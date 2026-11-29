Agenția Națională pentru Sport a făcut controale la Complexul Sportiv „Arcul de Triumf”, unde a descoperit mai multe probleme legate de administrarea instituției și de gestionarea banilor.

Foto: Facebook @CSNAT

În urma verificărilor, reprezentanții agenției au anunțat că au trimis sesizări către organele de cercetare penală, pentru ca situația să fie investigată.

„Complexul Sportiv Naţional „Arcul de Triumf” este o instituţie publică cu personalitate juridică, iar conducerea acestuia răspunde, potrivit legii, de gestionarea bugetului, a veniturilor proprii şi a patrimoniului pe care îl administrează. Agenţia Naţională pentru Sport repartizează creditele bugetare aprobate şi verifică utilizarea acestora în condiţii de legalitate. Agenţia Naţională pentru Sport a asigurat şi asigură finanţarea Complexului Sportiv Naţional „Arcul de Triumf” în limita bugetului aprobat şi a aprobat în mod constant cheltuielile pentru care au fost prezentate documentele justificative, cu prioritate cele privind utilităţile, cheltuielile de personal şi funcţionarea curentă a bazei sportive. Verificarea documentelor justificative este o obligaţie legală şi o garanţie a utilizării corecte a banului public.

Agenţia Naţională pentru Sport aprobă bugetul anual al Complexului Sportiv Naţional „Arcul de Triumf”. Repartizarea acestuia pe trimestre este propusă de Complexul Sportiv Naţional „Arcul de Triumf”, ca ordonator de credite, şi aprobată apoi de Agenţia Naţională pentru Sport. Faptul că cea mai mare parte a subvenţiei pentru bunuri şi servicii a fost programată în primele două trimestre reflectă propria planificare a conducerii acestuia, care avea obligaţia să-şi organizeze cheltuielile pentru întregul an.

Bugetul total al Complexului Sportiv Naţional „Arcul de Triumf” pentru anul 2026, format din subvenţia de la bugetul de stat şi din veniturile proprii, se menţine în acelaşi trend cu cel din anii 2023, 2024 şi 2025. Complexul Sportiv Naţional „Arcul de Triumf” realizează, totodată, venituri proprii importante din activităţile desfăşurate, care rămân la dispoziţia instituţiei. Dificultăţile de plată semnalate de conducerea Complexului Sportiv Naţional „Arcul de Triumf” nu sunt determinate de lipsa resurselor financiare, ci de modul în care acestea sunt gestionate şi de ordinea de prioritate în care sunt angajate şi plătite cheltuielile!”, se arată în comunicatul ANS.

ANS reclamă nereguli

Statul român a realizat investiţii publice importante în această bază sportivă, una dintre cele mai noi şi mai moderne din ţară, aflată în funcţiune de doar câţiva ani. Infrastructura pusă la dispoziţia Complexului Sportiv Naţional „Arcul de Triumf” îi permite să obţină venituri proprii semnificative şi să îşi acopere în mare măsură cheltuielile de funcţionare, precizează ANS.

„Este firesc ca o bază sportivă nouă să necesite resurse publice mai reduse decât complexurile sportive mai vechi, în care sunt necesare investiţii pentru aducerea lor la standardele actuale. Agenţia Naţională pentru Sport răspunde de toate ramurile sportive şi de toate bazele sportive aflate în administrarea sa şi are obligaţia de a repartiza resursele disponibile echilibrat, în funcţie de nevoile reale ale fiecăreia.

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Mai mult, pentru a evita blocarea conturilor şi pierderea eşalonării la plată, Agenţia Naţională pentru Sport a aprobat suplimentarea creditelor pentru cheltuielile de personal ale Complexului Sportiv Naţional „Arcul de Triumf”, destinată exclusiv stingerii obligaţiilor fiscale eşalonate către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală. Aceste obligaţii au rezultat din încadrarea şi plata de către Complexul Sportiv Naţional „Arcul de Triumf” a unui număr de salariaţi peste numărul de posturi aprobat, fără acordul Agenţiei Naţionale pentru Sport!”, se mai arată în comunicat.

Controalele au vizat banii, achizițiile și administrarea patrimoniului

În anul 2025, Agenţia Naţională pentru Sport a efectuat o acţiune de control la Complexul Sportiv Naţional „Arcul de Triumf”, care a vizat gestiunea financiară, achiziţiile publice, personalul şi administrarea patrimoniului. Controlul a relevat aspecte care au condus la suspiciuni privind legalitatea unor operaţiuni, motiv pentru care constatările au fost transmise organelor competente, inclusiv Curţii de Conturi a României.

Curtea de Conturi a României a desfăşurat, la rândul său, o misiune de audit la Complexul Sportiv Naţional „Arcul de Triumf”, ale cărei verificări au fost finalizate în luna noiembrie 2026. Agenţia Naţională pentru Sport aşteaptă comunicarea raportului final şi va face publice concluziile acestuia, în condiţiile legii. Având în vedere aspectele noi ieşite la iveală din verificarea documentelor, în luna noiembrie 2026 a fost dispusă o nouă acţiune de control, aflată în desfăşurare. Agenţia Naţională pentru Sport a solicitat în mod repetat Complexului Sportiv Naţional „Arcul de Triumf” documentele justificative necesare acestor verificări şi deschiderilor de credite.

Verificările au relevat şi indicii privind posibile situaţii de conflict de interese în relaţiile contractuale ale Complexului Sportiv Naţional „Arcul de Triumf” cu unii operatori economici, inclusiv legături între aceştia şi persoane din cadrul instituţiei, care au fost aduse la cunoştinţa autorităţilor competente.

În urma constatărilor acţiunilor de control, Agenţia Naţională pentru Sport precizează că a formulat o plângere penală, în baza căreia a fost constituit un dosar penal, aflat în cercetare la structurile de investigare a criminalităţii economice din cadrul Poliţiei, cu care Agenţia Naţională pentru Sport colaborează. Agenţia Naţională pentru Sport nu comentează aspectele aflate în curs de verificare sau pe rolul instanţelor de judecată şi respectă prezumţia de nevinovăţie a tuturor persoanelor implicate. Stadionul Naţional de Rugby „Arcul de Triumf” îşi desfăşoară activitatea în mod normal şi găzduieşte în continuare competiţiile şi pregătirea loturilor naţionale, conform news.ro.

„Agenţia Naţională pentru Sport a ales până acum să nu facă publice detaliile verificărilor, din respect pentru procedurile în curs, şi îşi va menţine această poziţie până la finalizarea tuturor verificărilor şi a dosarelor aflate în cercetare. Imediat ce toate rezultatele vor fi finale, Agenţia Naţională pentru Sport va prezenta opiniei publice toate informaţiile – date, cifre şi contracte, astfel încât fiecare să poată aprecia dacă demersurile Agenţiei Naţionale pentru Sport au fost justificate şi dacă banii publici au fost utilizaţi corespunzător!”, se mai menţionează în comunicat.