Liderul PSD, Sorin Grindeanu, a lansat marți, 20 octombrie, atacuri dure la adresa USR și PNL, în discursul susținut în plenul reunit al Parlamentului. Social-democratul a anunțat că PSD va vota Guvernul condus de premierul desemnat Luca Niculescu, dar a avertizat că partidul său nu va prelua responsabilitatea pentru politicile fostului Executiv condus de Ilie Bolojan.

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„Vă dau o primă veste bună: Guvernul Bolojan pleacă, dar factura guvernării sale rămâne pe masa românilor”, și-a început Sorin Grindeanu discursul.

Liderul PSD a criticat activitatea Guvernului Bolojan și a acuzat PNL și USR că s-au concentrat pe lupta pentru putere în detrimentul problemelor cu care se confruntă populația.

„Timp de șase luni, PNL și USR s-au luptat pentru putere, în timp ce bolnavii s-au luptat pentru viață fără tratamente. Acest lucru trebuie să se oprească. Astăzi, Partidul Social Democrat a ales responsabilitatea. Votăm astăzi Guvernul Niculescu pentru că România are nevoie de o schimbare de direcție. Dar să fie clar: nu vom administra eșecul Guvernului Bolojan și al dreptei. Îl vom expune public din prima zi”, a afirmat liderul PSD.

Grindeanu, atac la adresa USR: „Ați plecat de la zero și la zero ați rămas”

Sorin Grindeanu a lansat un atac dur la adresa USR, criticând formațiunea pentru discursul despre reformă, competență și integritate.

„Ați venit la guvernare cu discursuri despre reformă, competență și integritate. Plecați de la putere cu un lider condamnat, un salvator sub braț și cu agenda publică ocupată de ură și istericale”, a declarat acesta.

„Da, atât de jos ați adus nivelul. Ați plecat de la zero și la zero ați rămas, în timp ce pe voi vă preocupă bârfele mizere”, a continuat liderul social-democrat.

Grindeanu a cerut USR să ofere explicații în legătură cu situația unor companii și cu anumite contracte, menționând șantierul naval Mangalia, Sadu, Romaero și contractele din programul SAFE.

„Românii așteaptă explicații de la USR pentru jaful de la șantierul Mangalia, pentru jaful de la Sadu, pentru jaful de la Romaero, pentru contractele pe SAFE- contract cu contract, decizie cu decizie, leu cu leu. Până atunci, la fel ca doamna Țoiu, le urez și eu condoleanțe tuturor catastrofelor USR care își vor pierde sinecurile grase de la stat”, a declarat Sorin Grindeanu.

Acesta a încheiat atacul cu o referire la primarul Timișoarei, Dominic Fritz.

„Drum bun, dar aveți grijă că nu toți sunteți la fel de norocoși ca Fritz. Nu toți vă veți putea angaja singuri la partid pe mii de euro”, a afirmat liderul PSD.

Ce le-a reproșat liberalilor

Sorin Grindeanu a criticat și PNL, afirmând că liberalii se află de șapte ani la guvernare și că mai mulți premieri ai partidului au ajuns la conducerea Guvernului cu sprijinul PSD.

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„Doamnelor și domnilor de la PNL, în aceste zile se împlinesc fix șapte ani de când sunteți fără pauză la guvernare. Deși nu ați câștigat niciodată alegerile, patru premieri liberali au ajuns la putere cu voturile PSD”, a declarat Grindeanu.

Liderul social-democrat a susținut că partidul său a contribuit în repetate rânduri la formarea unor majorități parlamentare și la menținerea stabilității politice.

„Să fim sinceri, PSD a fost de multe ori pentru voi un fel de Cruce Roșie. Uneori am acceptat compromisuri grele și v-am pus pe liste comune pentru a vă salva sigla istorică a partidului. Am construit împreună majorități și am asigurat stabilitate atunci când am considerat că interesul țării o cere”, a afirmat acesta.

Grindeanu le-a transmis liberalilor că votul pentru noul Guvern îi responsabilizează în privința rezultatelor viitorului Executiv.

„Astăzi a venit momentul să întoarceți acel sprijin, iar electoratul de dreapta își dorește la fel de mult schimbarea direcției acestei țări”, a adăugat liderul PSD.

În discursul său, liderul PSD a criticat și situația economică a țării, folosind două declarații atribuite premierului demis Ilie Bolojan pentru a descrie bilanțul fostului Executiv.

„Performanța Guvernului Bolojan a fost sintetizată perfect chiar de către domnul premier demis. Ilie Bolojan și-a început mandatul avertizând că România riscă să intre în incapacitate de plată și l-a încheiat spunând că este nevoie de un guvern care să evite colapsul. Așadar, am trecut de la incapacitate de plată la colaps. Cam acesta este adevăratul bilanț al fostului Guvern”, a declarat Sorin Grindeanu.

Liderul PSD a susținut că economia are nevoie de măsuri de sprijin și că populația nu mai poate suporta efectele austerității.

„Avem o economie care are nevoie astăzi de oxigen și familii care nu mai suportă austeritatea. Reducerea deficitului este absolut necesară. PSD își asumă pe deplin acest obiectiv. Vom respecta toate angajamentele pe care le avem față de agențiile de rating și partenerii noștri europeni, dar nu vom reduce deficitul prin sărăcirea românilor și sufocarea economiei”, a conchis liderul PSD.

Guvernul condus de premierul desemnat Luca Niculescu a ajuns marți, 20 octombrie, la votul de învestitură în plenul reunit al Parlamentului. După trei tentative eșuate de formare a unui Cabinet, noul Executiv a încercat să obțină susținerea necesară cu ajutorul voturilor PSD, PNL și UDMR, precum și al altor grupuri parlamentare.