PSD a atacat programul lui Siegfried Mureșan. Acum vrea să guverneze cu el!

Mâine, Parlamentul va vota pentru Guvernul Luca Niculescu. Vom vedea cu ce rezultat, dar PNL a decis să îi acorde un vot de instalare. Iar Ilie Bolojan a explicat foarte bine de ce ne asumăm asta. Să fie clar, și cred că merită repetat: oferim acest vot pentru ca țara să aibă un buget cât mai repede, și nu oferim un cec în alb celor de la PSD.

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După cinci luni de criză politică declanșată de pesediști și de cei de la AUR, România trebuie să aibă un guvern cu puteri depline, capabil să facă rectificarea bugetară, să pregătească bugetul pentru 2027 și să păstreze țara pe traiectoria fiscală asumată. PNL rămâne în opoziție, iar acordul semnat cu premierul desemnat este limitat și condiționat. Eu cred că este o decizie responsabilă.

Dar, tocmai pentru că PSD va intra din nou la guvernare, cu vreo 11 miniștri din 18, merită să ne uităm puțin la ceea ce acest partid a spus în ultimele luni și, mai ales, la ceea ce scrie acum în propriul program de guvernare.

Am făcut acest exercițiu. Am comparat programul Guvernului Niculescu, depus în Parlament pe 15 octombrie, cu programul Guvernului Siegfried Mureșan, depus pe 26 septembrie. Iar rezultatul, veți fi poate surprinși, este spectaculos!...

Din 199 de măsuri și teme comparate, 100 sunt preluate textual sau aproape textual, 95 sunt reformulate, și numai patru sunt preluate parțial.

La Ministerul Finanțelor, analiza comparativă arată că 175 din cele 300 de propoziții ale programului Niculescu se regăseau și în capitolul Ministerului Finanțelor din programul Mureșan.

Țineți minte, vă rog, cifra asta. Pentru că acum trei săptămâni Sorin Grindeanu spunea despre Siegfried Mureșan că ar fi „Bolojan second hand” și că ceea ce prezentase acesta „nu e program de guvernare”.

Okay... Atunci ce este programul Guvernului Niculescu? Pentru că, atunci când deschidem documentele și le punem unul lângă altul, găsim în programul actual EXACT măsurile pe care PSD le-a atacat luni întregi, când erau susținute de Ilie Bolojan și apoi de Siegfried Mureșan.

Problema mea cu atitudinea PSD nu este, desigur, faptul că par să fi înțeles, în cele din urmă, că măsurile PNL erau necesare. M-aș bucura sincer dacă asta s-ar fi întâmplat. Problema este că între timp românilor li s-a spus altceva.

Li s-a spus la televizor (de către PSD) că Bolojan face „austeritate”. Că taie. Că distruge economia. Că măsurile sunt împotriva oamenilor.

Iar acum PSD intră la guvernare și semnează țintele fiscale pe care le ataca.

Programul Niculescu păstrează deficitul în jurul a 6% în 2026, îl duce la aproximativ 5,2% în 2027 și păstrează obiectivul coborârii sub 3% până în 2030. Păstrează plafonul de creștere a cheltuielilor nete și reducerea ponderii cheltuielilor de personal. Exact această disciplină fiscală fusese atacată de PSD drept „austeritate”. Programul actual o păstrează pentru că, în mod evident, realitatea nu dispare odată cu schimbarea studioului de televiziune.

La fel cu impozitul minim pe cifra de afaceri. PSD a cerut menținerea lui și Sorin Grindeanu spunea inclusiv că nu dorește eliminarea sa pentru sistemul bancar. Acum programul Niculescu spune că IMCA dispare de la 1 ianuarie 2027 și păstrează cota unică. Adică linia liberală.

La fel cu reforma companiilor de stat. Vă mai amintiți discursurile din primăvară? „Vindem țara.” „Averea statului.” „Atentat la siguranța națională.” Guvernul Bolojan a fost atacat inclusiv pentru ideea listării unor pachete MINORITARE și pentru atragerea capitalului privat. PSD a depus chiar o lege care suspendă înstrăinarea acțiunilor statului până la sfârșitul lui 2027. Acum programul Guvernului Niculescu păstrează posibilitatea listării unor pachete minoritare, vorbește despre investitori strategici și prevede chiar atragerea în 2027 a unui investitor la TAROM care ar putea deveni majoritar.

PSD susține astăzi că nu există nicio contradicție. Sigur. Ei pot să schimbe sensul cuvintelor de câte ori au nevoie. Documentele însă rămân.

Și ajung la SAFE. În primăvară, PSD a atacat la Curtea Constituțională ordonanța Guvernului Bolojan privind SAFE. În Senat, la propunerea PSD, au fost eliminate 12 articole din ordonanță. PSD a susținut atunci că procedura fusese neconstituțională și a atacat modul în care Guvernul implementase programul. Acum citesc programul Guvernului Niculescu. Și ce găsesc acolo? SAFE! Și e bine că îl găsesc! Programul spune că România va folosi instrumentul european SAFE, că minimum 60% din valoarea contractelor trebuie să producă activitate economică în România, furnizori români, mentenanță sau transfer tehnologic. SAFE apare și pentru infrastructura rutieră, feroviară și portuară cu utilizare militară.

Dar! SAFE era rău când îl făcea Bolojan și devine bun când îl administrează PSD?

Eu vreau SAFE. Vreau fabrici, tehnologie, industria românească de apărare, cercetare și locuri de muncă în România. Tocmai de aceea am susținut direcția asta și tocmai de aceea mă deranjează circul făcut în jurul ei.

Mai avem problema TVA. PSD a cerut, că nu îl durea gura, reducerea taxei la alimentele de bază și medicamente la 9% sau chiar 5%. Sorin Grindeanu a pus această solicitare printre condițiile PSD pentru susținerea unui guvern.

Unde este acum această promisiune în programul Guvernului Niculescu? Nu este!

Siegfried Mureșan avusese, în schimb, în programul său obiectivul revenirii TVA la 19% atunci când situația bugetară ar fi permis-o. Ilie Bolojan a pus chiar ieri întrebarea evidentă: dacă majorarea TVA a fost o asemenea catastrofă, de ce PSD nu a trecut reducerea la 19% în programul guvernului în care intră acum?

Exact. Pentru că una este declarația de la televizor și alta este momentul în care trebuie să semnezi un buget. Una este să spui oamenilor ceea ce crezi că vor să audă. Alta este să guvernezi.

Și cred că mai trebuie spus ceva foarte clar despre programul lui Siegfried Mureșan.

Nu era un program improvizat. Avea 372 de măsuri concrete și continua, în mare parte, procesul început de Guvernul Bolojan: reducerea deficitului, reforma statului, profesionalizarea companiilor publice, investițiile, disciplina bugetară, eliminarea unor taxe care lovesc economia, combaterea evaziunii, infrastructura, energia, apărarea și folosirea banilor europeni pentru dezvoltare.

Eu am susținut acea direcție pentru că România ajunsese, și este!, într-un punct în care nu mai putea continua să-și finanțeze traiul din bani împrumutați.

Știu că măsurile de corecție nu sunt populare. Știu că este mult mai ușor să promiți. Dar politica serioasă, cum o face Ilie Bolojan, cum o face Siegfried și întregul PNL, începe acolo unde se termină vorbele goale ale PSD.

Lumea în care trăim nu mai este una comodă. Avem război lângă noi. O competiție economică dură între Statele Unite, China și Europa. Tehnologii care schimbă industrii întregi într-un ritm extraordinar. Avem nevoie de investiții uriașe în apărare, energie, inteligență artificială, infrastructură și cercetare. Într-o asemenea lume, România nu-și poate permite o economie construită din deficit, improvizație și vorbe. Avem nevoie de CREDIBILITATE!

De aceea măsurile începute de Ilie Bolojan și continuate în programul lui Siegfried Mureșan nu erau o pedeapsă aplicată României. Nu! Ele erau tratamentul unei economii care trebuia însănătoșită pentru a putea crește din nou.

Și există o ironie, să-i spunem, greu de ignorat. PSD spune acum că „toate solicitările PSD au fost incluse” în programul Niculescu și că acest lucru reprezintă o „schimbare de direcție”.

Numai că, atunci când citim programul, descoperim foarte mult din direcția Bolojan-Mureșan.

Rectificarea bugetară rapidă. Țintele de deficit. Plafoanele de cheltuieli. Eliminarea IMCA. Cota unică. Reforma administrației. Profesionalizarea companiilor de stat. SAFE. Schemele pentru investiții. Măsuri pentru reducerea birocrației. Plata datoriilor statului către firme.

Unele sunt preluate aproape cuvânt cu cuvânt, oameni buni!

Și atunci am o întrebare foarte simplă. Dacă măsurile acestea erau bune, de ce le-ați atacat? Dacă erau rele, de ce le-ați pus acum în programul vostru?

Nu pot fi simultan „austeritatea lui Bolojan”, „programul second hand al lui Mureșan” și politica economică bună a Guvernului Niculescu.

La un moment dat, trebuie să alegem și adevărul.

PNL va vota instalarea Guvernului pentru că România nu mai poate rămâne blocată. Dar vom fi în opoziție. Iar eu cred că una dintre obligațiile noastre va fi tocmai aceasta: să verificăm, măsură cu măsură, dacă PSD face la guvernare ceea ce semnează în program. Pentru că acum nu mai este suficient să dea din gură (repet, dacă acest guvern va trece).

Dacă da, PSD va avea miniștri. Va avea responsabilitate.

Și poate că acesta este, până la urmă, testul cel mai util.

Să vedem dacă partidul care a petrecut luni întregi explicând românilor cât de greșite sunt reformele lui Bolojan poate guverna fără ele.

Programul depus în Parlament ne dă deja o parte din răspuns.

De mâine, însă, dacă vor fi la guvernare, nu mai vorbim despre ce spun.

Vom vedea ce fac.