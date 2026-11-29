Valul de confiscări din Rusia îi afectează inclusiv pe oamenii de afaceri considerați apropiați Kremlinului. În paralel, Moscova pregătește cheltuieli record pentru apărare în 2027.

Vladimir Putin, președintele Rusiei Foto: AFP

Costurile războiului din Ucraina sporesc presiunea asupra finanțelor publice ale Rusiei, în timp ce autoritățile intensifică preluarea unor afaceri private. Nici loialitatea față de Vladimir Putin nu mai pare să ofere protecție: printre cei vizați se află miliardari și foști demnitari considerați apropiați puterii, potrivit unei relatări publicate de The Wall Street Journal, preluată de Times of India.

Loialitatea față de Kremlin nu mai protejează averile

Unul dintre cazurile prezentate este cel al lui Vadim Moskovici, fost senator și fondator al grupului agricol Rusagro. Potrivit relatării, averea sa, estimată la 7 miliarde de dolari, a fost vizată de confiscări în 2026, în contextul unor acuzații de fraudă și mită. Omul de afaceri, care și-a susținut public loialitatea față de Kremlin, a pledat nevinovat la toate capetele de acuzare, scrie The Wall Stret Journal.

Un alt exemplu este Konstantin Strukov, miliardar și parlamentar regional al partidului Rusia Unită. În 2025, autoritățile i-au confiscat active, inclusiv participația la producătorul de aur Iuzhuralzoloto. Procurorii au susținut că acesta obținuse ilegal controlul companiei. Strukov a contestat o parte dintre acuzații, calificându-le drept absurde, potrivit relatării citate.

Autoritățile au confiscat și aproape 100 de proprietăți asociate fostului judecător al Curții Supreme Viktor Momotov, acuzat că ar fi administrat ilegal un lanț hotelier evaluat la peste 100 de milioane de dolari. Momotov a respins acuzațiile, potrivit aceleiași surse.

Cheltuieli record pentru apărare în 2027

Presiunea bugetară se reflectă și în planurile militare ale Moscovei. Potrivit unor documente guvernamentale consultate de Reuters și prezentate pe 28 septembrie 2026, Rusia intenționează să aloce apărării 17,1 trilioane de ruble în 2027, echivalentul a aproximativ 202,6 miliarde de dolari la cursul folosit în relatare. Suma este cu circa 27% peste nivelul prevăzut inițial pentru acel an și ar fi cea mai mare de la începutul invaziei din 2022.

Aceleași documente indicau revizuirea estimării deficitului bugetar pentru 2026 de la 1,6% la 3,2% din PIB. Guvernul anunțase și majorări de taxe pentru 2027, menite să finanțeze deficitul în creștere, potrivit Reuters.

Confiscările cântăresc tot mai mult în economia rusă

Amploarea fenomenului este ilustrată de datele agenției economice moscovite AK&M, citate în relatarea despre investigația WSJ. În 2026, valoarea activelor confiscate de stat a echivalat cu aproximativ 40% din valoarea totală a fuziunilor și achizițiilor din Rusia, față de peste 20% în 2025 și 7% în 2024.

Destinația acestor bunuri ridică, la rândul ei, întrebări. Arnold Khachaturov, directorul Center for Data and Research on Russia, a declarat pentru WSJ că peste 90% dintre activele preluate de stat ajung la corporații de stat sau la persoane cu legături vechi cu Putin, în pofida prevederilor privind vânzarea lor prin licitații publice, potrivit Times of India.

Posibilitățile de intervenție ale statului s-ar putea extinde în baza unui decret semnat de Putin în august. Potrivit relatării, acesta permite preluarea temporară a controlului asupra infrastructurii critice, inclusiv rafinării, rețele de comunicații și instalații industriale sau logistice, dacă proprietarii nu reușesc să o protejeze de atacurile cu drone ucrainene.

La momentul relatării, nicio companie nu fusese preluată în baza acestui decret. Cel puțin 167 de obiective aparținând unor companii ar putea însă intra sub incidența lui, potrivit datelor guvernului rus citate de publicație.