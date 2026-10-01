Curs valutar BNR, 1 octombrie 2026. Euro a scăzut, dolarul a crescut. Cum au evoluat principalele valute

Banca Națională a României (BNR) a publicat joi, 1 octombrie 2026, noile cotații pentru principalele valute. Euro a ajuns la 5,2777 lei, în scădere față de ședința precedentă, în timp ce dolarul american a crescut la 4,6765 lei. Francul elvețian și lira sterlină au înregistrat, de asemenea, creșteri.

Euro a scăzut, iar dolarul a crescut joi, 1 octombrie Foto: arhivă

Euro a fost cotat joi, 1 octombrie, la 5,2777 lei, în scădere cu 0,0008 lei față de ziua precedentă, când moneda europeană a avut o valoare de 5,2785 lei.

Dolarul american a ajuns la 4,6765 lei, după o creștere de 0,0291 lei față de cotația de miercuri, 30 septembrie, de 4,6474 lei.

În cazul francului elvețian, BNR a stabilit un curs de 5,5896 lei, cu 0,0142 lei mai mult decât în ședința precedentă, când francul a fost cotat la 5,5754 lei.

Lira sterlină a crescut ușor și a ajuns la 6,1807 lei, față de 6,1712 lei în ziua precedentă, înregistrând o creștere de 0,0095 lei.

Cursul valutar BNR de astăzi

Euro (EUR): 5,2777 lei, în scădere cu 0,0008 lei față de ziua precedentă.

Dolar SUA (USD): 4,6765 lei, în creștere cu 0,0291 lei.

Franc elvețian (CHF): 5,5896 lei, în creștere cu 0,0142 lei.

Liră sterlină (GBP): 6,1807 lei, în creștere cu 0,0095 lei.

100 de forinți maghiari (HUF): 1,4357 lei, în scădere cu 0,0049 lei.

Cum au evoluat valutele în ultimele ședințe

Față de cursul stabilit de BNR marți, 29 septembrie, euro a ajuns de la 5,2780 lei la 5,2777 lei, în timp ce dolarul american a crescut de la 4,6568 lei la 4,6765 lei.

Francul elvețian a fost cotat la 5,5793 lei pe 29 septembrie și a ajuns la 5,5896 lei pe 1 octombrie. Lira sterlină a crescut de la 6,1594 lei la 6,1807 lei în aceeași perioadă.

Pentru 100 de forinți maghiari, cursul BNR este joi de 1,4357 lei, față de 1,4352 lei pe 29 septembrie.

Cotațiile BNR reprezintă cursuri de referință și nu sunt neapărat aceleași cu ratele de schimb practicate de bănci și casele de schimb valutar.