O fostă uzină cu o istorie de 150 de ani, aflată în apropierea centrului istoric al unui mare oraș din România, se pregătește pentru o transformare majoră. Pe terenul fostei platforme industriale vor apărea locuințe, birouri, spații comerciale și culturale, un parc public, dar și un centru de date. Planul urbanistic pentru reconversia zonei a fost aprobat de autoritățile locale.

Fosta uzină din România va deveni un cartier rezidențial Foto: a.plan SRL

Este vorba despre fosta platformă industrială Independența din Sibiu, care se întinde pe aproape nouă hectare. Începând din 1875, a funcționat fabrica Andreas Rieger, prima fabrică ardeleană de mașini agricole și turnătorie de fier.

Consiliul Local a aprobat, în 26 noiembrie, Planul Urbanistic Zonal pentru Zona Construită Protejată (PUZCP), documentație care stabilește modul în care va fi reorganizat întregul amplasament.”

Proiectul prevede transformarea fostei zone industriale într-un cartier cu funcțiuni mixte, în care vor fi integrate locuințe, birouri, spații comerciale, servicii, unități de învățământ și facilități pentru cultură, sănătate, sport și turism, potrivit Tribuna.

Un element important al proiectului este conservarea patrimoniului industrial. Cele 11 corpuri ale vechiului ansamblu, clasat monument istoric, urmează să fie restaurate și reutilizate. Arhitecții propun ca în fostele hale să funcționeze spații culturale și artistice, ateliere de manufactură nepoluantă și rezidențe pentru artiști.

De asemenea, vechea rețea de alei uzinale va fi păstrată și integrată în noua organizare a zonei.

În jurul clădirilor industriale este prevăzută amenajarea scuarului Andreas Rieger, un parc urban cu o suprafață de aproape un hectar. Acesta va avea acces public nelimitat, chiar dacă terenul va rămâne în proprietate privată.

Planul permite inclusiv amenajarea unei grădinițe. La parterul și la primele niveluri ale unor clădiri sunt prevăzute funcțiuni publice, comerciale și de servicii, în timp ce locuințele vor ocupa nivelurile superioare. Beneficiarul documentației este societatea Casa Albă Independența SA, proprietara platformei, iar proiectantul este biroul de arhitectură a.plan SRL.

Clădiri de până la 32 de metri înălțime

Regulamentul urbanistic stabilește și înălțimea viitoarelor construcții, care va varia în funcție de amplasament. Pe aliniamentul străzii Cibinului sunt permise clădiri de până la 32 de metri, cu niveluri superioare retrase.

Pe strada Târgu Fânului, înălțimea maximă admisă este de 24 de metri, în timp ce imobilele orientate spre scuarul Andreas Rieger nu vor putea depăși 16 metri. Pentru unul dintre corpurile păstrate din patrimoniul industrial, identificat drept corpul H, regulamentul stabilește o înălțime maximă de 29 de metri.

Parcările vor fi amplasate în cea mai mare parte în subteran sau în interiorul clădirilor, potrivit soluției propuse de arhitecți.

Un centru de date va ocupa aproape cinci hectare

Separat de proiectul de reconversie urbană, pe o suprafață de aproape cinci hectare din fosta platformă este pregătită construirea unui centru de date. Compania Duo Energosun, cu sediul în Mediaș, a solicitat acordul de mediu pentru realizarea investiției.

Societatea nu a cumpărat terenul, ci a încheiat un contract de superficie cu proprietarul, Independența SA. Înțelegerea îi permite să construiască și să utilizeze suprafața de 49.254 de metri pătrați pentru o perioadă de 40 de ani, în schimbul sumei totale de 750.000 de euro, potrivit informațiilor publicate de Ora de Sibiu.

Contractul a fost aprobat de acționarii Independența SA în decembrie 2025 și include o perioadă de grație de până la doi ani la începutul derulării sale.

Proiectul centrului de date prevede construirea unor hale cu infrastructură tehnologică destinată stocării și procesării informațiilor. Investiția include și o stație de transformare, un drum de acces, o parcare, branșamente la utilități și împrejmuirea terenului.

Istoria platformei industriale începe în 1875, când Andreas Rieger a înființat aici prima fabrică ardeleană de mașini agricole și turnătorie de fier. În perioada comunistă, întreprinderea a devenit cunoscută sub numele Independența și a fost una dintre unitățile industriale importante ale Sibiului.

În 2014, ansamblul a fost clasat monument istoric prin ordin al Ministerului Culturii. Decizia a fost contestată în instanță de proprietarul platformei, iar statutul clădirilor a complicat intervențiile și planurile de dezvoltare.