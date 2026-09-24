Diplomație în metafore. Oana Țoiu a comparat relația România - SUA cu un „un milkshake”: „Dragostea este încă acolo”

Oana Țoiu, ministrul de Externe, a folosit două metafore neobișnuite pentru a descrie relația României cu Statele Unite, în cadrul unei discuții găzduite de Consiliul pentru Relații Externe, în marja Adunării Generale ONU.

Oana Țoiu și Radosław Sikorski, în timpul discuțiilor Foto: FB Oana Țoiu

Oana Țoiu și omologul său polonez, vicepremierul Radosław Sikorski, au discutat despre realitățile de pe Flancul Estic, impactul războiului și necesitatea de a ne întări relațiile transatlantice.

Vorbind alături de vicepremierul polonez Radosław Sikorski despre relația cu SUA, Țoiu a preluat comparația acestuia cu o căsnicie și a afirmat că, din perspectiva Bucureștiului, „dragostea este încă acolo”, potrivit Mediafax.

Ministrul român de Externe a explicat că România își dorește o relație transatlantică consolidată: „să avem, în această căsnicie, capacitatea de a cumpăra împreună o casă mai mare”.

Investițiile americane, pilon al parteneriatului

Oana Țoiu a amintit prezența militară americană în România și proiectele strategice comune: investițiile de miliarde planificate la baza Mihail Kogălniceanu, sistemul de la Deveselu și cooperarea în apărarea împotriva unor potențiale atacuri iraniene.

Ministrul român a subliniat că încrederea construită în timp contribuie inclusiv la capacitatea SUA de a-și proiecta puterea.

Metafora „milkshake-ului”, deslușită de Oana Țoiu

Ministrul a comparat interdependența economică și de securitate dintre cele două state cu un desert ale cărui ingrediente nu mai pot fi separate:

„Când ai acest milkshake extraordinar, nu există nicio modalitate de a scoate căpșunile și restul ingredientelor înapoi din rețetă. Nu funcționează așa”, a spus Țoiu, adăugând că aceasta este etapa actuală a relației bilaterale.

Politica externă și costul vieții

Oana Țoiu a legat apoi politica externă de preocupările cotidiene ale cetățenilor americani și europeni.

„Ceea ce se întâmplă în lumecontribuie în mod direct la aceste obiective privind costul zilnic al vieții”, a afirmat ministrul.

Totodată, respins ideea că politica externă și problemele interne ar fi priorități aflate în competiție:

„Nu este o competiție, este, mai degrabă, o complementaritate”, a conchis șefa diplomației.

„Este important ca partenerii noștri americani și internaționali să înțeleagă exact eforturile și viziunea României”

Ulterior, într-o postare pe Facebook, Oana Țoiu a vorbit despre discuțiile purtate cu omologul polonez.

„Particip la New York, în marja Adunării Generale ONU, la o dezbatere de nivel înalt găzduită de Consiliul pentru Relații Externe (CFR), unul dintre cele mai prestigioase centre de reflecție și politică externă din lume.

Alături de omologul meu polonez, vicepremierul Radosław Sikorski, explicăm perspectiva țărilor noastre acolo unde contează. Discutăm despre realitățile de pe Flancul Estic, impactul războiului și necesitatea de a ne întări relațiile transatlantice.

Conversația este moderată de Mary Louise Kelly, jurnalistă la National Public Radio (NPR), cu o experiență vastă în politica internațională.

Când vorbim despre geopolitică și securitate regională la nivel înalt, vorbim, de fapt, despre liniștea și siguranța oamenilor noștri acasă și este important ca partenerii noștri americani și internaționali să înțeleagă exact eforturile și viziunea României”, a scris ministrul, joi, pe Facebook.