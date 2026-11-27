România se pregătește pentru o perioadă în care tot mai mulți oameni vor ieși la pensie, iar numărul celor care contribuie la buget va fi mai mic. Potrivit unui studiu al Asociației CFA România, în lipsa unor reforme, statul ar putea avea nevoie de finanțare suplimentară de 7,16% din PIB în 2035 pentru a susține pensiile, sistemul de sănătate și îngrijirea persoanelor vârstnice. Există însă și un scenariu în care această presiune ar putea fi redusă considerabil.

Presiunea pe plata pensiilor în 2035 va fi uriașî Foto: arhivă

România se apropie de o perioadă în care tot mai mulți oameni vor ieși la pensie, în timp ce numărul celor care lucrează și contribuie la buget va fi mai mic. Schimbarea demografică va pune presiune nu doar pe plata pensiilor, ci și pe spitale, servicii medicale și sistemele de îngrijire a persoanelor în vârstă.

Un studiu realizat de Asociația CFA România, intitulat „Presiunea demografică și viitorul economic al României. Costul inacțiunii și necesitatea reformelor”, estimează că statul ar putea avea nevoie de finanțare suplimentară echivalentă cu 7,16% din Produsul Intern Brut în 2035 pentru a acoperi cheltuielile cu pensiile, sănătatea și îngrijirea de lungă durată.

Aceasta este estimarea din scenariul în care România nu aplică reforme suplimentare. Dacă ar pune în practică un program ambițios de schimbări, necesarul ar putea fi redus la 0,99% din PIB.

Diferența dintre cele două scenarii depășește șase puncte procentuale din PIB. Cifrele nu reprezintă însă două prognoze sigure, ci rezultatele unor simulări bazate pe ipoteze diferite privind evoluția economiei, a populației și reformele care ar putea fi aplicate.

Este important și ce măsoară acest indicator. Cele 7,16 procente din PIB nu reprezintă toate cheltuielile statului cu pensiile și sănătatea, ci suma care ar trebui acoperită din alte surse ale bugetului public, după ce sunt luate în calcul veniturile dedicate acestor sisteme. Cu alte cuvinte, este diferența pe care statul ar trebui să o acopere pentru a putea susține cheltuielile estimate.

Doar puțin peste jumătate dintre adulții de vârstă activă contribuie la pensii

Problema nu ține doar de numărul tot mai mare al persoanelor care vor ajunge la pensie. România are deja o bază relativ restrânsă de oameni care contribuie la sistemul public.

Potrivit studiului CFA România, aproximativ două treimi dintre adulții de vârstă activă lucrează, dar numai puțin peste jumătate contribuie la sistemul public de pensii. În plus, o parte importantă dintre contribuabili au venituri declarate la nivelul salariului minim, ceea ce înseamnă și contribuții mai mici.

Diferența dintre oamenii care ar putea munci, cei care au efectiv un loc de muncă și cei care contribuie la pensii contează direct pentru finanțarea sistemului. Nu este suficient ca o persoană să fie aptă de muncă. Pentru ca bugetul să beneficieze de contribuțiile sale, aceasta trebuie să aibă un loc de muncă și venituri declarate.

De asemenea, salariile mai mari înseamnă, în general, contribuții mai consistente. Prin urmare, România are nevoie atât de mai mulți oameni integrați pe piața muncii, cât și de locuri de muncă mai bine plătite și de venituri declarate corect.

Dacă numărul contribuabililor crește prea lent, iar veniturile acestora rămân reduse, presiunea asupra bugetului va fi mai mare, chiar dacă economia continuă să se dezvolte.

Perioada cea mai dificilă este estimată între 2035 și 2055

Studiul identifică intervalul 2027-2035 drept perioada în care România ar trebui să pregătească sistemele publice pentru schimbările care urmează. Presiunea demografică ar urma să fie deosebit de puternică între 2035 și 2055.

În acești ani, necesarul anual de finanțare care ar trebui acoperit din bugetul general ar putea ajunge la aproximativ 7-8% din PIB. Calculul ia în considerare contribuțiile de asigurări sociale alocate sistemului public de pensii și încasările din contribuțiile de asigurări sociale de sănătate.

Presiunea va veni din mai multe direcții. Un număr mai mare de pensionari va însemna cheltuieli mai mari pentru plata pensiilor, iar îmbătrânirea populației va crește și nevoia de servicii medicale și de îngrijire pe termen lung.

În același timp, numărul celor care muncesc și contribuie la aceste sisteme ar putea să scadă. Astfel, statul va avea de acoperit cheltuieli mai mari cu venituri care nu vor crește în același ritm.

Efectele nu se vor limita la pensii și sănătate. Banii necesari pentru aceste domenii vor trebui găsiți în același buget din care sunt finanțate și școlile, infrastructura, apărarea, cercetarea și investițiile publice.

De ce nu este suficient ca economia să crească

O economie mai puternică poate aduce salarii mai mari, mai multe locuri de muncă și venituri suplimentare la buget. La fel, o colectare mai bună a taxelor poate reduce pierderile și poate pune la dispoziția statului bani care astăzi nu ajung în buget.

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Studiul CFA România avertizează însă că aceste măsuri nu vor fi suficiente dacă nu sunt schimbate și modul de organizare și finanțare a sistemelor de pensii, sănătate și îngrijire de lungă durată.

Cu alte cuvinte, statul nu trebuie doar să încaseze mai mulți bani, ci și să îi folosească mai eficient. Dacă sistemele publice rămân organizate în același mod, iar cheltuielile continuă să crească, veniturile suplimentare obținute prin dezvoltarea economiei ar putea să nu acopere diferența.

În sănătate, reformele trebuie să vizeze atât finanțarea, cât și modul în care sunt organizate serviciile și accesul pacienților la tratament. În cazul îngrijirii de lungă durată, va fi nevoie de servicii adaptate numărului tot mai mare de persoane care nu se mai pot descurca singure și au nevoie de sprijin.

Accesul la servicii medicale, educație și îngrijire ar trebui să fie mai puțin dependent de localitatea în care trăiește o persoană. În zonele în care aceste servicii sunt greu accesibile, familiile ajung să suporte o parte mai mare din costuri și responsabilități.

Ce ar însemna pentru România un scenariu cu reforme ambițioase

În scenariul de referință, necesarul suplimentar de finanțare pentru pensii, sănătate și îngrijire de lungă durată ajunge la 7,16% din PIB în 2035. În scenariul ambițios de reformă, acesta ar coborî la 0,99% din PIB.

Diferența arată cât de mult contează deciziile luate înainte ca presiunea demografică să ajungă la nivelul maxim. Rezultatul nu depinde doar de numărul persoanelor care vor ieși la pensie, ci și de câți oameni vor lucra, de veniturile lor, de contribuțiile încasate și de eficiența sistemelor publice.

Cifra de 0,99% din PIB nu trebuie interpretată ca o garanție că problema finanțării va fi aproape rezolvată. Este rezultatul unui scenariu care presupune reforme consistente și depinde de ipotezele folosite în simulare. Nu reprezintă o prognoză sigură și nici nu înseamnă că sistemele publice nu vor mai avea nevoie de finanțare suplimentară.

Comparația arată însă cât de mare poate fi diferența dintre o evoluție în care reformele sunt amânate și una în care statul începe să schimbe din timp modul de funcționare a sistemelor.

Fără reforme, statul ar putea ajunge să aleagă între pensii, taxe și investiții

Andreea Nica, reprezentanta CFA România, avertizează că necesarul de finanțare estimat nu poate fi acoperit prin împrumuturi în fiecare an, timp de decenii.

În lipsa reformelor, autoritățile ar putea ajunge în situația de a lua decizii dificile: să reducă pensiile, să majoreze contribuțiile pentru o populație activă tot mai mică sau să reducă sumele alocate altor domenii.

Consecințele ar putea fi resimțite și de oamenii care nu sunt încă aproape de pensionare. Dacă o parte tot mai mare din buget este folosită pentru pensii, sănătate și îngrijire, statul va avea mai puțini bani pentru școli, drumuri, apărare, cercetare, digitalizare și investiții.

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O reducere a investițiilor poate afecta, la rândul ei, dezvoltarea economiei și capacitatea acesteia de a genera venituri mai mari în viitor. Astfel, presiunea asupra bugetului riscă să se amplifice dacă statul nu reușește să adapteze din timp sistemele publice.

Ce reforme recomandă CFA România

Studiul indică perioada 2027-2035 drept intervalul în care România ar trebui să pregătească economia pentru schimbările demografice. Printre direcțiile propuse se numără eliminarea obstacolelor care îi împiedică pe oameni să lucreze, îmbunătățirea competențelor profesionale, accesul la capital și menținerea unor reguli economice stabile.

CFA România pune accent și pe colectarea mai bună a veniturilor bugetare și pe folosirea mai eficientă a banilor publici. În același timp, serviciile medicale, educaționale și de îngrijire trebuie reorganizate astfel încât oamenii să poată beneficia de ele indiferent de localitatea în care trăiesc.

România nu poate schimba rapid structura populației, dar poate pregăti economia și sistemele publice pentru efectele îmbătrânirii. Studiul arată că diferența dintre costul inacțiunii și rezultatul unor reforme ambițioase ar putea fi de peste șase puncte procentuale din PIB în 2035. Perioada următorilor ani va conta pentru a evita ca plata pensiilor și finanțarea sănătății să lase tot mai puțin loc în buget pentru celelalte nevoi ale țării.