Pe 30 noiembrie sunt marcate mai multe momente importante din istoria României și a lumii, pe lângă sărbătoarea Sfântului Andrei, ocrotitorul României: emiterea diplomei Andreanum pentru sașii din Transilvania, primul meci internațional de fotbal din istorie, asasinarea liderului legionar Corneliu Zelea Codreanu la ordinul regelui Carol al II-lea și izbucnirea războiului ruso-finlandez.

Procesiunea funerară a lui Zelea Codreanu

1224 Regele Andrei al II-lea emite diploma Andreanum pentru sașii din Transilvania

La 30 noiembrie 1224, regele Ungariei, Andrei al II-lea, a confirmat și extins privilegiile acordate coloniștilor germani (sașii) așezați în Transilvania în timpul lui Géza al II-lea, printr-un act cunoscut sub numele de Andreanum (sau Diploma Andreană).

Documentul stabilea o autonomie administrativă, juridică și bisericească pentru teritoriul locuit de sași, delimitat între Orăștie și Baraolt, în schimbul unor obligații clare față de coroana maghiară — în special plata unui bir anual și furnizarea de oaste la nevoie. Andreanum a pus bazele organizării instituționale a comunității săsești pentru secolele următoare.

1786 – Toscana abolește pedeapsa cu moartea

La 30 noiembrie 1786, Marele Ducat al Toscanei a devenit primul stat modern care a abolit pedeapsa capitală. Reforma adoptată de Pietro Leopoldo a interzis și folosirea torturii, asociind această dată cu un moment important din istoria dreptului penal.

1835 – S-a născut Mark Twain, creatorul lui Tom Sawyer

La 30 noiembrie 1835, în statul american Missouri, s-a născut Samuel Langhorne Clemens, cunoscut sub pseudonimul Mark Twain. Scriitor, publicist și umorist, el a descris societatea americană a secolului al XIX-lea prin povești în care aventura se împletește cu satira și critica socială.

Printre cele mai cunoscute cărți ale sale se numără „Aventurile lui Tom Sawyer”, „Aventurile lui Huckleberry Finn”, „Prinț și cerșetor” și „Un yankeu la curtea regelui Arthur”. Despre scriitor, Adevărul a relatat și în articolul dedicat prieteniei dintre Mark Twain și Nikola Tesla.

1872 – Are loc primul meci internațional de fotbal din istorie

La 30 noiembrie 1872, pe terenul Hamilton Crescent din Glasgow, Scoția și Anglia au disputat primul meci oficial de fotbal între două echipe naționale. Partida s-a încheiat la egalitate, 0–0, în fața a aproximativ 4.000 de spectatori.

Meciul a marcat trecerea fotbalului de la confruntările între cluburi sau școli englezești la competiția inter-țări, într-o perioadă în care regulile jocului încă se consolidau, iar echipele foloseau adesea formații cu un număr mare de jucători ofensivi.

1874 – S-a născut Winston Churchill

Winston Churchill a murit la 24 ianuarie 1965

La 30 noiembrie 1874 s-a născut Winston Churchill, omul politic care avea să conducă guvernul britanic într-unul dintre cele mai dificile momente ale celui de-Al Doilea Război Mondial. A devenit prim-ministru în 1940 și a rămas în funcție până în 1945, revenind la conducerea executivului între 1951 și 1955.

Dincolo de activitatea politică, Churchill a avut o amplă operă de autor. În 1953 a primit Premiul Nobel pentru Literatură, o distincție care a consacrat și această latură a personalității sale. A murit la 24 ianuarie 1965. Parcursul său este prezentat într-un documentar biografic publicat de Adevărul.

1900 – A murit scriitorul Oscar Wilde

La 30 noiembrie 1900, Oscar Wilde a murit la Paris. Născut la Dublin în 1854, scriitorul irlandez s-a afirmat în viața literară londoneză prin teatru, proză, eseuri și aforisme, devenind una dintre personalitățile cunoscute ale epocii victoriene.

În 1895 fusese condamnat la doi ani de închisoare cu muncă silnică, într-o perioadă în care relațiile homosexuale erau incriminate. După eliberare a trăit în Europa continentală, marcat de boală și dificultăți materiale. Este înmormântat în cimitirul Père-Lachaise din Paris.

1936 – Palatul de Cristal din Londra este distrus de incendiu

La 30 noiembrie 1936, un incendiu a distrus Crystal Palace, cunoscut drept Palatul de Cristal. Construcția din fontă și sticlă fusese ridicată inițial în Hyde Park pentru Marea Expoziție din 1851 și devenise un simbol al arhitecturii industriale britanice.

Ulterior, clădirea fusese demontată și reconstruită în sudul Londrei, unde funcționa ca spațiu pentru expoziții, manifestări culturale și divertisment. Incendiul a mistuit edificiul, iar flăcările au fost vizibile de la kilometri distanță.

1938 – Asasinarea lui Corneliu Zelea Codreanu

Corneliu Zelea Codreanu a fost ucis în anul 1938 Foto: Arhivă

La 30 noiembrie 1938, Corneliu Zelea Codreanu, fondatorul și liderul Gărzii de Fier, a fost ucis împreună cu alți 13 legionari în pădurea Tâncăbești, în apropierea Bucureștiului. Eliminarea lor a fost decisă de regimul regelui Carol al II-lea.

Autoritățile au prezentat atunci moartea deținuților drept urmarea unei presupuse tentative de evadare. Asasinarea s-a produs pe fondul conflictului dintre monarh și Mișcarea Legionară, abordat de Adevărul și în articolul despre relația dintre Carol al II-lea și legionari.

Asasinarea lui Corneliu Zelea Codreanu și a altor 13 lideri și membri marcanți ai Mișcării Legionare, în noaptea de 29 spre 30 noiembrie 1938, a fost o execuție extrajudiciară ordonată direct de regele Carol al II-lea și organizată de ministrul de Interne Armand Călinescu, prefectul Poliției Capitalei Gavrilă Marinescu și comandantul Jandarmeriei, generalul Ion Bengliu.

Citatul legionar al lui Zelea Codreanu, aprobat de peste 50% dintre români

La alegerile parlamentare din decembrie 1937, partidul legionar „Totul pentru Țară” obținuse peste 15,5% din voturi, devenind a treia forță politică a țării și un adversar direct al regelui. Carol al II-lea a desființat partidele politice, a suspendat Constituția din 1923 și a declanșat o campanie dură împotriva Gărzii de Fier. Codreanu a fost arestat în aprilie 1938 și condamnat, în mai 1938, la 10 ani de muncă silnică (sub acuzații de înaltă trădare și complot împotriva ordinii sociale).

După Acordul de la München, influența Germaniei naziste în Europa Centrală și de Est creștea rapid, iar Codreanu își afirmase deschis orientarea pro-germană. În noiembrie 1938, Carol al II-lea a făcut vizite oficiale la Londra, Paris și la Berchtesgaden (la Adolf Hitler). Întors în țară pe 28 noiembrie, pe fondul unui val de atentate și acte de sabotaj comise de legionarii rămași în libertate (coordonați de Horia Sima), regele a decis lichidarea fizică a „Căpitanului” înainte ca presiunile externe sau interne să poată duce la rejudecarea și eliberarea lui.

Cum s-a desfășurat execuția

În noaptea de 29 spre 30 noiembrie, jandarmii conduși de maiorii Constantin Dinulescu și Macoveanu au ajuns la închisoarea Râmnicu Sărat sub pretextul unui transfer al celor 14 deținuți la închisoarea Jilava.

Cei 14 au fost urcați în două autodube, fiind legați cu mâinile la spate de bănci și cu picioarele imobilizate, astfel încât să privească doar înainte și să nu se poată mișca. În spatele fiecărui deținut a fost așezat câte un jandarm înarmat cu un ștreang.

În zorii zilei de 30 noiembrie, în dreptul pădurii Tâncăbești (la circa 30 km de București, pe șoseaua Ploiești–București), la semnalul ofițerului comandant, fiecare jandarm a aruncat ștreangul pe la spatele deținutului din fața sa și l-a strangulat.

Autodubele și-au continuat drumul până la fortul Jilava. Acolo, corpurile au fost scoase, așezate cu fața în jos și împușcate în spate pentru a simula împușcarea în timpul unei tentative de evadare de sub escortă. Apoi au fost aruncate într-o groapă comună, s-a turnat peste ele acid sulfuric pentru a le distruge și s-a turnat deasupra o placă groasă de beton.

La ora 13:00, în ziua de 30 noiembrie 1938, Parchetul Militar a difuzat la radio versiunea oficială: în timpul transferului de la Râmnicu Sărat la Jilava, deținuții ar fi încercat să fugă profitând de ceață și întuneric, iar escorta, după somațiile legale, ar fi deschis focul și i-ar fi ucis.

Urmările imediate și pe termen lung

Departe de a distruge Mișcarea Legionară, asasinarea lui Codreanu a radicalizat-o și a transformat-o într-o organizație teroristă condusă din exil de Horia Sima.

La 21 septembrie 1939, un comando legionar l-a asasinat în plină stradă, la București, pe prim-ministrul Armand Călinescu, considerat principalul executor politic al ordinului regal. Ulterior, după abdicarea lui Carol al II-lea și instaurarea Statului Național-Legionar (septembrie 1940), legionarii au deshumat rămășițele celor 14 de la Jilava, le-au organizat funeralii fastuoase pe 30 noiembrie 1940 și, cu câteva zile înainte (noaptea de 26/27 noiembrie 1940), au comis Masacrul de la Jilava, executând 64 de foști demnitari, generali și polițiști ai regimului carlist.

1939 – Începe Războiul de Iarnă dintre Uniunea Sovietică și Finlanda

La 30 noiembrie 1939 a început războiul dintre Uniunea Sovietică și Finlanda, cunoscut drept Războiul de Iarnă. Conflictul s-a desfășurat până la 13 martie 1940 și s-a încheiat prin pacea de la Moscova.

În urma războiului, Finlanda a cedat Uniunii Sovietice teritorii care includeau Istmul Careliei și zone din jurul lacului Ladoga. Acordul prevedea și închirierea peninsulei Hanko către Uniunea Sovietică.

1990 – Se finalizează oficial demolarea Zidului Berlinului

La 30 noiembrie 1990, la puțin peste un an după deschiderea granițelor din noiembrie 1989 și la două luni după reunificarea Germaniei, a fost încheiată oficial operațiunea de demolare a Zidului Berlinului, simbolul divizării Războiului Rece.

Cea mai mare parte a barierei de beton și a fortificațiilor care despărțiseră orașul vreme de 28 de ani a fost îndepărtată, fiind păstrate doar câteva fragmente și secțiuni cu rol de memorial și mărturie istorică.

Zidul Berlinului Foto: Getty Images

2008 – Primele alegeri parlamentare cu vot în colegii uninominale din România

La 30 noiembrie 2008 au avut loc primele alegeri parlamentare din România în care alegătorii au votat candidați în colegii uninominale, în locul listelor de partid folosite anterior. Schimbarea a vizat modul de alegere a deputaților și senatorilor.

Câți bani a valorat viața lui Corneliu Zelea Codreanu. Filmul asasinării întemeietorului Mișcării Legionare și sumele de bani puse la bătaie de Carol al II-lea

Deși scrutinul este cunoscut drept „uninominal”, distribuirea mandatelor păstra o componentă proporțională, în funcție de rezultatele partidelor. Prin urmare, votul acordat unui candidat într-un colegiu nu echivala cu un sistem în care toate mandatele reveneau automat candidaților clasați pe primul loc.

30 noiembrie 2013: A murit celebrul actor american Paul Walker

Născut la 12 septembrie 1973, Paul Walker a devenit cunoscut pentru rolul său din seria „Fast and Furious”.

Actorul a murit în urma unui accident de mașină, în apropiere de Los Angeles. Acesta urma să participe la un eveniment caritabil organizat de asociația sa, Reach Out Worldwide. La volanul vehiculului nu se afla Walker, ci prietenul său Roger Rodas, care, de asemenea, nu a supraviețuit.

Din filmografia sa amintim: „Monster in the Closet”, „Tammy and the T-Rex”, „Meet the Deedles”, „She's All That”, „Joy Ride” și „Timeline”.

30 noiembrie 2018: A murit George H.W. Bush, al 41-lea președinte al SUA

George H.W. Bush a murit în anul 2018 Foto: FOTO EPA-EFE

Născut la 12 iunie 1924, George Herbert Walker Bush a fost cel de-al 41-lea președinte al SUA, între 1989 și 1993. Mandatul său ca președinte a fost caracterizat de politica externă. În timp ce se afla la putere a avut loc în noiembrie 1989 căderea Zidului Berlinului și SUA au invadat Panama în luna decembrie a aceluiași an. Ulterior, în anul următor a izbucnit Primul Război din Golful Persic, iar URSS s-a destrămat.

La vârsta de 18 ani, Bush a devenit cel mai tânăr aviator american din cadrul US Navy. A luptat în cel de-al Doilea Război Mondial și a scăpat cu viață după ce japonezii au doborât avionul său în Oceanul Pacific.

După război, a intrat în politică, fiind ales în Camera Reprezentanților. A asigurat șefia CIA și a fost vicepreședinte al SUA în mandatele prezidențiale ale lui Ronald Reagan.