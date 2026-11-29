Alberto Núñez Feijóo, liderul Partidului Popular (PP), se află la un pas de a deveni noul premier al Spaniei, după ce formațiunea conservatoare a câștigat alegerile parlamentare, potrivit rezultatelor parțiale. Cu sprijinul Vox, dreapta ar putea obține majoritatea necesară pentru formarea guvernului.

Alberto Núñez Feijóo, liderul conservatorilor spanioli Foto: FOTO: AFP

Originar din regiunea Galicia, din nord-vestul Spaniei, Feijóo și-a construit imaginea unui politician pragmatic, discret și preocupat de administrarea eficientă a instituțiilor, într-un contrast evident cu stilul public al premierului socialist Pedro Sánchez.

La 65 de ani, liderul conservator promite să aducă experiență și stabilitate la conducerea țării, după opt ani de guvernare socialistă. Totuși, apropierea de Vox, formațiune situată la extrema dreaptă, ridică întrebări privind direcția politică pe care ar putea să o urmeze un eventual guvern condus de acesta.

De la un sat din Galicia la conducerea conservatorilor spanioli

Feijóo provine din localitatea rurală Os Peares, din provincia Ourense. Înainte de a intra în politică, a lucrat în administrația publică, iar la 29 de ani ocupa deja o funcție importantă în departamentul pentru agricultură al guvernului regional din Galicia.

Ulterior, a activat în domeniul sănătății și al serviciilor sociale, înainte de a ajunge în administrația centrală de la Madrid. A condus inclusiv compania națională de servicii poștale, după care s-a întors în Galicia, unde a devenit unul dintre principalii lideri ai Partidului Popula, scrie politico.eu.

În 2009, a preluat conducerea guvernului regional și a câștigat patru mandate consecutive, de fiecare dată cu majoritate absolută în parlamentul local.

Performanța sa electorală a fost pusă de susținători pe seama unui stil de conducere pragmatic și a capacității de a lua decizii dificile, explicând în același timp populației motivele acestora.

Totuși, Galicia este considerată în mod tradițional un bastion conservator, iar Partidul Popular a dominat politica regională timp de decenii.

Politologul Pilar Mera, de la Universitatea Națională de Educație la Distanță din Spania, explică faptul că electoratul din regiune este atașat de continuitate și de stabilitate.

În acest context, Feijóo a reușit să cultive imaginea unui conservator moderat, apropiat de preocupările sociale ale alegătorilor.

Un politician discret, în contrast cu Pedro Sánchez

Feijóo și-a construit o identitate politică diferită de cea a actualului premier.

În timp ce Sánchez este cunoscut pentru prezența sa publică atent construită și pentru abilitățile de comunicare internațională, liderul conservator se descrie drept un politician de modă veche.

Alberto Núñez Feijóo și Pedro Sanchez Foto: XFeijóo @NunezFeijoo

Liderul PP nu vorbește aproape deloc engleza, un dezavantaj în contextul întâlnirilor diplomatice și al negocierilor europene.

Întrebat despre această limitare, el a recunoscut că nu a depus suficiente eforturi pentru a învăța limba, argumentând că a preferat să se concentreze asupra problemelor Spaniei.

Feijóo este, de asemenea, cunoscut pentru unele ezitări verbale și dificultăți de exprimare, care au devenit uneori subiecte de ironie în presa spaniolă și pe rețelele sociale.

Controversele care i-au marcat cariera

Deși a fost considerat mult timp un politician moderat, Feijóo nu a fost ocolit de controverse.

Una dintre acestea a vizat contractele acordate companiei Grupo Eulen, al cărei departament din nord-vestul Spaniei este condus de sora sa, Micaela.

Potrivit publicației Público, guvernul regional condus de Feijóo a atribuit companiei contracte în valoare de aproximativ 37 de milioane de euro. În 2024, un judecător din Santiago de Compostela a închis ancheta referitoare la acest caz.

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O altă controversă a izbucnit în 2013, când au fost publicate fotografii realizate în anii 1990 în care Feijóo apărea pe un iaht alături de Marcial Dorado, un cunoscut traficant de droguri din Galicia, condamnat ulterior pentru trafic de stupefiante.

Au apărut ulterior și alte fotografii în care cei doi apăreau împreună în vacanțe. Feijóo a minimalizat relația cu Dorado, susținând că nu cunoștea activitățile infracționale ale acestuia.

În timpul actualei campanii electorale, liderul conservator a încercat să mute atenția asupra controverselor care au afectat guvernul socialist și a respins acuzațiile privind propria integritate.

Dificultățile de la Madrid și apropierea de Vox

În 2022, Feijóo a preluat conducerea Partidului Popular, după o perioadă de conflicte interne în formațiune. El a fost considerat atunci candidatul capabil să refacă unitatea conservatorilor și să îi readucă la guvernare.

„Nu am venit să îl insult pe Pedro Sánchez. Am venit să îl înving”, declara la momentul preluării conducerii partidului.

În alegerile din 2023, PP a obținut cele mai multe voturi, dar nu a reușit să formeze o majoritate parlamentară.

O parte dintre analiști au atribuit eșecul dificultăților lui Feijóo de a gestiona relația cu Vox, partid care a devenit ulterior partener de guvernare al conservatorilor în mai multe regiuni spaniole.

În același timp, presiunile din interiorul partidului și criticile venite din partea presei conservatoare l-au împins spre o retorică mai dură împotriva guvernului Sánchez.

Politologul Pablo Simón, de la Universitatea Carlos III din Madrid, consideră că trecerea de la politica regională la cea națională a reprezentat o provocare majoră pentru Feijóo.

Acesta a trebuit să se adapteze unui mediu politic mai conflictual, în care negocierile cu alte formațiuni sunt esențiale pentru obținerea puterii.

Relația cu Vox, principala provocare a unui eventual guvern

Victoria Partidului Popular în alegerile parlamentare îl plasează pe Feijóo în poziția de a negocia formarea unui executiv cu sprijinul Vox.

Cele două formațiuni au deja experiență de guvernare comună la nivel regional, însă o alianță la nivel național ar avea implicații politice importante.

Feijóo a declarat anterior că va impune „linii roșii” în eventualele negocieri cu Vox, inclusiv în ceea ce privește structura descentralizată a statului spaniol și politicile privind egalitatea și drepturile.

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Cu toate acestea, diferențele dintre cele două partide ar putea complica formarea și funcționarea viitorului executiv.

„Va trebui să găsească o formulă de compromis într-un guvern de coaliție în care partenerul mai mic, Vox, are poziții mai radicale decât el”, apreciază politologul Pablo Simón.

Acesta consideră că principala întrebare legată de Feijóo nu este doar dacă va reuși să formeze guvernul, ci și ce cultură politică va introduce la conducerea Spaniei.

După o carieră construită în mare parte în politica regională din Galicia, liderul conservator se apropie astfel de cea mai importantă funcție politică din Spania, într-un moment în care viitorul guvernului depinde de relația sa cu extrema dreaptă.