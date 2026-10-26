Bolojan, lecție de economie pentru Grindeanu, după ce a fost acuzat că a sărăcit românii. „Își fabrică scuzele pentru un eșec”

Fostul premier Ilie Bolojan a ținut să-i dea o replică liderului social democrat Sorin Grindeanu, care duminică a criticat politicile economice ale guvernării trecute.

Ilie Bolojan și Sorin Grindeanu Foto: Inquam Photos/Profimedia

Președintele PNL Ilie Bolojan l-a criticat pe liderul PSD, Sorin Grindeanu, într-o postare publicată luni pe Facebook, acuzându-l că își asumă rolul unui „premier de facto” și că încearcă să pregătească justificări pentru un posibil eșec în atingerea țintei de deficit bugetar.

Bolojan susține că agențiile internaționale de rating nu au retrogradat România și au estimat deficite cuprinse între 5,8% și 6,2% din PIB pentru 2026.

„Observ că domnul Grindeanu își asumă rolul unui premier de facto, anunțând activități și stabilind, practic, agenda domnului Niculescu. Ar fi și mai bine dacă domnul Grindeanu ar ști, totuși, despre ce vorbește. Asta pentru că deficitul României, calculat pe baza tuturor datelor și cu toate facturile emise pe masă, a fost estimat de agențiile de rating. Ar trebui să știe că experții acestora întorc pe toate părțile cifrele și se uită la toate detaliile, pentru că răspund în fața propriilor clienți. Dacă greșesc, își compromit propria credibilitate. Agențiile de rating nu numai că nu au retrogradat România, dar au estimat pentru țara noastră următoarele deficite totale pentru 2026: Moody’s – 5,8% din PIB, Fitch – 5,9% și Standard & Poor’s – 6,2% din PIB. Sau contestă domnul Grindeanu competența agențiilor de rating? Să le-o spună când se întorc”, a scris Bolojan pe Facebook.

Fostul premier îl mai acuză pe Grindeanu că își pregătește scuzele pentru un eșec bugetar și că PNL va sta cu ochii pe liderul PSD.

„Acuză domnul Grindeanu Ministerul Finanțelor că a indus în eroare agențiile de rating, în condițiile în care PSD a avut reprezentanți la vârful acestuia tot anul, inclusiv în perioada de interimat? Asta îl va ajuta mult în relația cu piețele și investitorii. Un mare “atu” pentru România în negocieri. Știe diferența dintre un deficit de etapă, trimestrial, când ai avansat multe cheltuieli ca să termini PNRR, și deficitul de la finalul anului, când îți vor intra banii din cererile de plată PNRR 5 și 6, cu excepția, desigur, a banilor pierduți din vina PSD din cauza nerespectării țintelor de decarbonizare și a neaprobării legii salarizării? E cam ca atunci când trebuie să scoți mai mulți bani din cutiile de pantofi ca să plătești diverse cheltuieli, urmând să le umpli la loc mai târziu. Astfel, la finalul anului, ai acolo cât ți-ai propus. Asta, dacă nu le golești din nou. Ori domnul Grindeanu nu înțelege nimic, ori, cel mai probabil, își fabrică scuzele pentru un eșec. Vrea să mai arunce cu bani la rectificările bugetare din zilele următoare și să nu ia măsurile de control al cheltuielilor la final de an, iar dacă se va rata ținta de deficit, să poată da vina pe cei ale căror estimări au fost considerate în regulă de trei agenții de rating. Vrea să justifice de ce bugetul de anul viitor nu va include promisiunile făcute în mod populist. Pentru că acestea nu au acoperire. Noi vom sta cu ochii pe tot ceea ce vor face”, a cocluzionat Ilie Bolojan.

Ce a spus Sorin Grindeanu

Duminică, președintele PSD, Sorin Grindeanu, a criticat politicile economice ale guvernării, despre care a susținut că au sărăcit populația și au afectat firmele românești fără să rezolve problemele bugetare.

Liderul social-democrat a invocat facturi neachitate și un deficit bugetar ridicat și a anunțat că miniștrii PSD vor prezenta, săptămâna viitoare, măsuri concrete în mai multe domenii, de la sănătate și agricultură până la infrastructură și economie.

„A sărăcit românii, dar n-a salvat bugetul. Doar a sacrificat economia și a adâncit criza”, a scris liderul PSD.