Președintele PNL, Ilie Bolojan, a declarat marți, 20 octombrie, în plenul Parlamentului, că liberalii vor vota pentru învestirea Guvernului condus de Luca Niculescu, pentru a pune capăt crizei politice.

Liderul PNL, Ilie Bolojan Foto: Mediafax

În discursul susținut în Parlament, președintele liberalilor a afirmat că, în cele peste cinci luni de la căderea Guvernului său, cei care au provocat criza politică nu au reușit să ofere o soluție viabilă.

„Au trecut peste cinci luni de când PSD și AUR au demis iresponsabil un guvern care lupta din greu să redreseze România. De atunci, guvernul interimar, cu mijloacele pe care le-a avut la dispoziție, a luptat să țină România pe linia de plutire. În acest timp, cei care au doborât guvernul nu au reușit să ofere nicio soluție viabilă”, a declarat Ilie Bolojan în Parlament.

„În plus, dintre cele patru desemnări făcute de președintele României, una singură, cea a lui Siegfried Mureșan, a reflectat voința politică exprimată de partide în urma consultărilor. Celelalte au fost strict opțiuni ale președintelui României”, a afirmat Bolojan.

Bolojan: „PNL va da un vot de necesitate”

Ilie Bolojan a explicat că liberalii au de ales între continuarea crizei politice și susținerea unui nou Guvern, în condițiile în care prelungirea blocajului ar putea afecta funcționarea serviciilor publice.

„Astăzi ne aflăm cu toții în fața unei decizii: continuăm criza politică sau o închidem politic? Pentru PNL ar fi simplu să voteze împotrivă. Când îl auzi pe domnul Grindeanu, îți dai seama cât de greu îți este, dar cu ce preț pentru țară?”, a declarat liderul liberal.

Ilie Bolojan i-a dat replica lui George Simion, transmițând că PNL va susține învestirea noului Guvern pentru a pune capăt crizei politice.

„Când serviciile de bază riscă să nu mai poată funcționa? Când camerele de gardă nu vor mai putea prelua pacienții și urgențele, pentru că nu vor avea cu ce să le rezolve, atunci oamenii vor suferi și, sigur, nimeni nu va răspunde pentru asta. Așa ceva nu trebuie să se întâmple și de aceea PNL va da astăzi un vot de necesitate, un vot pentru încheierea acestei crize”, a afirmat Bolojan.

Liderul liberal a subliniat că susținerea învestirii noului Executiv nu presupune intrarea PNL la guvernare sau negocierea unor funcții.

„Nu intrăm la guvernare, nu negociem funcții, nu pretindem în schimb decât menținerea direcției României și nu suntem șantajați. Ca să fie clar pentru toată lumea, PNL nu va împinge România spre colaps doar pentru a demonstra că unii au greșit. Oamenii nu trebuie să sufere pentru iresponsabilitatea unor lideri politici”, a transmis președintele PNL.

Bolojan a susținut că viitorul Guvern trebuie să continue reformele și să urmărească eficientizarea administrației publice.

„Dar România trebuie să continue drumul corect început. Guvernul țării, oricare ar fi el, trebuie să lucreze pentru un stat mai eficient, să țină cheltuielile sub control, să impună reguli egale pentru toți și să promoveze investițiile”, a declarat acesta.

Bolojan acuză PSD că inventează o „grea moștenire”

Președintele PNL a criticat declarațiile social-democraților privind situația economică pe care ar urma să o preia noul Executiv.

„PSD deja inventează o «grea moștenire» cu care să-și acopere incapacitatea de a-și onora promisiunile mincinoase. Să fie clar: nu există nicio grea moștenire. Bugetul este stabilizat, iar problemele structurale pe care, în principal, PSD le-a generat de-a lungul anilor nu le puteam rezolva în cinci luni, în care n-am putut să facem mare lucru. Măcar de data aceasta, faceți ce trebuie și fiți corecți”, a afirmat Bolojan.

Liderul liberal le-a cerut social-democraților să nu anuleze măsurile adoptate pentru corectarea dezechilibrelor bugetare.

„Românii au plătit un preț pentru corectarea dezechilibrelor. Aveți bunul-simț să nu stricați ceea ce s-a corectat în aceste 15 luni și să nu deraiați din nou din momentul învestirii”, a transmis acesta.

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Bolojan a subliniat că răspunderea pentru conducerea țării va reveni noului Guvern și premierului desemnat, nu partidelor care nu fac parte din Executiv.

„Răspunderea pentru conducerea țării aparține noului guvern PSD și premierului desemnat de președintele României. Înțeleg de ce domnul Grindeanu ne spunea că, chiar dacă nu suntem la guvernare, suntem responsabili. Cine conduce guvernul răspunde pentru ceea ce face, fără paravane, așa cum ar fi preferat. Lista de miniștri nu este a noastră”, a declarat președintele PNL.

Atacuri la adresa miniștrilor de la Muncă, Sănătate și Justiție

Ilie Bolojan a lansat critici la adresa unor membri ai viitorului Cabinet, despre care a spus că au făcut parte și din Guvernul pe care l-a condus.

„N-am zis nimic multe luni de zile, dar îi cunosc pe unii dintre membrii guvernului, pentru că au făcut parte și din guvernul meu, la muncă. Avem un ministru care a ținut la sertar legea salarizării, n-avea curajul să iasă cu ea și ne propunea zeci de miliarde în plus la salarii, ca să sune bine. Dar, din cauza asta, am pierdut 770 de milioane de euro. Și acum înțeleg că vă gândiți iar la legea salarizării unitare”, a afirmat Bolojan.

Liderul PNL a criticat și activitatea ministrului Sănătății.

„La Sănătate avem un ministru care nu a făcut nimic pentru a rezolva problemele structurale, care a amânat orice decizie înainte de a pleca. În loc să distribuie banii către serviciile de urgență și unitățile de primiri urgențe, și-a rezolvat toate «ploile» și a lăsat PNRR-ul fără finanțare”, a declarat acesta.

Totodată, Bolojan a invocat și situația unor șantiere din țară, despre care a susținut că au fost oprite.

„Și la Bistrița știți că s-a oprit șantierul. În București, în Sectorul 4, s-a oprit șantierul, s-au retras constructorii și a trebuit să vină domnul ministru să rezolve problema. Asta e adevărul”, a adăugat liderul liberal.

Nici Ministerul Justiției nu a scăpat de criticile lui Bolojan.

„La Justiție, avem un ministru care îmi explica pe zeci de pagini de ce proiectul de lege privind pensiile magistraților nu este constituțional și care n-a avut curajul să-l inițieze. Aceleași ministere, aceleași persoane care nu-și asumă nimic și fug de orice răspundere”, a afirmat președintele PNL.

Bolojan, avertisment pentru Luca Niculescu

„Nu aveți nicio șansă, domnule Luca Niculescu, să rezolvați probleme structurale precum cele din Sănătate, cele legate de salarizarea unitară sau cele privind sumele imorale pentru magistrați. Ce o să faceți?”, a declarat Bolojan.

Acesta a acuzat PSD că a blocat reforma statului pentru a-și păstra controlul asupra instituțiilor și resurselor publice.

„De aceea, am așteptări scăzute de la acest guvern. Este același PSD care a blocat reforma statului, pentru că un stat reformat nu mai poate fi controlat ca o feudă. Testul pentru PSD nu este programul de guvernare, pe care, din păcate, nu l-a respectat niciodată, ci guvernarea efectivă”, a susținut liderul liberal.

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Bolojan a afirmat că social-democrații au făcut promisiuni pe care nu le-au respectat și că românii nu mai acceptă un sistem bazat pe privilegii și risipă.

„PSD are experiență în promisiuni frumoase, pe care apoi le uită și le sabotează în practică. Dar România se schimbă și nu mai suportă sistemul patentat în ultimii ani, al privilegiilor și al risipei. Oamenii resping cutiile de pantofi ca instrument de guvernare”, a declarat acesta.

PNL intră în opoziție și promite să sancționeze derapajele

„PNL intră în opoziție cu aceeași obligație pe care și-a asumat-o și la guvernare: să apere interesul public, legea și bunul-simț și să fie un factor de modernizare a României. Vom urmări fiecare pas al guvernării și vom sancționa fiecare derapaj”, a afirmat președintele liberal.

Acesta a susținut că PSD trebuie să își asume responsabilitatea pentru soluțiile pe care le-a propus cât timp s-a aflat în opoziție și să demonstreze că le poate aplica din poziția de partid aflat la conducerea Guvernului.

„Am văzut că PSD a avut soluții minunate pentru toate problemele cât timp răspunderea era la altcineva. Acum trebuie să aplice aceste soluții și, în același timp, să atingă țintele asumate”, a spus Bolojan.

Liderul PNL a criticat și unele dintre măsurile incluse în programul de guvernare, amintind de vânzarea unor pachete de acțiuni deținute de stat la companii.

„Văd că în programul de guvernare se găsesc soluții pe care PSD și cei plătiți de el le demonizau în fața fiecărui microfon disponibil și care au justificat doborârea guvernului. Mă gândesc la vânzarea unor pachete de acțiuni de la companii”, a afirmat Bolojan.

În final, președintele PNL a acuzat PSD că a susținut că majorarea TVA putea fi evitată, deși, în opinia sa, măsura era inevitabilă.

Discursul lui Ilie Bolojan s-a încheiat după expirarea timpului alocat intervenției în plenul Parlamentului, moment în care microfonul i-a fost oprit.