că formațiunea sa va susține învestirea Cabinetului, cu condiția respectării drepturilor minorităților și a sprijinirii învățământului în limba maghiară.

Potrivit calculelor parlamentare prezentate de partidele implicate, PSD are 127 de parlamentari, PNL are 81, iar UDMR are 31. Împreună, cele trei formațiuni însumează 239 de parlamentari, peste pragul necesar învestirii, dacă toți votează în favoarea Guvernului.

Sprijin pentru noul Executiv au mai anunțat grupul minorităților naționale, parlamentari din Uniți pentru România și alți aleși.

AUR și USR au anunțat că vor vota împotrivă

AUR și USR au transmis că nu vor susține noul Guvern. Liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, a criticat modul în care a fost constituit Cabinetul, în timp ce liderul USR, Dominic Fritz, a afirmat că formațiunea nu poate susține un Executiv pe care îl consideră dependent de PSD și de o majoritate politică pe care o contestă.

Există și opoziție în interiorul PNL. Filiala Iași a decis în unanimitate să nu susțină învestirea Guvernului.

„PNL Iaşi consideră că soluţia legitimă pentru depăşirea blocajului politic rămâne constituirea unei majorităţi reformiste credibile sau, în absenţa acesteia, întoarcerea la votul cetăţenilor prin alegeri anticipate”, a transmis filiala Iaşi a PNL.

A patra încercare de formare a unui Guvern

Votul de marți vine după demiterea Guvernului condus de Ilie Bolojan, în luna mai, prin moțiune de cenzură, și după mai multe tentative de formare a unui nou Cabinet.

Președintele Nicușor Dan a declarat vineri că există „șanse mari” ca Guvernul Luca Niculescu să fie învestit. Potrivit unor surse citate de presa centrală, șeful statului ar lua în calcul inclusiv varianta alegerilor anticipate în cazul unui nou eșec.

Învestirea noului Cabinet ar pune capăt perioadei de interimat și ar permite Executivului să își preia oficial atribuțiile.

Bolojan și-a prezentat bilanțul mandatului

Premierul interimar Ilie Bolojan a transmis luni, 19 octombrie, după-amiaza, că mandatul său, început în urmă cu aproape 16 luni, s-ar putea încheia marți. El a făcut un bilanț al perioadei în care a condus Guvernul, afirmând că a preluat o țară aflată într-o situație dificilă și că lasă viitorului Executiv o Românie „aflată pe calea redresării, cu experiența unei guvernări fără minciună”. Detalii AICI.