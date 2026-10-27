Nu ies 35 de miliarde. PSD i-a interzis lui Nazare să facă rectificare bugetară până nu prezintă deficitul exact - SURSE

Liderul PSD Sorin Grindeanu a discutat marți cu ministrul de Finanțe Alexandru Nazare despre situația deficitului bugetar. Grindeanu i-a cerut lui Nazare să nu prezinte niciun proiect de rectificare bugetară până când nu va publica cifrele exacte din bugetul statului, susțin surse politice pentru Adevărul. Conducerea PSD a calculat o gaură de cel puțin 35 de miliarde, ca urmare a facturilor restante lăsate de Guvernul Bolojan.

Foto: Alexandru Dobre

Suma cuprinde concedii medicale neplătite la timp, facturi restante la lucrări de infrastructură și drepturi salariale câștigate de magistrați.

Astfel, suma de 35 de miliarde ar îngreuna și mai mult situația fiscală a României. Rectificarea bugetară pregătită pentru luna noiembrie ar fi dată peste cap, deficitul bugetar ar crește din nou, iar majorarea pensiilor pentru 2027 ar rămâne sub semnul întrebării.

De asemenea, premierul Luca Niculescu nu exclude noi creșteri de taxe pentru a acoperi viitoarea indexare a pensiilor, susțin sursele citate. Nici ministrul de Finanțe, Alexandru Nazare, nu a respins această variantă.

Întrebat, la Digi 24, dacă poate garanta că nu vor crește taxele începând de anul viitor, Nazare a răspuns: „Nu îmi doresc taxe și impozite noi, dar avem nevoie de sustenabilitate. În momentul când vom discuta de un program nou trebuie bugetat, trebuie să găsim surse de finanțare. Noi la minister tragem niște linii, astfel încât să nu avem derapaje. Decizia politică e în Guvern și parlament. Noi avem grijă să menținem aceste echilibre, ca să nu pățim ca în anii trecuți, în care, tot timpul, la final de an, derapam de la ţintele anunţate”.