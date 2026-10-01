Grindeanu explică întâlnirea cu ambasadoarea Guilfoyle: „Când te invită un oficial american la o cină, te duci”

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a explicat, în contextul scandalului declanșat de informațiile publicate de The Wall Street Journal, de ce a participat la o cină cu ambasadoarea SUA în Grecia, Kimberly Guilfoyle. Liderul social-democrat susține că întâlnirea a fost una oficială și că discuțiile s-au concentrat pe Coridorul Vertical de gaze, nu pe contracte sau schimbarea Guvernului de la București.

Președintele PSD, Sorin Grindeanu. Foto: Sabin Cirstoveanu

„Când te invită un oficial american la o cină, un ambasador, dacă timpul îți permite te duci. Am spus asta, evident m-am dus, mi-a făcut plăcere că am fost invitat, am fost mai mulți, am vorbit de lucruri corecte, de Coridorul Vertical, care e parte inclusiv a programului de guvernare, dar nu despre cantități de gaze și așa mai departe, că nu e treaba mea, eu nu fac contracte”, a declarat Grindeanu, miercuri seară, într-un interviu acordat Antena 3 CNN.

Întâlnirea dintre Grindeanu și Guilfoyle a avut loc la București, la sfârșitul lunii martie.

Grindeanu respinge acuzațiile lui Dominic Fritz

Liderul PSD a respins și acuzațiile lansate de Dominic Fritz în contextul scandalului și a susținut că nu a primit mită de la ambasadoarea SUA.

„Fritz m-a acuzat pe mine că am luat șpagă de la ambasadorul SUA. Oamenii, în momente din acestea delicate, mulți își pierd busola. Fritz e unul dintre ei”, a afirmat Grindeanu.

Președintele PSD a spus că a discutat cu colegii săi despre posibilitatea de a-l acționa în instanță pe liderul USR, dar că a decis să nu continue această variantă.

„Sigur e argumentat orice aș face, dacă mă duc în instanță pe porcăriile și minciunile pe care le spune, evident cred că aș câștiga, dar ar însemna să le fac jocul”, a mai spus Grindeanu.

Liderul social-democrat a acuzat, de asemenea, USR că menține ceea ce el numește un „scandal fals”, prin informații pe care le consideră neadevărate.

„Eu cred că asta urmăresc cei de la USR, să mențină scandalul fals încât să țină captivă acea bulă pe care o alimentează cu aceste fake-uri”, a declarat Grindeanu.

Ce spune Grindeanu despre discuțiile cu ambasadoarea SUA

Potrivit liderului PSD, întâlnirea cu Kimberly Guilfoyle a avut loc cu aproximativ o lună și jumătate înainte de căderea Guvernului condus de Ilie Bolojan.

„Cina a fost la sfârșitul lunii martie, guvernul Bolojan a picat pe 5 mai, la o lună jumătate după”, a precizat Grindeanu.

El a susținut că, în cazul în care există nelămuriri privind discuțiile purtate cu ambasadoarea SUA, acestea ar trebui clarificate pe cale instituțională.

„Dacă ai neclarități, încearcă să îl întrebi pe ambasadorul SUA în România dacă sunt lucruri care trebuie clarificate, hai să discutăm instituțional”, a afirmat liderul PSD.

Scandalul a pornit de la o investigație a Wall Street Journal

Reacțiile politice au apărut după o investigație publicată de The Wall Street Journal, în care este relatată o discuție purtată de Kimberly Guilfoyle în luna martie, la Atena. Potrivit publicației americane, ambasadoarea ar fi făcut referire la situația politică din România și ar fi sugerat că Statele Unite ar fi avut un rol în schimbarea Guvernului Bolojan.

Investigația a pus în același context și promovarea de către Guilfoyle a Coridorului Vertical de gaze, proiect care urmărește transportul gazelor naturale lichefiate americane prin Grecia, Bulgaria și România către piețele din Europa Centrală și de Est.

Sorin Grindeanu susține însă că discuțiile purtate cu ambasadoarea americană au vizat strict Coridorul Vertical și rolul României în acest proiect.

„Partenerul nostru strategic este SUA și în momentul în care atragi într-un scandal un oficial al statului american… aș vrea să nu văd o urmare. Dacă ai neclarități, încearcă să îl întrebi pe ambasadorul SUA în România dacă sunt lucruri care trebuie clarificate, hai să discutăm instituțional”, a afirmat liderul PSD.