Liderul AUR, George Simion, a lansat un atac dur la adresa partidelor care susțin învestirea noului Guvern, anunțând că parlamentarii formațiunii sale nu vor acorda niciun vot Executivului. În timpul discursului din Parlament, Simion a cerut „Libertate pentru Călin Georgescu”.

George Simion, liderul AUR Foto: Inquam Photos / George Călin

George Simion a anunțat, marți, 20 octombrie, că AUR nu va susține învestirea noului Guvern, pe care l-a numit „guvern marionetă”. Liderul formațiunii a criticat partidele care formează noua majoritate parlamentară și le-a cerut aleșilor PNL să nu voteze noul Cabinet.

„Nu cred că e vreo surpriză, știți foarte bine câte voturi o să primiți din partea AUR pentru acest guvern marionetă. Zero. Noi nu suntem trădători”, a declarat George Simion.

Acesta a făcut apel la parlamentarii celorlalte formațiuni politice, în special la cei liberali, să respingă noul Executiv, susținând că politicile viitorului Cabinet vor continua să afecteze nivelul de trai al populației.

„Fac apel la toți parlamentarii cu coloană vertebrală, sunt câțiva și la PNL, nu vă murdăriți și nu votați acest guvern. Nu va face decât să continue sărăcirea populației”, a afirmat liderul AUR.

George Simion către Ilie Bolojan: „Ce faceți voi aici se cheamă trădare”

În discursul său, George Simion l-a atacat direct pe Ilie Bolojan, acuzându-l că a acceptat să susțină o nouă formulă guvernamentală alături de partide cu care liberalii s-au aflat în conflict în ultimele luni.

Liderul AUR a susținut că disputele dintre formațiunile politice au fost doar de fațadă și a pus sub semnul întrebării motivele pentru care acestea au ajuns să voteze împreună.

„De 5 luni vă prefaceți că vă certați, că ați rupt alianța, azi ajungeți să votați cot la cot. Domnule Bolojan, cu ce vă au la mână, cu ce vă șantajează, nu vă mai ascundeți în spatele unor cuvinte mari- responsabilitate, stabilitate. Ce faceți voi aici se cheamă trădare”, a declarat George Simion.

Afirmațiile privind un presupus șantaj au fost formulate de liderul AUR fără ca acesta să prezinte dovezi în declarațiile citate.

Simion a avertizat că partidele care susțin noul Guvern ar putea ajunge, în viitor, să solicite sprijinul AUR pentru demiterea Executivului.

„O să veniți la noi pentru moțiune de cenzură”, a spus acesta.

„Libertate pentru Călin Georgescu”

Unul dintre momentele discursului a fost cel în care liderul AUR a adus în discuție numele lui Călin Georgescu, fost candidat la alegerile prezidențiale.

„Libertate pentru Călin Georgescu. Vai, ce vă excitați când auziți numele ăsta”, a spus George Simion, adresându-se parlamentarilor prezenți.

Liderul AUR a continuat cu un mesaj despre soția lui Călin Georgescu.

„Mă uit la o femeie care luptă pentru soțul și familia ei, o familie hotărâtă, puternică, luptătoare, așa trebuie să fie și România noastră. Puteți doar amâna inevitabilul”, a declarat Simion.