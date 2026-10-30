Sorin Grindeanu, reproșuri la adresa lui Ilie Bolojan după rectificarea bugetară: „Facturile neplătite nu înseamnă economii!”

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a criticat politicile economice ale Guvernului și a cerut o nouă rectificare bugetară, ce ar putea fi organizată la jumătatea lunii noiembrie. Reacția vine după ce Guvernul a adoptat prima rectificare bugetară, prin care sunt asigurate fonduri pentru plata pensiilor, medicamente, spitale și asistență socială.

Președintele PSD, Sorin Grindeanu. Foto: Sabin Cirstoveanu

Liderul social-democrat a susținut că statul trebuie să își achite toate obligațiile până la sfârșitul anului și să prezinte transparent situația reală a finanțelor publice.

„Asigurăm finanțarea pentru medicamente și spitale. Acoperim necesarul pentru plata pensiilor până la sfârșitul anului. Alocăm fondurile pentru asistenții sociali, persoanele cu dizabilități și protecția copilului. Și începem să readucem lichiditate în economie prin plata datoriilor către firmele românești”, a transmis Sorin Grindeanu, într-o postare publicată pe Facebook.

Acesta consideră necesară o a doua rectificare bugetară, după publicarea prognozei oficiale a Comisiei Europene și a rapoartelor Institutului Național de Statistică.

Potrivit liderului PSD, trebuie făcută o distincție clară între deficitul cash, care reflectă plățile efectuate efectiv, și deficitul ESA, care include și obligațiile recunoscute contabil, dar încă neachitate.

Grindeanu a folosit o comparație pentru a explica diferența dintre cele două tipuri de deficit și a lansat un atac la adresa premierului Ilie Bolojan.

„Vreau să explic foarte simplu, inclusiv pentru propaganda de dreapta, de ce este important acest lucru. Dacă o familie nu își plătește ratele timp de șase luni, poate părea că are mai mulți bani în buzunar. Dar asta NU înseamnă că a scăpat de datorii. Înseamnă doar că a amânat plata unor obligații. La fel se întâmplă și cu bugetul statului: un deficit cash mai mic nu înseamnă automat că statul are mai puține datorii sau că situația sa financiară s-a îmbunătățit”, a explicat acesta.

„Sper că acum este suficient de clar și pentru domnul Bolojan: facturile neplătite nu înseamnă economii! ”, a adăugat președintele PSD.

Liderul social-democrat a susținut că ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, trebuie să prezinte toate facturile restante, inclusiv cele pentru concedii medicale, rambursări de TVA, compensări la energie și lucrări de investiții.

În același mesaj, Grindeanu a invocat estimările Comisiei Naționale de Strategie și Prognoză, potrivit cărora economia României ar urma să scadă cu 0,4% în 2026, producția industrială cu 3,3%, iar puterea de cumpărare a salariului mediu net cu 3,3%.

„Românii și companiile au suportat costul austerității, dar reformele promise și relansarea economică nu s-au materializat”, a afirmat liderul PSD, care a pledat pentru trecerea de la măsurile de austeritate la relansarea economică.

„Obiectivul nostru este simplu: o economie care produce mai mult, companii care pot investi și locuri de muncă mai bine plătite”, a conchis Sorin Grindeanu.