Ursula von der Leyen, mesaj pentru noul premier al României: „Nu avem timp de pierdut”

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, l-a felicitat pe Luca Niculescu pentru preluarea funcției de prim-ministru al României, transmițându-i că România și Uniunea Europeană au de făcut lucruri importante, atât în plan economic, cât și în domeniul securității.

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen Foto: Inquam photos

„Felicitări lui Luca Niculescu pentru preluarea funcției de prim-ministru al României! Avem o muncă importantă în fața noastră: să creăm oportunități pentru oameni și pentru companii și să consolidăm securitatea pe flancul nostru estic. Nu avem timp de pierdut. Să mergem înainte împreună, pentru România și pentru Europa”, a transmis Ursula von der Leyen, marți, într-un mesaj publicat pe rețeaua X.

Șefa Comisiei Europene a evidențiat astfel două dintre prioritățile cooperării dintre București și Bruxelles: crearea de oportunități pentru cetățeni și mediul de afaceri, precum și consolidarea securității pe flancul estic al Europei.

După aproape șase luni de criză politică și trei încercări eșuate de formare a unui Executiv, România are un nou Guvern.

Cabinetul condus de Luca Niculescu a primit marți, 20 octombrie, votul de învestitură al Parlamentului, cu 280 de voturi pentru și 58 împotrivă.

Susținut de PSD, PNL, UDMR și alți parlamentari, noul premier a anunțat că va convoca prima ședință de Guvern chiar în această seară, promițând măsuri pentru combaterea risipei, temperarea creșterii prețurilor și protejarea economiei.

Miniștrii și premierul Luca Niculescu au depus jurământul în fața președintelui Nicușor Dan.

Noul premier al României, Luca Niculescu, a declarat că își începe mandatul cu încredere, în ciuda provocărilor care urmează, și le-a mulțumit partidelor care nu au intrat la guvernare, dar au votat pentru învestirea noului Executiv.

„Au fost zile întregi de discuții și consultări. Rezultatul îl aveți în față”, a declarat Luca Niculescu, după învestirea Guvernului.