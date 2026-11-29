O guvernare de dreapta plus extrema dreaptă, după opt ani de administrație socialistă condusă de Pedro Sánchez, ar putea schimba semnificativ direcția politicilor publice din Spania, în special în domenii precum migrația, agricultura, energia, tehnologia și drepturile femeilor.

Alberto Núñez Feijóo și Santiago Abascal Foto: FOTO: AFP

Deși Vox are o poziție critică față de instituțiile europene și față de președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, Spania este considerată în continuare una dintre țările profund proeuropene. Integrarea europeană a fost strâns legată de tranziția democratică de după moartea dictatorului Francisco Franco, iar apartenența la Uniunea Europeană a devenit o componentă importantă a identității democratice spaniole.

Migrația: prioritate pentru cetățenii spanioli

Politica migrației este unul dintre domeniile în care schimbarea de guvern ar putea produce cele mai importante modificări. Atât PP, cât și Vox au criticat regularizarea unui număr mare de migranți, susținută de guvernul Sánchez. Partidul lui Feijóo propune inclusiv interzicerea unor astfel de măsuri.

Migrația a ajuns pe locul al doilea în topul preocupărilor populației spaniole, după problema locuințelor. Criza din Ceuta, unde zeci de mii de persoane, în principal tineri din Maroc, au intrat în Spania, a contribuit la înăsprirea discursului formațiunilor de dreapta.

Vox promovează conceptul de „prioritate națională”, care presupune acordarea unui acces preferențial cetățenilor spanioli la servicii publice precum locuințele sociale, educația și ajutoarele de stat.

PP susține, la rândul său, introducerea unor criterii de prioritate pentru accesul la anumite beneficii și resurse publice, însă propune ca acestea să se aplice și persoanelor care locuiesc legal în Spania de o perioadă îndelungată.

Vox susține și politica de „remigrație”, un concept promovat în special de grupările de extremă dreapta din Germania și Austria, care vizează întoarcerea migranților în țările de origine. Partidul Popular se distanțează însă de această propunere, iar Comisia Europeană a avertizat că asemenea măsuri nu sunt compatibile cu legislația comunitară.

Agricultura: un domeniu vizat de Vox

Agricultura ar putea deveni unul dintre principalele domenii de influență ale formațiunii conduse de Santiago Abascal într-o eventuală coaliție cu PP.

Vox consideră zonele rurale drept o componentă esențială a identității naționale și a încercat în repetate rânduri să obțină portofoliile agriculturii în guvernele regionale în care a participat la guvernare alături de conservatori.

Un eventual guvern național de coaliție ar putea oferi partidului lui Abascal controlul asupra acestui domeniu.

Sectorul agricol spaniol depinde în mare măsură de forța de muncă migrantă, iar Vox a sugerat extinderea principiului priorității naționale și în agricultură. Formațiunea susține majorarea salariilor pentru ca aceste locuri de muncă să devină mai atractive pentru cetățenii spanioli.

PP propune, în schimb, acordarea de vize temporare și recrutarea lucrătorilor direct din țările de origine.

O altă posibilă sursă de tensiuni cu Uniunea Europeană ar putea fi politica comercială. Vox se opune acordului comercial dintre UE și Mercosur, considerând că acesta dezavantajează producătorii spanioli. PP susține, în general, acordul, dar cere ca produsele importate să respecte standarde de siguranță alimentară și de producție echivalente celor aplicate în Spania.

În privința subvențiilor agricole europene, cele două partide au o poziție comună cu actualul guvern socialist: se opun reducerii fondurilor destinate Politicii Agricole Comune în viitorul buget multianual al UE.

Tehnologie: o abordare mai puțin critică față de marile companii

Guvernul Pedro Sánchez a criticat în repetate rânduri influența marilor companii tehnologice, pe care premierul le-a numit „tehno-oligarhi”.

Această confruntare ar putea dispărea în cazul instalării unui guvern PP-Vox. Santiago Abascal s-a întâlnit cu Elon Musk, care și-a exprimat public sprijinul pentru formațiunea de extremă dreapta.

Există însă și diferențe între cele două partide. Alberto Núñez Feijóo susține interzicerea accesului copiilor sub 14 ani la rețelele sociale, în timp ce Vox se opune unor astfel de restricții.

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O schimbare mai importantă ar putea viza centrele de date. Guvernul socialist a adoptat recent un decret care stabilește limite privind consumul energetic al acestor centre și introduce condiții legate de suveranitatea digitală.

Alberto Nadal, responsabilul PP pentru politicile industriale, a anunțat că partidul intenționează să abroge legea dacă ajunge la guvernare, ceea ce ar putea facilita extinderea sectorului.

Energie și climă: o posibilă schimbare de direcție

Spania s-a numărat printre cele mai ambițioase state europene în privința tranziției energetice și a combaterii schimbărilor climatice, în timpul guvernării socialiste. O coaliție PP-Vox ar putea modifica această abordare, mai ales dacă formațiunea lui Abascal va avea o influență importantă asupra politicilor guvernamentale.

Vox critică de mai mulți ani măsurile climatice europene și consideră că unele dintre problemele agriculturii spaniole sunt provocate de reglementările de mediu. Partidul a criticat inclusiv defrișarea unor plantații de măslini pentru instalarea panourilor solare.

PP susține o relaxare a regulilor europene privind clima și energia, în linie cu poziția Partidului Popular European.

Ambele formațiuni sunt favorabile prelungirii duratei de funcționare a centralelor nucleare.

Cu toate acestea, tranziția energetică ar putea fi dificil de inversat. Potrivit Agenției Internaționale pentru Energie, ponderea energiei regenerabile în producția de electricitate a Spaniei a crescut de la 35% în 2015 la 56% în 2025.

China: Madridul ar putea adopta o poziție mai fermă

Sub guvernarea lui Pedro Sánchez, Spania a devenit unul dintre susținătorii europeni ai consolidării relațiilor cu Beijingul, stabilind inclusiv un dialog strategic cu președintele chinez Xi Jinping.

Alberto Núñez Feijóo a promis că va respecta eventualele acorduri europene privind înăsprirea poziției față de China.

Vox are o atitudine critică față de Beijing și l-a acuzat în 2025 pe Sánchez că flatează „dictatura comunistă chineză”.

Ambele partide susțin excluderea furnizorilor considerați cu risc ridicat din achizițiile publice, menționând în special compania Huawei. Ele au criticat și reînnoirea unor contracte cu grupul chinez de către actualul guvern.

O eventuală schimbare de politică nu ar fi însă lipsită de dificultăți. Unele dintre cele mai importante investiții chineze din Spania sunt concentrate în regiuni conduse de Partidul Popular, precum Galicia, Andaluzia și Valencia.

Drepturile femeilor și războaiele culturale

O eventuală participare a Vox la guvernare ar marca o schimbare importantă față de agenda progresistă promovată de executivul socialist al lui Pedro Sánchez.

În campania electorală, Feijóo a promis că va elimina statutul de minister al Ministerului Egalității și va transfera atribuțiile acestuia, în special cele legate de egalitatea de gen, către un alt departament guvernamental.

Vox ar putea solicita înființarea unui Minister al Familiei, după modelul propus în unele dintre administrațiile regionale în care a participat la guvernare.

Liderul PP a deschis și dezbaterea privind o posibilă modificare a legislației referitoare la avort, susținând că părinții minorelor care decid să întrerupă o sarcină ar trebui informați despre această decizie.

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În schimb, PP intenționează să mențină actualul consens legislativ privind violența de gen, în timp ce Vox susține înlocuirea acestei abordări cu conceptul de violență intrafamilială și cere abrogarea unor legi pe care le consideră discriminatorii față de bărbați.

Disputele culturale ar putea viza și tradițiile spaniole. Ambele partide susțin protejarea vânătorii și permiterea vânării lupilor pentru protejarea animalelor domestice în nordul țării.

Coridele ar putea deveni un alt subiect important de confruntare politică. Ministrul Culturii, Ernest Urtasun, reprezentant al formațiunii de stânga Sumar, a eliminat în 2024 premiul național pentru coride. Atât PP, cât și Vox au promis că îl vor reinstaura.

O guvernare comună a celor două partide ar putea, astfel, să schimbe prioritățile Spaniei în numeroase domenii, de la migrație și energie până la relațiile cu Beijingul și politicile sociale. Rămâne însă de văzut cât de mult va influența Vox programul unui executiv condus de Alberto Núñez Feijóo și în ce măsură acesta va reuși să mențină echilibrul între orientarea conservatoare a PP și agenda radicală a aliatului său.