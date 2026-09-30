Kelemen Hunor, după scandalul declarațiilor ambasadoarei SUA din Grecia: „Noi suntem în stare, din păcate, să ne facem rău singuri”

Kelemen Hunor respinge acuzațiile potrivit cărora administrația americană ar fi avut un rol în căderea Guvernului Bolojan. Liderul UDMR spune că politicienii români sunt perfect capabili să provoace singuri crize politice și consideră că scandalul privind presupusa implicare a Washingtonului nu ar trebui să afecteze relația dintre România și Statele Unite.

Kelemen Hunor: „Noi suntem în stare, din păcate, să ne facem rău singuri” Foto: INQUAM Photos / Octav Ganea

Subiectul a apărut după ce presa americană a relatat declarații atribuite ambasadoarei SUA în Grecia, potrivit cărora administrația de la Washington ar fi influențat îndepărtarea Guvernului Bolojan. Informațiile au provocat reacții la București, iar un parlamentar USR a depus inclusiv o plângere penală în care sunt vizați Sorin Grindeanu și George Simion și în care este menționată și discuția dintre politicienii români și diplomatul american.

Întrebat dacă acest scandal ar putea deteriora relația României cu Statele Unite, liderul UDMR a respins această posibilitate și a amintit de retragerea Exxon din proiectele energetice din Marea Neagră.

„Nu cred că influențează în niciun fel. Uitați-vă când Exxon a plecat, că a fost făcut să plece acum foarte mulți ani, acum 10 ani sau 9 ani. Strategia de apărare și prezența americanilor a mers mai departe, cu toate că ar fi fost bine să avem investiții americane în Marea Neagră, fiindcă asta ar fi însemnat și o securizare a zonei mult mai puternică decât avem acuma, la această oră”, a spus liderul UDMR la Antena 3 CNN.

Kelemen Hunor a respins categoric scenariul potrivit căruia Guvernul Bolojan ar fi fost înlăturat în urma unei intervenții venite din Statele Unite.

„Dar eu nu cred că guvernul Bolojan a fost demis în urma unor intervenții americane. Exclus. Deci eu sunt convins... sigur, doamna ambasador poate a zis, poate n-a zis, n-am fost acolo, nu știu. Trebuie probată toată povestea asta, dar eu exclud că a fost o intervenție din afară. Noi suntem în stare, din păcate, să ne facem rău singuri”, a declarat el.

Liderul UDMR consideră că politicienii români caută prea des explicații externe pentru probleme care își au originea în interiorul țării.

„Nu trebuie să avem ajutor din afară. De fiecare dată avem iarăși tendința de a căuta vinovați în afară, că cineva ne manipulează. Nu. Noi, din păcate, mediocritatea noastră ne face să tăiem craca de sub picioare singuri, fără niciun ajutor, vă dați seama. E o chestiune logică”, a spus Kelemen Hunor.

El susține că subiectul ar trebui închis cât mai rapid, pentru ca România să nu transmită imaginea unei țări incapabile să își gestioneze singură problemele politice.

„Deci eu cred că toată povestea asta trebuie uitată repede, fiindcă asta ar însemna că noi suntem incapabili, suntem impotenți politic, nu putem să guvernăm țara tot timpul. Trebuie să vină cineva să ne corecteze direcția, atitudinea, comportamentul nostru. Nu, nu trebuie să trăim în conspirații din astea”, a adăugat el.

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În cadrul interviului, liderul UDMR a vorbit și despre securitatea energetică și despre importanța dezvoltării Coridorului Vertical, precum și a proiectului Neptun Deep.

„Noi trebuie să ne facem treaba noastră. Coridorul vertical va funcționa. Aici e vorba despre o rețea, plus resurse, plus alternanța la gazul rusesc și sigur, noi suntem într-o stare bună sau vom fi într-o stare și mai bună anul viitor, când începem în platforma Neptun Deep explorarea gazelor naturale. Vom avea la dispoziție, n-are de ce să cumpărăm de la americani la un cost mai ridicat. Sau de la qatarezi sau de unde se mai poate cumpăra. Dar rețeaua trebuie construită, fiindcă din asta putem să folosim și noi. Dacă tranzitează România și la o adică, dacă e nevoie, mai putem cumpăra și de la alții. Dacă există ceva probleme, asta n-ai de unde să știi niciodată pe termen mediu, pe termen lung”, a explicat el.

Kelemen Hunor a pus sub semnul întrebării inclusiv logica scenariului potrivit căruia o ambasadoare ar fi putut determina schimbarea guvernului de la București fără să existe o alternativă politică.

„Dar eu nu cred în această conspirație că o ambasadoare din Grecia rezolvă problema, dă jos un guvern în România și nu pune nimic în loc. Care-i logica în chestia asta? Din păcate, noi singuri ne facem rău de fiecare dată când avem ocazia. Și dacă nu avem ocazia, facem noi în așa fel încât să fie posibilă iarăși o conspirație. Noi nu suntem vinovați deloc, absolut. Noi n-avem nicio vină. Ori vin americanii, ori vin rușii, ori vine Merz, Magyar, ori vine Soros, ori vine un alt centru de putere de undeva și ne pune într-o situație dificilă. Nu e așa”, a conchis liderul UDMR.

Contextul scandalului

Scandalul privind presupusa implicare a Statelor Unite în criza politică de la București a izbucnit după o investigație publicată de The Wall Street Journal, care a relatat despre o discuție purtată în martie, la Atena, de ambasadoarea SUA în Grecia, Kimberly Guilfoyle. Potrivit publicației americane, diplomata ar fi făcut referire la „prăbușirea iminentă” a Guvernului român și ar fi spus: „Putem face asta oricărei țări dorim. Putem face asta și aici”.

Relatarea se bazează pe mărturia unei persoane care a participat la cină și pe informații furnizate de alte persoane cărora li s-a povestit episodul. Avocatul ambasadoarei contestă însă că discuția ar fi avut loc în forma prezentată de WSJ.

Subiectul a fost preluat ulterior și de Financial Times, care a relatat despre vizita lui Guilfoyle la București și întâlnirile acesteia cu lideri ai PSD, între care Sorin Grindeanu și Bogdan Ivan. Publicația a scris că nu este clar dacă ambasadoarea le-ar fi cerut social-democraților să se retragă din coaliția de guvernare. FT a pus însă în context și discuțiile privind securitatea energetică și promovarea „Coridorului Vertical”, proiect destinat transportului gazelor naturale lichefiate americane prin Grecia, Bulgaria și România către Ucraina.

Afirmațiile atribuite ambasadoarei au fost respinse sau puse sub semnul întrebării de mai mulți oficiali români și americani. Ambasadorul SUA la București, Darryl Nirenberg, a transmis că „România trebuie să rezolve singură”